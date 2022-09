Les plus pauvres ne gagneront que 63p par mois grâce à l’inversion de la hausse de l’assurance nationale, prévient une étude

Les ménages les plus pauvres de Grande-Bretagne ne gagneront que 63 pence par mois en inversant la hausse de l’assurance nationale, selon une nouvelle étude – tandis que les personnes gagnant plus de 100 000 £ en bénéficieront le plus.

Le mini-budget de vendredi devrait remplir l’engagement de campagne de Liz Truss de supprimer l’augmentation des impôts de Boris Johnson – conçue pour sauver le NHS et les soins sociaux pour adultes touchés par la crise – faisant également craindre de futures coupes budgétaires.

Mais l’analyse du respecté Institute for Fiscal Studies (IFS) a souligné à quel point cette décision sera massivement un coup de pouce pour les Britanniques les plus riches.

Le dixième des ménages les plus riches, gagnant en moyenne 108 000 £, économisera 1 800 £ sur sa facture fiscale annuelle, ce qui équivaut à 150 £ par mois, selon le groupe de réflexion.

À l’opposé, les 10% les plus pauvres, trois millions de personnes qui gagnent en moyenne 12 000 £, n’économiseront que 7,66 £ – seulement 63 pence par mois ou 14 pence par semaine.

Les ménages dont le revenu moyen au Royaume-Uni est de 31 400 £ économiseront environ 20 £ par mois – tandis que ceux dont le revenu est de 55 000 £ économiseront environ 58 £ par mois, presque trois fois par mois.

“Inverser les cartes réseau récentes [national insurance contributions] Cette augmentation aurait tendance à profiter davantage aux ménages les plus riches qu’aux ménages les plus pauvres, même en tant que part de leur revenu », a déclaré Tom Waters, économiste principal à l’IFS.

Tony Wilson, directeur de l’Institute for Employment Studies, a déclaré Les temps les plans étaient un « cadeau fiscal aux revenus relativement élevés » et risquaient d’alimenter l’inflation.

“L’inquiétude des responsables de la Banque d’Angleterre et du Trésor sera que cette décision soit plus inflationniste qu’une subvention ou une réduction d’impôt plus ciblée”, a-t-il déclaré.

L’augmentation de 1,25% de l’assurance nationale n’a été mise en œuvre qu’en avril, lorsqu’elle a été qualifiée de taxe sur la santé et les soins sociaux, mais Mme Truss affirme que sa suppression peut aider le Royaume-Uni à poursuivre sa croissance.

Il fait partie d’un ensemble de mesures de plus de 30 milliards de livres sterling qui profiteront aux riches, notamment la suppression de l’augmentation prévue de l’impôt sur les sociétés de 19p à 25p pour l’année prochaine.

Kwasi Kwarteng, le nouveau chancelier, devrait également supprimer le plafond de 2014 sur les bonus des banquiers, alors même que les travailleurs du secteur public sont invités à faire preuve de modération salariale pour maîtriser l’inflation.

Il pourrait également accélérer le plan de Rishi Sunak visant à réduire de 1 pence le taux de revenu de base, qui devrait intervenir en 2024, à temps pour les élections générales prévues cette année-là.

