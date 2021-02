Ce n’est un secret pour personne que les pénalités contre les Chiefs de Kansas City ont blessé l’équipe. Une pénalité a annulé une interception lancée par Brady tandis qu’un appel d’interférence de passe a donné aux Buccaneers une autre occasion de lancer une passe de touché et de marquer. En fait, NFL Research a noté que les 95 verges de pénalité des Chiefs dans la première moitié du match étaient le plus grand nombre de verges de pénalité contre n’importe quelle équipe dans la première moitié d’un match toute la saison.

Certains téléspectateurs pensaient que ces appels ne correspondaient pas à ce que les fans avaient vu plus tôt dans la saison. En tant qu’ancien arbitre de la NFL et analyste sportif de la NBC Terry McAulay tweeté, « Aucune prise défensive appelée sur KC ne se rapproche du standard que nous avons vu toute la saison pour cet appel toute la saison et certainement pas ce que nous avons vu en TB / GB. » D’autres, cependant, ont estimé que les appels étaient justes.

« Vous pouvez parler des sanctions », a conclu le chef de la défense Frank Clark dit, par USA aujourd’hui. « Je ne jouerai même pas ce rôle. C’est une victoire juste. »

Sur cette photo, Brady et Tyrann Mathieu peut être vu en train d’échanger quelques mots après qu’une pénalité a été prononcée.