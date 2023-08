Les plus jeunes joueuses de la Coupe du monde féminine 2023 : Phair, Dragoni, Scott

La Coupe du monde féminine 2023 a été remarquable pour un certain nombre de raisons, dont beaucoup ne sont même pas liées à ce qui se passe sur les terrains en Australie et en Nouvelle-Zélande. D’une part, c’est la première Coupe du monde féminine avec deux hôtes ; c’est aussi la première édition avec un champ élargi de 32 équipes, qui a entraîné des bouleversements étonnants (la Colombie contre le Nigeria, n’importe qui ?) et des performances individuelles remarquables.

Il est également remarquable pour le nombre de débutants dans le plus grand domaine, avec huit nations – Haïti, la République d’Irlande, le Maroc, le Panama, les Philippines, le Portugal, le Vietnam et la Zambie – apparaissant dans leur toute première Coupe du monde. La Jamaïque et l’Afrique du Sud ont atteint les huitièmes de finale pour la première fois de leur histoire respective, mais nous avons également vu le plus jeune joueur à avoir disputé une Coupe du monde (masculine ou féminine) lorsque le Sud-Coréen Casey Phair est entré sur le terrain le 25 juillet.

Phair est l’un des trois jeunes de 16 ans – avec la milieu de terrain italienne Giulia Dragoni et l’attaquante costaricienne Sherika Scott – à faire des vagues lors de ce tournoi, chacun d’entre eux s’engageant pour son pays et se mettant sous les projecteurs avec aplomb et calme au-delà de leurs années. Bien que les trois nations n’aient pas réussi à échapper à la phase de groupes, l’émergence de ce trio montre à quel point l’avenir est prometteur pour le football féminin dans le monde.

Casey Phair : « si vous travaillez dur dès votre plus jeune âge, vous pouvez accéder à la plus grande scène »

Parmi des équipes connues comme Tottenham, Brighton, Hyundai Steel Red Angels et Suwon FC sur la liste des équipes de Corée du Sud, un joueur est crédité à côté de « Players Development Academy ». L’académie développe des joueurs de moins de 9 ans à moins de 19 ans et compte deux anciens élèves à ce tournoi aux côtés d’un chercheur actuel : Casey Phair.

Au milieu du parcours décevant de la Coupe du monde – la Corée du Sud a perdu deux fois et a ensuite tenu l’Allemagne à un match nul 1-1 qui a éliminé l’un des favoris d’avant-tournoi en phase de groupes pour la toute première fois – est une tranche d’histoire et la raison de optimisme. Le 25 juillet, Phair est devenue la plus jeune joueuse de l’histoire de la Coupe du monde – masculine ou féminine – lorsqu’elle est entrée sur le terrain à la 78e minute contre la Colombie à l’âge de 16 ans et 28 jours, battant le précédent record du Nigérian Ifeanyi Chiejine établi en 1999 de huit jours.

Phair était une présence dynamique dans le milieu de terrain sud-coréen et impressionnant lors des trois matchs du groupe H. Bradley Kanaris/Getty Images

Le manager de la Corée du Sud, Colin Bell, savait que ce serait un sujet de discussion. Phair a marqué cinq buts en deux matchs alors qu’elle était en service des moins de 17 ans au Tadjikistan en avril, et sa forme au camp d’entraînement pré-tournoi à Paju lui a valu une place dans la finale 23. Dès le départ, il a essayé de la protéger de la attention inévitable, qui a été renforcée par le fait qu’elle est la première joueuse métisse à représenter l’équipe nationale.

« En ce qui me concerne, elle est encore une enfant et il est de mon devoir de la protéger afin qu’elle puisse s’épanouir et vraiment réaliser son potentiel », a déclaré Bell. « Nous prenons soin d’elle, elle s’est très bien prise dans l’équipe. Elle est dans l’équipe au mérite. Elle mérite, sur ses performances, d’être sélectionnée. »

Bell a dit qu’elle n’allait pas être une « passagère » et voulait qu’elle apporte la « compétition », ce qu’elle a certainement fait depuis qu’elle a été appelée. Elle a même célébré son 16e anniversaire à Paju – ses coéquipiers lui ont apporté un gâteau et lui ont chanté joyeux anniversaire en coréen et en anglais. Après cela, Phair a été nommé dans l’équipe finale.

Phair est née en Corée du Sud, mais ses parents, Shane et Hye-young, ont déménagé aux États-Unis alors qu’elle n’avait que quelques mois. (Ses parents se sont envolés pour la regarder jouer, tandis que ses deux frères sont restés aux États-Unis) Ceux qui ont suivi de près son développement l’ont vue passer de la défense à l’attaquante et ont été témoins de son rythme et de son physique incroyables pour son âge.

Puis vint le moment où Phair est entré dans l’histoire.

« Je voulais la faire participer pour lui donner cette expérience et pour signaler à tous les membres de notre équipe que ce type de joueuses est l’avenir », a déclaré Bell par la suite. Dans une équipe où l’âge moyen du onze de départ pour leur match d’ouverture était de 30 ans et 269 jours, Phair est le clin d’œil à l’avenir. « Nous avons besoin de cela au niveau des clubs en Corée du Sud, nous avons besoin de ce type de joueur », a déclaré Bell. « Casey a la vitesse et la puissance – c’est là que le reste de l’équipe doit intensifier. »

Debout sur la ligne de touche du stade de football de Sydney, elle a déclaré qu’elle avait senti les papillons dans son estomac, mais qu’elle était ensuite passée en pilote automatique.

« En entrant dans le tournoi, j’étais très nerveux d’être le plus jeune joueur du tournoi, mais j’ai gagné beaucoup de confiance, j’ai réalisé que ce n’était pas aussi effrayant de jouer devant autant de monde », a déclaré Phair à ESPN après la Corée du Sud. deuxième match. « J’ai l’impression d’avoir beaucoup appris, rien que de l’expérience que j’ai eue sur le terrain.

« Je reçois beaucoup de soutien de mes amis à la maison et de tout le monde autour de moi. Colin fait beaucoup pour m’éloigner des médias, et je pense que le soutien que je ressens de tout le monde m’aide à me concentrer et à bloquer la pression. «

Phair a de nouveau quitté le banc lors du deuxième match, obtenant huit minutes à la fin alors que la Corée du Sud poursuivait un but, pour finalement tomber 1-0 contre le Maroc. Après avoir évalué ses progrès, elle a été déçue de la défaite, mais ravie de poursuivre son développement.

« Je pense que cela montre que si vous travaillez dur dès votre plus jeune âge, peu importe votre âge, si vous pouvez travailler dur, vous atteignez la plus grande scène », a-t-elle déclaré à ESPN.

Après cela, Phair retournera à l’école et poursuivra ses études, mais la vie sera différente. Elle est entrée dans l’histoire ici et comme elle l’a dit après le premier match sur son Instagram« ce n’est que le début. » — Tom Hamilton, avec des reportages de Sophie Lawson

Dragoni : le prochain grand talent créatif italien

Giulia Dragoni a eu 16 ans en novembre dernier, et ça a été une course folle depuis.

Le 20 novembre, deux semaines après son anniversaire, elle a fait ses débuts à l’Inter Milan. En janvier, elle a signé pour Barcelone, en commençant par leur équipe B. En mars, elle a été nommée pour la première fois dans l’équipe senior italienne. Le 1er juillet, elle lui a fait Azzure débuts, devenant la plus jeune joueuse à représenter son pays ce siècle à 16 ans et 236 jours. Le lendemain, elle a été nommée dans l’équipe de 23 joueurs de la Coupe du monde, devenant la plus jeune joueuse à avoir jamais joué pour l’Italie dans le tournoi lorsqu’elle a commencé son match d’ouverture en Nouvelle-Zélande, une victoire 1-0 contre l’Argentine, âgée de 16 ans et 259 jours.

Tout s’est passé si vite que tout le monde dans le jeu n’a pas pu suivre son ascension.

« Je n’ai pas [trained] avec elle en fait, mais j’ai entendu beaucoup de bonnes choses et qu’elle est une joueuse vraiment talentueuse », a déclaré l’ailier du Barca et de la Suède Fridolina Rolfo à ESPN lors d’une conférence de presse avant le match de samedi dernier contre Dragoni et l’Italie. « La première fois que j’ai vu elle était ici à la Coupe du monde et c’est bon pour l’avenir de Barcelone d’avoir des joueuses comme elle. J’ai hâte de la voir dans le reste du tournoi. »

Dragoni s’est déjà imposée comme le talent créatif du milieu de terrain offensif pour l’Italie. José Hernandez/Agence Anadolu via Getty Images

Dragoni a gardé sa place pour la défaite 5-0 contre la Suède. Portant le n ° 16, peut-être un clin d’œil à son âge, elle s’est assise à la pointe du milieu de terrain alors que l’Italie prenait un départ rapide. Bon en possession, rapide d’esprit avec le ballon et un dribbleur volontaire, vous pouvez voir pourquoi le Barça a été attiré par ses talents. Au final, la Suède a fait payer à l’Italie son manque de capacité à défendre les balles arrêtées, mais Dragoni avait fait sa marque. Rolfo s’est rapidement présenté à elle au coup de sifflet final, lui demandant son maillot.

« C’était vraiment agréable de la voir et je le lui ai dit », a déclaré Rolfo aux journalistes après le match. « C’est une joueuse incroyable. Elle a beaucoup de talent et je pense qu’elle est vraiment mature pour son âge. J’ai aimé jouer contre elle et j’ai hâte de voir comment son avenir se développera à Barcelone. Elle avait l’air triste après le match et Je suis allé lui parler, lui demandant son maillot, car nous sommes coéquipiers et je voulais l’avoir. »

La sélectionneuse italienne Milena Bertolini est celle qui a propulsé Dragoni sous les projecteurs en lui accordant un rôle si important dans cette Coupe du monde. Les projecteurs sont restés sur le milieu de terrain créatif même si l’Italie a été stupéfaite 3-2 par l’Afrique du Sud mercredi – Dragoni a joué les 90, complétant 86% de ses passes – et s’intensifiera lorsqu’elle reviendra au Barça avant la nouvelle saison.

« Elle a bien joué », a déclaré Bertolini après la défaite contre la Suède. « Elle est très jeune mais elle a joué à un très haut niveau pour la Coupe du monde. Elle a montré qu’elle avait de la personnalité. Compte tenu de son âge, elle a si bien réussi et elle a encore beaucoup à construire en tant que joueuse. cette expérience l’aidera à grandir et à développer son potentiel. Elle a un bel avenir devant elle. –Sam Marsden

De retour à la Coupe du monde après huit ans d’absence, cela n’a pas été – en surface – un été mémorable pour le Costa Rica, qui s’est retiré en phase de groupes avec trois défaites et un seul but marqué. Pourtant, il y a un contexte et une promesse pour Las Ticas alors que l’entraîneur Amelia Valverde a commis une erreur du côté de l’inexpérience et de la jeunesse dans sa sélection d’équipe, sans meilleur exemple que son inclusion de l’attaquante de 16 ans, Sheika Scott.

Après avoir fait des vagues au championnat des moins de 20 ans de la Concacaf plus tôt cette année où elle a aidé le Costa Rica à une sortie inattendue en demi-finale (aux mains des États-Unis), Scott a mérité le feu vert pour son équipe senior pour la Coupe du monde bien qu’elle n’ait gagné que son premier senior. plafond en novembre dernier.

Scott a été une buteuse de confiance pour le Costa Rica au niveau des jeunes, mais cet été l’a vue passer du côté des seniors de belle manière. Joe Allison – FIFA/FIFA via Getty Images

Considérée pour ses prouesses en tant que buteuse, ayant marqué six fois lors du tournoi de la Concacaf il y a deux mois, Scott préférerait jouer un rôle plus profond, se coiffant de Shirley Cruz, la footballeuse la plus célèbre et la plus renommée du Costa Rica. Désireux d’imiter Cruz en tant que n ° 10, Scott possède déjà une vision aiguë pour fournir ses coéquipiers plus haut sur le terrain, mais a été déployé dans un rôle d’avant-centre plus naturel par Valverde en Nouvelle-Zélande.

Étant donné le signe de tête lors du premier match du Costa Rica – une raclée aux mains de l’Espagne – Scott a fait ses débuts en Coupe du monde le deuxième jour du tournoi, avant de faire sa deuxième apparition en tant que remplaçante cinq jours plus tard contre le Japon. Bien que seulement sur le terrain pendant environ 15 minutes dans les deux matchs, l’adolescent a ajouté du feu et de l’intensité à la ligne avant, profitant de l’occasion sans se laisser impressionner par les projecteurs.

Dans Las Ticas‘ troisième et dernier match en Nouvelle-Zélande, Scott a débuté contre la Zambie et bien qu’elle n’ait pas pu trouver la feuille de match lors de la défaite 3-1, elle a montré beaucoup de promesses pour l’avenir.

Scott joue au football de son club, comme beaucoup de ses coéquipiers internationaux, au Costa Rica, où elle a récemment décroché un titre avec Alajuelense tout en jouant aux côtés de son idole Cruz, qui a depuis pris sa retraite. Avec un flair pour le but et un calme qui va bien au-delà de ses années – Scott était le tireur de penalty pour le Costa Rica au niveau des jeunes – il est entendu que le moment venu, elle passera à une ligue plus compétitive , suivant peut-être les traces de Cruz et jouant en Europe, où le PSG est son club de rêve. Mais pour l’instant, Scott reste une étincelle brillante pour Las Ticas au niveau des jeunes et des seniors, car elle agit comme un marqueur pour l’avenir du Costa Rica. -Sophie Lawson