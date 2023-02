Les plus grosses transactions du jour de la date limite de transfert conclues le dernier jour

La date limite de transfert de janvier de mardi n’a pas déçu. Il y a eu pas mal de transactions massives dans les derniers instants de la fenêtre. L’acquisition d’Enzo Fernandez par Chelsea et l’achat de Jorginho par Arsenal ont fait la une du jour des transferts. Cependant, il y a eu pas mal de transferts qui ont eu lieu mardi.

João Cancelo – Manchester City au Bayern Munich (prêt, option d’achat de 76 millions de dollars). Dans l’un des mouvements les plus surprenants de la fenêtre, Cancelo est désormais un joueur du Bayern. La relation entre le joueur et le manager de City, Pep Guardiola, a semblé se détériorer, ce qui a ouvert la voie à un déménagement massif.

Marcel Sabitzer – Bayern Munich à Manchester United (prêt, pas d’option d’achat). Les Red Devils ont dû agir rapidement pour remplacer Christian Eriksen, blessé. Le Danois sera indisponible pendant quelques mois en raison d’une blessure à la cheville. Sabitzer se rend à United dans le cadre d’un prêt direct jusqu’à la fin de la saison.

Pedro Porro – Sporting to Spurs (prêt initial, transfert permanent de 49 millions de dollars en été). Il est clair qu’Antonio Conte voulait un nouvel arrière droit et il a enfin son homme. Matt Doherty et Djed Spence ont tous deux quitté le club du nord de Londres en prêt en raison de l’arrivée de Porro.

Vitinha – Braga à Marseille (32 millions de dollars). Bien qu’un déménagement à Southampton soit dans les cartes, l’attaquant portugais a plutôt choisi d’aller à Marseille. Vitinha a marqué 13 buts au total cette saison pour l’équipe de Primeira Liga, deuxième. Le club français a pu passer en tête de file en offrant à Braga plus d’argent que la clause libératoire réelle du joueur.

Kamaldeen Sulemana – Rennes à Southampton (27 millions de dollars). L’ailier rapide a choisi de rejoindre les Saints plutôt qu’Everton. Southampton avait besoin de faire sensation dans la fenêtre de transfert de janvier et a cassé sa banque pour l’avoir. Le dernier club de Premier League a également recruté Paul Onuachu de Genk.

Clélor Navas – Paris Saint-Germain à Nottingham Forest (prêt, pas d’option d’achat). Le triple vainqueur de la Ligue des champions se dirigera désormais vers le milieu de tableau de Forest pour le reste de la saison. Dean Henderson, le gardien de premier choix de Forest, est actuellement mis à l’écart en raison d’un problème à la cuisse. Navas se placera désormais entre les bâtons du club des East Midlands.

Hamed Traoré – Sassuolo à Bournemouth (prêt initial, transfert obligatoire d’été de 32 millions de dollars). Les Cherries ont conclu des accords assez importants ce mois-ci. Ils ajoutent Traoré aux signatures Ilya Zabarnyi, Dango Ouattara, Antoine Semenyo et Matias Vina. L’international ivoirien peut occuper plusieurs postes au milieu de terrain.

Ayoze Pérez – Leicester City au Real Betis (prêt, pas d’option d’achat). Un autre mouvement qui est essentiellement sorti de nulle part. Perez a eu du mal à obtenir du temps de jeu pendant la campagne en cours, en particulier en Premier League. Leicester faisant venir Tete en prêt du Shakhtar Donetsk n’a fait qu’empirer les choses pour l’Espagnol.

Diego Llorente – Leeds to Roma (prêt, option d’achat de 19 millions de dollars). Le défenseur espagnol a passé deux saisons et demie avec l’équipe de Premier League. Leeds a fait venir le défenseur central Max Wober plus tôt dans la fenêtre de transfert et a signé Diogo Monteiro le jour de la date limite pour aider à combler le vide de Llorente.