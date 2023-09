Les plus grosses crises chez les femmes – de Ruth Langsford s’en prenant à Schofield jusqu’à la dispute qui a déclenché le tollé de l’Ofcom

L’émission de jour POPULAIRE d’ITV, Loose Women, est souvent un lieu de débat raisonné – mais, au fil des années, cela n’a pas toujours été le cas.

L’émission a été témoin de moments assez tendus entre ses célèbres présentateurs au cours de son époque.

Caractéristiques du Rex

De la sortie de Kim Woodburn à la sortie choc de Saira Khan, les choses se transforment parfois en chaos et en crises lors du panel show.

Voici un aperçu de certaines des plus grandes crises de Loose Women dont nous avons été témoins.

Phillip contre Ruth

En avril 2019, Ruth Langsford avait l’air furieuse lorsque Phillip Schofield l’a interrompue au milieu d’une phrase, en direct sur This Morning.

Phil a dû reprendre le crossover quotidien de l’émission du petit-déjeuner vers le studio Loose Women parce qu’ils manquaient de temps.

Ruth était en train de révéler ce qui allait se passer dans l’émission lorsque Phil intervint: « Les gars, nous allons devoir intervenir et vous arrêter, j’en ai peur. »

Alors que Ruth ne semblait absolument pas impressionnée, l’hôte a poursuivi : « Nous manquons un peu de temps de ce côté-là.

« Merci, Ruth, nous vous reverrons un peu plus tard. »

La présentatrice furieuse de Loose Women a ensuite claqué son stylo en marmonnant : « Je n’avais plus que deux mots à dire – ne vous inquiétez pas. »

La colère de la star était si évidente que de nombreux téléspectateurs choqués se sont tournés vers les réseaux sociaux pour commenter cette scène inconfortable.

La rangée des « bébés gothiques »

Rex

ITV

Il a été rapporté que 69 personnes se sont plaintes auprès du régulateur de la télévision à cause des commentaires de Katie.[/caption]

Le 22 décembre de l’année dernière, ITV a diffusé une vidéo TikTok qui montrait « une journée dans la vie d’un bébé gothique » créée par Rebecca Hardy.

Le clip viral du look de sa fille, ainsi que de sa chambre de bébé, inspiré par la famille Addams.

Katie Piper n’était pas une grande fan de l’intérieur de la chambre de bébé et a déclaré : « Les bébés n’aiment pas ça ! »

Après avoir visionné la vidéo, elle a déclaré : « Je vais juste la diffuser, ça me donne des vibrations sataniques, ça me donne du mal. énergiec’est toxique, je n’aime pas ça et en plus c’est un bébé.

« Le lit est un tombeau. Vous ne pouvez pas mettre votre bébé dans une tombe », a-t-elle ajouté.

Ils ont ensuite été confrontés à des réactions négatives suite à ces remarques, car un clip d’eux partageant leurs points de vue a également circulé sur TikTok.

Un utilisateur indigné a déclaré : « ils doivent des excuses à cette maman ! »

Un deuxième a déclaré : « wow, que la différence soit acceptée et non jugée »

Il a été rapporté que 69 personnes se sont plaintes auprès du régulateur de la télévision à cause de ses commentaires.

87 autres téléspectateurs ont ensuite fait de même, selon les rapports de l’Ofcom.

Sortie de Saira Khan

Caractéristiques du Rex

Rex

Saira Khan a quitté Loose Women et a critiqué ITV en révélant la raison.

Elle est apparue au programme en tant que panéliste régulière entre 2015 et 2020.

Mais Saira a annoncé la nouvelle de son départ début 2021 dans sa chronique pour The Mirror.

La star d’Apprentice a depuis expliqué pourquoi elle avait pris cette décision.

« Sur Loose Women, vous m’avez vue assez passionnée, passionnée et fougueuse, mais c’est le silo dans lequel ils m’ont mis », a déclaré Saira au magazine Closer.

« Je voulais m’amuser un peu, mais ce n’était pas pour moi, c’était pour Stacey Salomon.

« Stacey était la plus amusante, mais je devais être la plus bruyante et gobby. »

Saira a poursuivi en admettant que même si c’était une « décision difficile », elle estimait qu’elle n’avait « plus rien à partager » sur le programme.

L’un des moments les plus mémorables de Saira dans Loose Women est survenu lorsqu’elle a pénétré dans la rangée du château de Dominic Cummings Barnard.

Il a suscité un tollé lorsqu’il est apparu qu’il avait parcouru des centaines de kilomètres lors du premier confinement national alors qu’il présentait des symptômes de Covid-19.

Sur Loose Women, Janet Street-Porter a minimisé ses actions en disant : « Qu’est-ce que Dominique Cummings ce que j’ai fait n’a pas eu la moindre différence.

Linda Robson a même dit qu’elle « se sentait désolée » pour Cummings – mais Saira était furieuse et a exigé des excuses.

« Il devrait absolument s’excuser », fulmine Saira.

« Il est le deuxième homme le plus important de son pays et il devrait diriger cette nation en temps de crise pour nous montrer ce qu’est un véritable leadership.

« Je suis vraiment désolé mais ce n’est pas acceptable. Il devrait s’excuser.

Coleen contre Kim

Caractéristiques du Rex

Caractéristiques du Rex

Loose Women a été inondée de plaintes concernant la dispute entre Coleen Nolan et Kim Woodburn.

Kim a été amenée à l’émission à l’époque pour affronter Coleen, après leur enflammée Célébrité Grand frère passage en 2017.

Mais le long métrage s’est terminé prématurément et en larmes lorsque Kim a déclaré que le traitement qui lui était réservé à la maison lui rappelait avoir été victime d’intimidation lorsqu’elle était enfant.

Elle a quitté le plateau en trombe et l’émission a fait une pause publicitaire.

La femme de 76 ans a affirmé avoir été « moquée » par Coleen et sa sœur Linda et a déclaré qu’elle avait l’impression d’être prise dans une embuscade.

Kim avait parlé de la maltraitance durant son enfance et de la façon dont elle pensait que cela avait eu un impact sur son passage dans Celebrity Big Brother.

Elle a déclaré : « J’ai eu une enfance très très triste, j’ai eu une enfance brutale. »

Une Coleen antipathique a alors murmuré dans sa barbe : « Elle va pleurer dans une minute. »

Alors que Kim essayait d’expliquer que la raison pour laquelle elle ne s’était pas bien comportée à la maison était à cause de ce qu’elle avait vécu, elle a ajouté : « Une enfance pourrie et brutale.

« Je ne peux pas décrire ce que j’ai vécu. Je suis entré dans cette maison et tous les souvenirs de ces années sont revenus avec le intimidation ils me faisaient. J’étais très bouleversé dans cette maison mais j’ai fait semblant de ne pas l’être. Ils s’en sont pris à moi.

Choc du Covid

ITV

Denise et Gloria se sont affrontées à propos des règles relatives au coronavirus[/caption]

Denise Welch est devenue folle sur Loose Women dans un débat furieux sur corona virus règles.

La star s’est affrontée avec sa co-star Gloria Hunniford, insistant sur le fait que les restrictions devaient prendre fin, criant : « Quand allons-nous passer à autre chose ? »

Cela s’est produit après que Denise se soit vu interdire de voyager dans une ambulance avec son père malade alors que les fans faisaient la fête dans les rues après Angleterrec’est euros Match 2020 contre Écosse vendredi.

Elle s’est mise en colère contre les restrictions dans un discours passionné tandis que Gloria a insisté sur le fait qu’elles étaient nécessaires.

Gloria a déclaré : « Attendez juste une seconde. Personne dans le pays ne souhaite que le confinement prenne fin et les doubles standards sont très difficiles à comprendre.

« Cependant, avec le virus indien, en 24 heures, 11 000 personnes ont été confirmées. »

Élevant la voix, Denise répondit : « Mais il n’y a pas d’escalade des décès, Gloria. Quand est-ce qu’on passe à autre chose ? Il y a eu une stagnation des décès depuis avril.

« Un tiers de tous conseils à travers l’Angleterre et Pays de Galles n’a pas subi de décès depuis avril. Donnez aux gens leur emplois et les moyens de subsistance de retour.

« Nous devons passer à autre chose. Si les vaccinations fonctionnent, c’est ce que nous faisons. Pas un autre mois, un autre mois.