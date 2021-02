Pendant le temps où il abusait des analgésiques, Ben a admis qu’il «avait commencé à traiter les gens comme des objets qui existaient pour mon plaisir».

Et pendant un certain temps, il ne se sentit pas coupable de le faire – « jusqu’à ce que j’en ai finalement blessé de trop. »

« Je ne veux pas entrer trop dans les détails, mais il suffit de dire que j’ai utilisé une jeune femme comme rien de plus qu’un objet pour mon plaisir », a révélé Ben. « Quand ce fut fini, je l’ai écartée. Je me fichais de son histoire ou de son désir d’une relation qui ne soit pas seulement physique et qui durait plus d’une nuit. Je m’en fichais de la blesser. Tout Je me souciais de moi-même. «

Puis, un matin, tout est arrivé à un point critique pour Ben – bien qu’il admette ne pas se souvenir de nombreux matins pendant cette période de quatre mois – quand il s’est regardé dans le miroir de la salle de bain et ne s’est pas reconnu.

« Quand j’ai établi un contact visuel avec moi-même, j’ai eu l’impression que le diable lui-même me regardait. ‘Oh, mon Dieu,’ dis-je à haute voix. ‘Qui est-ce? Ce n’est pas l’homme que j’ai toujours voulu être,' » »se souvient-il, ajoutant qu’il avait prié pour la première fois depuis longtemps et que c’était« peut-être la prière la plus honnête »qu’il ait jamais dite, en demandant:« Si vous êtes réel, sauvez-moi de moi ».

Nouvellement dévoué, il était à fond. « Le changement radical de l’obscurité à la lumière m’a rendu, eh bien, ennuyeux, » admit Ben. «Pendant les mois suivants, je suis devenu le classique trop passionné, probablement plus qu’un croyant nouveau-né un peu odieux.