Les plus gros produits Apple que nous attendons toujours en 2023

Avec l’introduction de son casque Vision Pro, du MacBook Air 15 pouces et des nouveaux ordinateurs de bureau Mac, Pomme a déjà connu une année chargée en lancements de produits. Mais si l’histoire offre un indice, il reste encore beaucoup à venir en 2023, y compris potentiellement un iPhone 15 équipé d’un port USB-C et l’Apple Watch Series 9.

Comme pour d’autres produits comme les AirPods, l’Apple TV et l’iPad, Rapports Bloomberg nous ne verrons probablement pas de changements majeurs dans ces gammes de produits cette année. Mais Apple pourrait lancer un étui de chargement USB-C pour les AirPods Pro pour correspondre au passage de l’iPhone à USB-C, selon un rapport plus récent de Bloomberg. Plus largement, Apple travaillerait sur de nouvelles fonctionnalités de santé pour les AirPod comme la détection de la température et de l’ouïe, Bloomberg a également dit, bien que ces ajouts ne devraient pas arriver avant des mois ou des années.

Alors que Vision Pro est l’annonce de nouveau produit la plus importante d’Apple depuis des années, l’iPhone 15 peut également faire une plus grande impression que d’habitude si Apple décide de passer à l’USB-C. Cela signalerait la première fois en plus d’une décennie que vous pourriez avoir besoin d’un chargeur différent pour votre iPhone.

Voici un aperçu de ce que nous attendons en 2023 sur la base des lancements précédents d’Apple, des rumeurs et des fuites jusqu’à présent. Apple n’a pas répondu à une précédente demande de commentaire en mars lorsque la version originale de cette histoire a été publiée.

Gamme iPhone 15

De gauche à droite : l’iPhone 14 Pro Max, l’iPhone 14 Pro, l’iPhone 14 Plus et l’iPhone 14. Celso Bulgatti/Crumpe

Apple lance généralement de nouveaux iPhones en septembre, et cette année ne sera probablement pas différente. Parmi les changements les plus importants que nous nous attendons à voir dans l’iPhone 15 est le commutateur de la Port de charge Lightning vers USB-C. C’est parce qu’il existe de nouvelles règles exigeant des produits technologiques vendu en Europe pour prendre en charge l’USB-C d’ici 2024. Pourtant, il n’est pas clair si Apple adoptera pleinement la transition vers l’USB-C sur l’ensemble de la gamme iPhone 15, ou s’il créera un modèle spécifique à la région pour l’Europe.

Une autre mise à jour potentielle pourrait inclure l’arrivée de Dynamic Island sur les modèles standard d’iPhone 15 non Pro, Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultants, tweeté en septembre. Dans le même temps, Apple pourrait ajouter plus de fonctionnalités à l’iPhone 15 Pro qui le différencient des modèles de base. Ces fonctionnalités pourraient inclure une nouvelle caméra périscope avec un meilleur zoom optique pour l’iPhone 15 Pro Max et boutons à semi-conducteurs pour les deux téléphones Pro, selon Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities.

Apple Watch série 9

L’Apple Watch Ultra (à gauche) et l’Apple Watch Series 8 ont toutes deux été lancées l’année dernière. Lexy Savvides / Crumpe

Comme sur des roulettes, Apple publie généralement de nouveaux modèles d’Apple Watch aux côtés de ses nouveaux iPhones à l’automne. Cette année, cependant, nous pourrions voir une mise à jour plus modeste que d’habitude. Rapports Bloomberg que nous ne devrions pas nous attendre à voir des changements importants dans l’Apple Watch cette année. Ce que cela signifie n’est pas clair, mais il est possible que la montre inclue des mises à jour de routine telles que des améliorations de performances plutôt que de nouvelles fonctionnalités importantes de suivi de la santé. Apple devrait sortir deux modèles de la série 9, selon Bloombergbien que cela puisse faire référence aux deux options de taille qu’Apple propose généralement pour chaque montre.

Cela correspond au modèle suivi par Apple ces dernières années. Outre l’ajout de la détection de température et de la détection d’accident de voiture, le Apple Watch Série 8 est très similaire à la série 7. Apple a également introduit plus de nouvelles fonctionnalités via des mises à jour logicielles plutôt que des modifications matérielles ces dernières années, telles que le capacité à suivre les étapes du sommeil qui est arrivé dans WatchOS 9 et l’interface actualisée axée sur les widgets dans WatchOS 10. Mais j’espère que la série 9 héritera de certaines fonctionnalités du Apple Watch Ultraen particulier son bouton Action pratique, qui permet de se lancer plus facilement dans un entraînement.

Apple Watch Ultra 2

L’Apple Watch Ultra James Martin/Crumpe

Apple prévoit également de publier une nouvelle version de l’Apple Watch Ultra aux côtés de la série 9, selon Bloomberg. Cependant, le rapport ne mentionne aucun détail autre que le fait que l’appareil porte le nom de code N210.

Bien qu’il n’y ait pas encore eu beaucoup de rumeurs sur une Apple Watch Ultra de deuxième génération, il existe de nombreuses façons pour Apple d’améliorer sa montre de sport haut de gamme. Même si la durée de vie de la batterie de l’Ultra est une énorme amélioration par rapport au modèle standard, des concurrents comme les montres intelligentes de Fitbit peuvent durer plusieurs jours avec une seule charge. Ce serait formidable de voir Apple rattraper son retard à cet égard.

J’aimerais également voir Apple intégrer davantage de mesures de récupération d’entraînement dans l’Apple Watch, similaires au score de préparation d’Oura. Bien qu’une fonctionnalité comme celle-ci soit utile pour n’importe quel modèle d’Apple Watch, elle est particulièrement logique sur un appareil comme l’Ultra qui est davantage destiné aux athlètes.

Un nouvel iMac

L’iMac 2021 est alimenté par la puce M1 d’Apple. Sarah Tew / Crumpe

Les fans de l’ordinateur tout-en-un coloré d’Apple peuvent avoir quelque chose à espérer cette année. Le prochain iMac de la société est à un stade de développement avancé, ce qui signifie qu’il pourrait arriver au second semestre de cette année, selon Bloomberg. L’ordinateur actualisé fonctionnera probablement sur la rumeur d’Apple Processeur M3, ce qui serait une avancée par rapport à la puce M2 alimentant les MacBook Pro et MacBook Air actuels. Il aura un écran de 24 pouces comme l’édition 2021 et sera disponible dans les mêmes options de couleur, mais aura quelques modifications de conception internes, selon le rapport.

Il existe également une multitude d’autres produits Mac et iPad qui seraient en préparation selon Bloombergy compris un MacBook Pro M3 13 pouces, de nouvelles versions des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces qui fonctionneraient sur une puce M3 Pro et M3 Max plus puissante, de nouveaux modèles de MacBook Air, des tablettes iPad Pro mises à jour avec des écrans OLED et un nouvel iPad Air.

Apple n’a pas encore annoncé sa puce M3, ce qui signifie qu’il y a de fortes chances que le nouvel iMac n’arrive pas avant 2024. Mais puisque Bloomberg a précédemment signalé que le prochain iMac était bien avancé dans le processus de développement, il semble que cela pourrait être le premier produit alimenté par le nouveau processeur.

Au total, 2023 s’est avérée jusqu’à présent une année charnière pour la gamme de produits Apple. L’arrivée du premier iPhone USB-C couronnerait ce qui a déjà été une année charnière pour la gamme de produits Apple.