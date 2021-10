Les plus gros perdants de l’agence libre de Tom Brady : Et si Chargers, 49ers, Bears avaient signé QB ?

Tout le monde ne peut pas gagner à la loterie.

Plusieurs équipes ont été impliquées dans le tirage au sort de l’agence libre Tom Brady en 2020, les Buccaneers étant sortis victorieux dans leur quête des services « TB12 ». Les autres équipes n’ont pas eu cette chance.

Les Chargers semblent avoir attrapé un passeur de franchise lors du repêchage, trois des autres équipes qui ont choisi Brady ont sélectionné les passeurs potentiels du futur lors du repêchage de la NFL 2021. Donc, cela n’a pas vraiment fonctionné pour ces équipes. Ou pas encore, du moins.

Ces autres quarts – Trey Lance, Justin Fields et Mac Jones – ne flaireront probablement pas le succès de Brady en Nouvelle-Angleterre (et à Tampa Bay), mais selon toute vraisemblance, personne ne le fera. Pourtant, ces équipes espèrent que leurs futurs passeurs pourront atténuer le coup de perdre le GOAT.

Chargeurs

Si les choses se passent comme elles se passent pour le moment, les Chargers se seraient peut-être retrouvés dans la meilleure situation de toutes les équipes qui ont travaillé.

Justin Herbert a été repêché avec le choix n ° 6 au repêchage de la NFL 2020, et il a ensuite connu une merveilleuse saison recrue pour les Chargers, même dans une saison perdante qui a vu Anthony Lynn perdre son emploi.

Herbert a lancé 31 touchdowns pour seulement 10 interceptions pour Los Angeles en 2020, avec 31 Big-Time Throws (par PFF), une note bonne pour le 10e de la NFL. Cela se classait devant quelques autres QB de la franchise: Kyler Murray (27), Lamar Jackson (24) et Kirk Cousins ​​(24).

En termes simples, Herbert ressemble à la marchandise – et il pourrait le rester longtemps, tant qu’il continue son ascension dans la NFL.

49ers

Les 49ers étaient l’équipe la plus intrigante impliquée dans le tirage au sort de Brady, compte tenu de leur emploi de Jimmy Garoppolo. En 2017, Garoppolo a été expédié sur la côte ouest de la Nouvelle-Angleterre, soi-disant pour ne pas bouleverser le panier de pommes avec Tom Brady toujours aussi fort en Nouvelle-Angleterre.

Les 49ers auraient été une équipe qui s’est retirée à la dernière seconde, choisissant de s’en tenir à « Jimmy GQ », alimentant davantage les spéculations selon lesquelles Brady était assez irrité que Kyle Shanahan et John Lynch aient choisi de rester avec son ancienne doublure.

Lynch et Shanahan, cependant, ont rapidement réalisé au cours de l’année suivante que l’équipe ne pouvait pas – et ne le ferait finalement pas – aller dans le futur avec Garoppolo sous le centre comme réponse à long terme : bien qu’étant un bon quart-arrière, l’histoire des blessures de Garoppolo a forcé le Niners pour naviguer dans le repêchage, pour finalement passer au troisième choix global pour sélectionner Trey Lance en 2021.

L’ère de Garoppolo en tant que partant de San Fran est toujours en cours pour les 49ers 2-1 (pour l’instant), alors que Lance attend de prendre les rênes à un moment donné. Peut-être que la prise de conscience des 49ers qu’ils avaient besoin d’une mise à niveau chez QB est arrivée un an trop tard.

Patriotes

La vie après Brady s’avère un peu plus difficile que Bill Belichick ne l’avait peut-être imaginé.

Les Patriots ont longuement regardé Jarrett Stidham pendant l’intersaison 2020 avant de finalement s’installer sur une signature de Cam Newton, qui a eu une… année unique au sein de l’offensive des Pats. Les jambes de Newton étaient exposées, se précipitant pour 592 verges et 12 touchés. Dans les airs, Newton n’a inscrit que huit touchés en 15 matchs. L’offensive de la Nouvelle-Angleterre n’était pas exactement explosive ou productive.

Une année de Newton et de succès offensifs médiocres a poussé les Patriots à rédiger Mac Jones de l’Alabama au premier tour du repêchage de la NFL 2021, et a également forcé Belichick à ouvrir le chéquier et à apporter des changements en profondeur à l’offensive avec les signatures de Jonnu Smith, Hunter Henry et Nelson Agholor. Jones a été nommé partant pour la saison 2021, et il a connu des résultats médiocres jusqu’à présent. C’est un débutant, après tout.

Si Jones produit comme prévu – et si Belichick peut développer un QB qui ne s’appelle pas Brady – alors les Patriots pourraient être en bonne forme alors que le Hoodie entre dans le crépuscule de sa carrière. Les résultats n’ont pas encore été là.

Ours

Dans un mot familier, « LOL. »

Selon l’analyste sportif Dan Patrick, les Bears étaient l’un des finalistes pour Brady, rejoignant les Bucs et les Chargers qui ont peut-être été de la partie jusqu’à la toute fin.

Ce n’est pas nécessairement amusant de dunk sur une franchise de la NFL (une fois) fière et historique, mais sous le règne de Matt Nagy et Ryan Pace, les Bears semblent être coincés dans un arbre sans trampoline en dessous, surtout en ce qui concerne le QB position.

Alors que Chicago a fait les séries éliminatoires en 2020, le duo QB des Bears de 2020 était l’étoffe de l’infamie: Mitchell Trubisky et Nick Foles ont partagé le temps en tant que partants, et les deux ont au mieux performé correctement. Qu’il suffise de dire que Brady aurait été une nette amélioration par rapport aux deux gars, avec l’offensive de Matt Nagy qui s’est soldée par de mauvaises finitions en verges (26e) et des points marqués (22e).

En 2021, les Bears ont quitté Trubisky et les pouvoirs en place à Chicago ont décidé d’échanger un avenir en premier pour passer au repêchage de la NFL 2021 pour prendre Justin Fields. Le premier avant-goût de l’action de la NFL par Fields n’était pas génial, passant 6-20 pour 68 verges, mangeant neuf sacs dans un match contre les Browns.

Le ciel est la limite pour Fields, cependant – cela n’arrivera probablement pas sous Nagy and Co. si les choses continuent de cette façon.