Les tigres se sont déchaînés en Russie, tuant des humains et mangeant des chiens après que Vladimir Poutine ait sauvé l’espèce de l’extinction.

Les tigres géants de l’Amour, considérés comme les plus grands félins du monde, seraient à l’origine d’une série d’attaques au cours de l’année dernière, au cours desquelles deux personnes ont été tuées par ces bêtes et plusieurs autres ont été blessées.

En décembre, Viktor S. a été violemment mutilé et tué dans la région de Khabarovsk, dans l’est de la Russie, alors qu’il cherchait « l’endroit où son chien a été tué », probablement par le même animal.

Le pêcheur local Sergey Kyalundzyuga, 19 ans, a été grièvement blessé l’année dernière après qu’un tigre sauvage ait sauté par sa fenêtre et l’ait attaqué. Il a survécu après que le gros chat ait été abattu par son cousin.

Cela survient après que Poutine ait soutenu la réhabilitation des tigres de l’Amour dans leur habitat naturel à l’est du pays.

Aujourd’hui, le nombre d’espèces menacées a rapidement augmenté pour atteindre plus de 750 espèces à l’état sauvage – et elles constituent une menace pour les villageois.

Les restes d’un homme ont été retrouvés près de la région de Khabarovsk après sa disparition. Les enquêteurs ont déclaré qu’il y avait des traces claires indiquant qu’il avait été attaqué et dévoré par un tigre.

L’année dernière également, Darya Ulyanova, 26 ans, a subi de « graves lacérations » à l’épaule et aux deux bras lorsqu’un tigre l’a attaquée alors qu’elle « allait aux toilettes dans les buissons » lors d’un voyage de vacances. Son mari a utilisé son camion pour l’enfoncer, lui sauvant ainsi la vie.

Des vidéos choquantes montrent une série d’attaques de chiens de garde par des tigres de l’Amour.

Dans un cas, un tigre a tué un chien de garde dressé à un poste frontière russe avec la Chine dans la région de Khabarovsk.

Ce week-end, un tigre a tué un chien de garde dans le village de Kutuzovka, au sud de la ville de Khabarovsk, puis un autre a été mangé, probablement par le même gros chat, dans le village de Srednekhorskii, à environ 40 km de là.

Dans la région voisine de Primorsky, un chien de garde a été abattu à Kuguki, au nord de Vladivostok.

Plus tôt ce mois-ci, un chien de garde pesant 60 kg a été tué dans le district d’Anuchinsky, dans la région de Primorsky, probablement par un tigre de l’espèce Amour, dont les mâles peuvent peser jusqu’à 190 kg.

Le mois dernier, des tigres ont attaqué des chiens dans au moins trois villages.

Une théorie expliquant ces massacres est que l’habitat naturel des tigres est détruit par l’homme, ce qui signifie que les bêtes ne peuvent pas retrouver leurs proies habituelles.

Le braconnage reste une menace pour les tigres et les a presque conduits à l’extinction à l’état sauvage à l’époque soviétique.

‘À mon avis, [increased tiger attacks are] associée à la destruction des habitats des prédateurs due à l’exploitation forestière, à la chasse excessive des [the tiger’s prey] et la peste porcine africaine, qui a décimé la population restante de sangliers », a déclaré le zoologiste Sergei Kolchin dans le journal environnemental Kedr.