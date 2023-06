Les plus gros accidents de train en Inde ces dernières années

Un accident majeur impliquant trois trains – deux passagers et un fret – s’est produit aujourd’hui à Odisha. Un train a heurté les bogies déraillés d’un autre provoquant l’écrasement de plusieurs voitures. 38 personnes ont été tuées et 400 sont blessées dans l’accident. Le Yashwantpur-Howrah Superfast a heurté les bogies déraillés de quelques voitures du Coromandel Express qui s’étaient écrasées et étaient tombées sur la voie opposée, a déclaré le porte-parole du ministère des Chemins de fer, Amitabh Sharma.

Le Premier ministre Narendra Modi s’est entretenu avec le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw et a déclaré dans un tweet : « Affligé par l’accident de train à Odisha. En cette heure de deuil, mes pensées vont aux familles endeuillées. Que les blessés se rétablissent bientôt. AshwiniVaishnaw et a fait le point sur la situation. Des opérations de sauvetage sont en cours sur le site de l’accident et toute l’assistance possible est apportée aux personnes touchées. »

Voici les plus gros accidents ferroviaires en Inde :