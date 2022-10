Les plus grands trios offensifs de l’histoire du football

Classement des joueurs et des équipes à travers les générations est incroyablement difficile. Cela entraîne toute une série de problèmes. Plus particulièrement, le jeu de football a tellement changé au fil des ans.

Cependant, une chose qui n’a pas changé, c’est que mettre le ballon au fond des filets reste l’aspect le plus difficile et le plus précieux du jeu.

Au fil des ans, nous avons été assez doués pour voir bon nombre des plus grands tridents offensifs à avoir jamais joué au jeu… mais quel trio a été le meilleur ?

Top 6 des plus grands trios offensifs du football

6. Rob Rensenbrink, Johan Cruyff et Johnny Rep : Pays-Bas (Coupe du monde 1974)

Les statistiques ne donnent pas toujours une idée précise de la qualité d’un trio offensif.

L’équipe néerlandaise qui a failli remporter la Coupe du monde 1974 était fabuleuse.

Les Pays-Bas ont joué une marque de football qui est toujours référencée et reproduite à ce jour. Il possédait l’un des tridents avant les plus glorieusement habiles de tous les temps.

Rob Rensenbrink était le dribbleur soyeux qui pouvait faire de la magie. Pendant ce temps, Johnny Rep avait un peu plus d’acier et pouvait trouver le filet. Johan Cruyff reste l’un des génies les plus influents du jeu. Il a noué le tout à partir du milieu.

Jouer ensemble pendant si peu de temps les empêche d’être classés plus haut dans la liste des plus grands trios offensifs de l’histoire du football.

5. Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané : Liverpool (2017-2022)

Liverpool doit remercier Jürgen Klopp et Michael Edwards pour le plus grand trio offensif de l’histoire d’Anfield.

Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mane sont tous arrivés dans le Merseyside en tant que bons joueurs individuels avec du potentiel. Personne n’a considéré l’un d’entre eux comme un talent de classe mondiale en arrivant au club.

Cependant, jouer ensemble a débloqué quelque chose en chacun d’eux et ils ont continué à produire un football fascinant pour les Reds.

Tous les trois ont laissé leur marque sur une équipe qui a remporté un titre en Ligue des champions et une couronne en Premier League à Anfield. Au cours de leur mandat ensemble, les trois joueurs ont totalisé 338 buts.

4. Neymar Jr, Luis Suarez et Lionel Messi : FC Barcelone (2015-2017)

PHOTO : IMAGO / AFLOSPORT

L’arrivée de Neymar et Luis Suarez a donné à Barcelone une injection de talent dont le club avait besoin.

Lionel Messi était à court de camarades de jeu appropriés après les départs de Thierry Henry et Samuel Eto’o. Neymar et Suarez ont formé un lien instantané avec l’Argentin.

Jouant dans le système plus vertical de Luis Enrique, Los Cules étaient de retour parmi les buts. Le trio a remporté la Ligue des champions lors de sa première saison ensemble.

3. Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo et Carlos Tevez : Manchester United (2007-2009)

Sir Alex Ferguson a passé du temps à construire son équipe de Manchester United en 2008, mais ça valait la peine d’attendre.

Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney sont devenus ensemble deux des meilleurs joueurs du monde. Ajouter Carlos Tevez à cela semblait injuste.

L’industrie argentine était parfaite. Lui et Rooney ont fait une grande partie du sale boulot de Ronaldo. United a remporté deux titres consécutifs de Premier League. Dans le même temps, il a atteint des finales consécutives de la Ligue des champions. Il a remporté cette fameuse finale à Moscou en 2008.

2. George Best, Denis Law et Bobby Charlton : Manchester United (1964-1973)

L’histoire moderne de Manchester United s’appuie sur ce qui s’est passé après la catastrophe aérienne de Munich en 1958. Grâce à l’incroyable persévérance de Jimmy Murphy et Sir Matt Busby, il n’a fallu que 10 ans pour constituer une équipe capable de remporter la Coupe d’Europe.

À l’épicentre de cette équipe se trouvait le trio offensif de George Best, Denis Law et Sir Bobby Charlton.

La chimie entre un trio qui est devenu connu sous le nom de « United Trinity » a été instantanée et les buts ont coulé. Denis Law a remporté le Ballon d’Or en 1964. Le trio était tous présents pour la victoire en Coupe d’Europe en 1968.

1. Gareth Bale, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema : Real Madrid (2013-2018)

Ce n’est pas nécessairement la plus grande sélection de talents individuels sur la liste des plus grands trios offensifs de l’histoire du football. Pourtant, cela en dit long étant donné qu’il y a maintenant deux Gagnants du Ballon d’Or dans ce trio.

Au contraire, la ligne d’attaque “BBC” du Real Madrid a connu le plus haut niveau de succès soutenu de l’histoire du sport.

Gagner des trophées est la raison d’être du football, et personne ne l’a fait mieux que le trio Los Blancos 2013-2018.

Cristiano Ronaldo et Karim Benzema avaient été signés ensemble à l’été 2009 et avaient développé une entente.

Cependant, il a fallu attendre 2013 pour que Los Blancos ajoute une véritable star pour jouer à gauche de la paire susmentionnée.

La chimie était instantanée et leur talent clair. Ronaldo a marqué des buts sur une échelle implacable. Benzema a travaillé dur pour ses deux coéquipiers. Bale a apporté vitesse et créativité.

Le mélange était parfait. Ce trio a formé le cœur du Real Madrid en remportant quatre titres de Ligue des champions en cinq ans. Cela inclut un tour du chapeau sans précédent en 2016, 2017 et 2018.

Pendant leur temps à jouer ensemble, la BBC a marqué plus de 400 buts combinés dans toutes les compétitions. Aucun trio n’égale cet exploit de si tôt.

PHOTOS: IMAGO