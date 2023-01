Les plus grands snubs et surprises aux Oscars 2023

Le hit de science-fiction “Everything Everywhere All at Once” a mené les nominations aux Oscars mardi, mais de nombreux autres prétendants présumés ont été étonnamment courts. En tant que votre projectionniste, voici mon analyse des plus grandes surprises et omissions de mardi matin. Une année record pour les acteurs asiatiques. Bien que deux des trois derniers lauréats du meilleur film aient été réalisés par des cinéastes asiatiques, l’académie n’est pas toujours aussi avant-gardiste lorsqu’il s’agit de nommer des artistes d’origine asiatique : des films comme “Parasite” et “Crouching Tiger, Hidden Dragon” ont échoué. pour gagner même une seule nomination pour leurs acteurs acclamés. Mais la nomination de mardi, qui a vu les membres de la distribution de “Everything Everywhere” Michelle Yeoh, Ke Huy Quan et Stephanie Hsu faire la coupe aux côtés de l’actrice de soutien de “The Whale” Hong Chau, a établi un record pour le plus grand nombre d’acteurs d’origine asiatique jamais nominés dans un seule année. Yeoh, âgée de 60 ans, n’est devenue que la deuxième femme asiatique à être nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice : la première, Merle Oberon, a caché son ascendance asiatique lorsqu’elle a été nominée en 1935. Andrea Riseborough plante la fête.

Image Andrea Riseborough avec Owen Teague dans “To Leslie”. Crédit… Photos de l’élan

Une seule campagne de récompenses peut impliquer un mois d’entretiens, de tapis rouges, de questions-réponses et de poignées de main aux électeurs, et tous les candidats ne peuvent pas facturer toutes ces apparitions sur une carte de crédit d’entreprise. Vous devez admirer l’actrice Andrea Riseborough, alors, pour avoir été la pionnière d’une toute nouvelle stratégie de récompenses à faible coût : bien que son microbudget indépendant “To Leslie” ait été sous-estimé et que sa performance en tant que gagnante dissolue de la loterie ait été à peine sur le radar de la plupart des récompenses experts, Riseborough s’est appuyé sur un réseau d’amis célèbres – parmi eux, Edward Norton, Gwyneth Paltrow et Sarah Paulson – à utiliser les médias sociaux et à vanter le film en masse au moment même où le vote pour les nominations aux Oscars a commencé. Cette stratégie a valu à l’actrice britannique de 41 ans sa première nomination et a prouvé qu’en ce qui concerne la saison des Oscars, ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini.

Viola Davis et Danielle Deadwyler sont absentes. L’ascension de Riseborough a mis fin brutalement aux espoirs de meilleure actrice de deux autres prétendants: la star de “The Woman King” Viola Davis et l’actrice de “Till” Danielle Deadwyler ont toutes deux été exclues d’une catégorie de meilleure actrice que de nombreux experts supposaient être principalement composée de femmes de couleur. La performance profondément ressentie de Deadwyler en tant que mère d’Emmett Till avait subi quelques rebuffades notables cette saison des Independent Spirit Awards et des Golden Globes, mais Davis avait parcouru la saison jusqu’à présent, remportant des nominations des Globes, de la Screen Actors Guild, des Critics Choice Awards. et BAFTA. Ce n’est que mardi que l’actrice oscarisée a échoué. Dans la catégorie meilleur acteur, cinq nouveaux visages. Bien que la meilleure race d’actrices favorise souvent les ingénues, les hommes prometteurs ne sont pas toujours considérés avec autant de chaleur : la catégorie des meilleurs acteurs est généralement composée de vétérans de plus de 40 ans, et les mêmes noms célèbres sont nominés énormément. En fait, la dernière fois que la liste complète des meilleurs acteurs était composée de nominés pour la première fois, c’était en 1935, alors que seuls trois hommes étaient même nominés. La programmation de mardi est donc la plus fraîche depuis des siècles : chaque homme dans la catégorie du meilleur acteur est un candidat pour la première fois, de Paul Mescal, 26 ans, à Bill Nighy, 73 ans, et un total de 16 des 20 les candidats par intérim ont tous reçu leur premier signe de tête. Les femmes sont ignorées dans la course au meilleur réalisateur.