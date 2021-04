Il y a de la panique dans les rues de Springfield grâce à un récent épisode de The Simpsons qui a fait la satire du chanteur des Smiths Morrissey.

Le chanteur végétalien, 61 ans, a été scandalisé de la façon dont il a été traité par les scénaristes de l’émission – et il n’est pas le premier.

Un personnage mangeur de viande en surpoids inspiré de Morrissey a attiré la fureur du chanteur dans le dernier scandale des Simpsons[/caption]

Morrissey était ennuyé par un épisode qui met en vedette un personnage appelé Quilloughby qui a un quiff et a déjà fait partie d’un groupe indépendant appelé The Snuffs.

Quilloughby, exprimé par Benedict Cumberbatch, s’avère être le fruit de l’imagination de Lisa qui devient un carnivore en surpoids et anti-immigrés.

«La haine montrée à mon égard de la part des créateurs des Simpsons est évidemment un procès provocateur, mais qui nécessite plus de financement que je ne pourrais en rassembler pour relever un défi», a écrit Morrissey dans un communiqué sur son site Web.

Il a ajouté: « Vous êtes particulièrement méprisé si votre musique affecte les gens d’une manière forte et belle, car la musique n’est plus nécessaire. »

Morrissey et son manager ont critiqué le dessin animé pour avoir parodié le chanteur controversé[/caption]

Tim Long, l’auteur de l’épisode, a déjà dit Variété que Quilloughby n’était pas seulement basé sur Morrissey, et s’est également inspiré d’autres personnes, y compris le chanteur de Joy Division Ian Curtis.

Le manager de Morrisey, Peter Katsis, a accusé l’équipage des Simpsons d’être «blessant et raciste», faisant référence à l’un des plus grands scandales de l’histoire de l’émission.

Ligne de racisme

En critiquant les écrivains des Simpsons pour avoir décrit Morrissey comme un raciste, Katsis a écrit: «Ils devraient prendre ce miroir et le tenir pour eux-mêmes.

«Les récentes excuses de l’acteur de Simpson, Hank Azaria, à l’ensemble du pays indien pour son rôle dans la défense du« racisme structurel »en disent long.»

Le personnage d’Apu a été critiqué pour être basé sur des stéréotypes sur les immigrants indiens[/caption]

La référence était à une dispute de plusieurs décennies sur le personnage de la série Apu Nahasapeemapetilon, un immigrant indien qui dirige le Kwik-E-Mart de Springfield.

Les critiques disent qu’Apu est une caricature raciste de Sud-Asiatiques construite à partir de stéréotypes blessants.

La dispute a culminé avec un documentaire de 2017, The Problem With Apu, dans lequel le comédien Hari Kondabolu a examiné comment la vie des Sud-Asiatiques-Américains avait été affectée négativement par le personnage.

Des questions ont également été posées sur la raison pour laquelle Hank Azaria, qui est blanc, a exprimé Apu.

Hank Azaria s’est récemment excusé d’avoir joué à Apu sur Les Simpsons[/caption]

L’année dernière, les Simpsons ont annoncé qu’ils n’auraient plus d’acteurs blancs exprimant des personnages non blancs.

Et la semaine dernière, Azaria lui-même s’est excusé auprès de «chaque Indien» pour avoir joué à Apu tout en parlant sur le podcast Armchair Expert.

La fureur brésilienne

Les Simpsons ont même attiré la colère de tout un pays auparavant.

Dans l’épisode Blame it on Lisa, les Simpsons se rendent à Rio de Janeiro au Brésil à la recherche d’un orphelin disparu.

L’office du tourisme de Rio de Janeiro était contrarié par la façon dont les Simpsons décrivaient leur ville[/caption]

Pendant son séjour en ville, Homer est kidnappé et libéré uniquement lorsque la famille paie une rançon de 50000 dollars.

L’épisode a été scandalisé au Brésil, l’office du tourisme de Rio de Janeiro menaçant de poursuivre Fox pour le portrait de la ville criblé de crime et de rats.

Et d’autres critiques au Brésil ont été ennuyés par l’inclusion d’inexactitudes culturelles, comme des danses telles que le Conga et la Macarena, dont aucune n’est originaire du pays.

Les patrons des Simpsons ont finalement présenté des excuses au milieu des menaces de poursuites contre leur réseau[/caption]

«Nous nous excusons auprès de la charmante ville et des habitants de Rio de Janeiro», a déclaré le producteur exécutif des Simpsons James L. Brooks dans un communiqué.

«Et si cela ne règle pas le problème, Homer Simpson propose d’affronter le président du Brésil dans le Celebrity Boxing de Fox.

Condamné au parlement

Les Australiens n’étaient pas non plus très satisfaits de la façon dont ils avaient été envoyés par les Simpsons.

Dans l’épisode Bart Vs Australia, la famille doit voyager Down Under pour régler une dispute juridique causée par Bart incitant un enfant australien à accepter un appel à frais virés des États-Unis qui encourt une charge de «900 dollars».

Les critiques pensaient que l’épisode se moquait injustement de l’Australie et certains se sont plaints des accents des personnages soi-disant australiens.

Bart Vs Australia a été critiqué dans le pays pour son traitement irrévérencieux de la culture australienne[/caption]

« Chaque fois que les Simpson visitent un autre pays, ce pays devient furieux, y compris l’Australie », a déclaré l’écrivain Mike Reiss. L’âge.

«Nous avons été condamnés au Parlement australien après l’épisode.»

Certains ont cependant vu le côté drôle, y compris les 70 000 personnes qui ont signé une pétition pour que le gouvernement australien adopte le «Dollarydoos» comme nouvelle monnaie.

Tollé de mariage gay

Les Simpsons ont également été controversés pour leur gestion des problèmes LGBTQ +.

Un épisode, Homer Phobia, tourne autour des tentatives d’Homère de se dissocier d’un nouvel ami de la famille, John, après avoir découvert que John est gay.

Préoccupé par l’effet de l’influence de John sur Bart, Homer tente d’affirmer l’hétérosexualité de Bart en lui faisant regarder des panneaux d’affichage de femmes légèrement vêtues et en l’emmenant dans une aciérie pour être entouré d’hommes «virils».

Marge avec John, un personnage dont Homer essaie de se distancier après avoir découvert le gay de John[/caption]

Lors de sa diffusion en 1997, l’épisode a été salué pour sa satire des croyances homophobes, comme si l’homosexualité est en quelque sorte contagieuse.

Mais il a depuis été critiqué par le public moderne pour le fanatisme d’Homère pendant la majeure partie de l’épisode, et le fait qu’il ne vienne voir John sous un nouveau jour qu’après que John ait sauvé la vie de Bart.

Une autre rangée a suivi l’épisode Il y a quelque chose sur le mariage dans lequel la sœur de Marge, Patty Bouvier, se présente comme gay et annonce ses fiançailles à sa petite amie, Veronica.

Marge insiste d’abord pour que Patty épouse un homme, avant de l’accepter plus tard comme lesbienne.

Patty lors du mariage avec sa partenaire Veronica – l’épisode était controversé parmi les opposants au mariage gay[/caption]

Il a depuis été salué pour son message progressiste, mais certains groupes conservateurs ont dénoncé l’épisode au moment de sa diffusion originale en 2005.

«À une époque où l’humeur du public est majoritairement contre le mariage gay, toute émission qui promeut le mariage gay va délibérément à l’encontre de l’humeur du public», a déclaré L. Brent Bozell III du Parents Television Council. New York Times.

«Je préfère qu’ils ne le fassent pas du tout. Vous avez une émission regardée par des millions d’enfants.

«Les enfants ont-ils besoin que le mariage homosexuel soit un problème? Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement les divertir?

Revendications de « toilettage » de Michael Jackson

Morrissey n’est pas la seule pop star avec laquelle les Simpsons ont suscité la controverse.

En 1991, l’épisode Stark Raving Dad a présenté une apparition de Michael Jackson, qui joue un homme que Homer rencontre dans un établissement psychiatrique qui croit qu’il est Michael Jackson.

Michael Jackson a joué Leon Kompowsky, un maçon qui croit être Michael Jackson[/caption]

Bien que le programme ait été salué par beaucoup et était l’un des favoris des écrivains des Simpsons, ils ont décidé de le retirer de la circulation en 2019 après la sortie du documentaire Leaving Neverland.

La série Netflix montre une série d’hommes alléguant que Jackson les avait soignés et abusés sexuellement en tant que garçons.

Jackson a nié tout acte répréhensible avant sa mort en 2009.

Expliquant pourquoi l’épisode a été retiré, a déclaré le showrunner Al Jean La bête quotidienne il croyait que Jackson avait utilisé son apparition dans Les Simpsons dans un but néfaste.

L’épisode des Simpsons avec Michael Jackson a été retiré après la sortie de Leaving Neverland[/caption]

«Je pense que cela faisait partie de ce qu’il avait l’habitude de toiletter les garçons», a déclaré Jean.

«Je ne sais vraiment pas, et je devrais être très prudent car ce n’est pas quelque chose que je sais personnellement, mais d’après ce que je pense, c’est ce que je pense.

«Et cela me rend très, très triste.»





Le producteur exécutif James L Brooks a défendu la décision séparément.

« Le documentaire a fait la preuve d’un comportement monstrueux, » Brooks Le journal de Wall Street.

«Je suis contre le brûlage de livres de quelque nature que ce soit. Mais c’est notre livre, et nous sommes autorisés à sortir un chapitre.