Les plus grands risques de retarder les mises à jour logicielles iPhone et Android

Android 13 One UI 5.0 de Samsung permet aux utilisateurs de personnaliser leur écran de verrouillage, de créer des autocollants à partir de n’importe quelle photo et d’ouvrir des applications en écran partagé, ainsi que des mises à jour de sécurité telles que des avertissements lors du partage d’informations personnelles et un tableau de bord de sécurité dans les paramètres pour vérifier et résoudre les problèmes de sécurité.

Le système d’exploitation actuel d’Apple, iOS 16, a été lancé en septembre dernier et propose de nombreuses nouvelles fonctionnalités : la possibilité de modifier et d’annuler l’envoi de messages ; définissez plusieurs écrans de verrouillage et définissez des filtres de mise au point pour limiter de qui vous recevez des notifications ; des mises à jour de confidentialité et de sécurité telles que Safety Check afin que les victimes de violence domestique ou conjugale puissent réinitialiser l’accès qu’elles ont accordé à d’autres ; et Lockdown Mode, une méthode de protection extrême contre les cyberattaques.

Des entreprises dont Pomme et Samsung, ainsi que Alphabet Google, qui fabrique le système d’exploitation Android, travaille constamment sur les fonctionnalités de sécurité et d’expérience utilisateur dans les mises à jour annuelles et les mises à jour plus périodiques pour corriger les bogues récemment découverts.

Toutes les mises à jour logicielles n’offrent pas une gamme de nouvelles fonctionnalités, mais lorsqu’elles le font, vous pouvez avoir l’impression d’obtenir un nouveau téléphone sans frais supplémentaires. Pourtant, de nombreux utilisateurs font encore tout ce qu’ils peuvent pour retarder les 30 minutes que peut prendre une mise à jour logicielle.

Quand la procrastination humaine rencontre la technologie

C’est un phénomène qui a été étudié par des chercheurs et appelé “la procrastination de l’adoption.”

Des chercheurs de l’Université du Tennessee et de l’Université de Munich identifient ce “retard délibéré” comme une stratégie d’adaptation que les utilisateurs de produits numériques mettent en œuvre pour contrer les émotions négatives qui surviennent lorsque des mises à jour logicielles sont publiées. L’inconfort provient souvent de la perception que les mises à jour logicielles obligeront les utilisateurs à réapprendre à utiliser certaines fonctionnalités de leur appareil et menacent leurs habitudes actuelles. La gêne est également un facteur, et l’hypothèse selon laquelle la fonctionnalité actuelle de leur téléphone est optimale, de sorte qu’une mise à jour logicielle ne ferait que perturber la convivialité de leurs appareils.

Mais il y a aussi une psychologie humaine plus fondamentale.

“Je pense qu’une partie de cela est juste la nature, ‘Je m’y mettrai, quand j’y arriverai'”, a déclaré le Dr Richard Forno, directeur du programme d’études supérieures en cybersécurité du comté de Baltimore à l’Université du Maryland et directeur adjoint de le Centre de cybersécurité de l’école.

Il recommande de configurer un téléphone pour télécharger et installer automatiquement les mises à jour pendant la nuit lorsque vous dormez (tant que le mode Avion n’est pas défini). “C’est une fonctionnalité que beaucoup de gens pourraient et devraient activer, ils n’ont donc pas à s’en soucier”, a déclaré Forno.

Options de mise à jour Apple, Google

Apple permet aux utilisateurs de décider s’ils souhaitent que leur téléphone télécharge et installe automatiquement la dernière mise à jour iOS, ou s’ils préfèrent la mettre à jour manuellement. Les utilisateurs d’Android peuvent choisir entre trois politiques de mise à jour du système local, y compris les mises à jour automatiques, fenêtrées et différées – toutes ces politiques aboutissent finalement à la mise à jour automatique de l’appareil. La stratégie système automatique s’installe dès qu’une nouvelle mise à jour est disponible ; la stratégie système fenêtrée installe les mises à jour pendant une fenêtre de maintenance quotidienne que l’utilisateur peut choisir ; l’option différée retarde l’installation d’une mise à jour de 30 jours. Lorsque 30 jours se sont écoulés, le système invite alors l’utilisateur à installer la mise à jour du système.

Bien que cela soit proposé, les experts en cybersécurité ne recommandent pas d’attendre 30 jours. “Pour l’utilisateur normal, quelques jours à une semaine suffisent probablement”, a déclaré Justin Cappos, professeur agrégé d’informatique et d’ingénierie à la Tandon School of Engineering de l’Université de New York et membre du Center for Cybersecurity de l’Université de New York. Certains utilisateurs courent un plus grand risque s’ils choisissent de reporter ou d’ignorer ces notifications. “Si vous êtes un dissident susceptible d’être ciblé par un acteur de l’État-nation, vous devez vous mettre à jour immédiatement”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’une mise à jour de sécurité majeure est publiée, tout le monde doit agir relativement rapidement.

Les pirates cibleront les failles que vous ne mettez pas à jour

Les grandes mises à jour annuelles du système d’exploitation peuvent avoir les nouvelles fonctionnalités les plus flashy et les plus signalées, mais la protection de la sécurité est une raison majeure pour laquelle les utilisateurs devraient télécharger toutes les nouvelles mises à jour logicielles disponibles pour leur téléphone. Des mises à jour plus petites et incrémentielles sont publiées principalement pour corriger les bogues et assurer une meilleure protection des utilisateurs. C’est aussi simple que de savoir qu’Apple ou Samsung, ou tout autre fabricant de téléphones, indique que votre système d’exploitation actuel n’est plus le plus sûr et qu’il envoie ce message dans le monde. Ce n’est pas seulement bon pour vous, mais aussi pour les pirates qui cherchent à exploiter les utilisateurs qui ne comprennent pas le message.

“Vous vous rendez vulnérable aux attaques. Une fois qu’une vulnérabilité a été annoncée et qu’un correctif a été publié, les attaquants saisissent rapidement ces informations et créent des exploits pour ces vulnérabilités spécifiques”, a déclaré Kathleen Moriarty, directrice de la technologie au Center for Internet Security. .

Sans les derniers correctifs de sécurité, chaque élément d’information sur votre téléphone est susceptible d’être attaqué, des comptes de médias sociaux aux informations bancaires en passant par les messages texte.

“Si vous réutilisez des mots de passe à différents endroits et qu’ils sont capables de capturer un mot de passe stocké sur votre téléphone, ils pourraient être en mesure d’accéder à d’autres applications”, a déclaré Moriarty.