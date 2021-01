Des commentateurs libéraux ont brutalisé Vogue et ont même accusé son rédacteur en chef de racisme, après que le magazine de mode a dévoilé sa couverture de février, mettant en vedette le nouveau vice-président Kamala Harris.

Harris orne la couverture du numéro de février de Vogue, qui salue le futur vice-président comme «Madame la Vice-présidente.» Cependant, la photo de Harris – dans laquelle elle porte un costume décontracté et une paire de baskets Converse – a provoqué la colère des commentateurs libéraux en ligne lorsqu’elle est devenue virale samedi soir.

La vice-présidente élue Kamala Harris fait la couverture du numéro de février de Vogue pic.twitter.com/NGxhyGaoS9 – modèles quotidiens (@supermodeldaiIy) 10 janvier 2021

Le spécialiste libéral Yashar Ali a affirmé que l’option de couverture n’était pas celle que l’équipe de Harris s’attendait à voir. Selon Ali, la rédactrice en chef de Vogue, Anna Wintour, avait accepté d’utiliser l’image de Harris dans un costume bleu poudré, mais le magazine a fait volte-face après la séance photo.

Quelques nouvelles de magazines de mode … 1. La couverture de février de Vogue mettant en vedette la vice-présidente élue Kamala Harris a été largement critiquée sur les réseaux sociaux ce soir Mais selon une source proche des projets de publication, ce n’est pas la couverture que l’équipe du vice-président élu attendait pic.twitter.com/lBC9DnfYNC – Yashar Ali 🐘 (@yashar) 10 janvier 2021

Les partisans de Harris ont critiqué Vogue pour avoir dirigé un « délavé » et « Brouillé » couverture. «Ils ne pouvaient pas décider si elle allait dans un salon français de luxe, au Sénat ou si elle faisait du jogging», l’un a tweeté.

Vogue sait que Kamala Harris aime sa sororité, ses costumes, ses pantalons confortables et ses chuck taylors. Alors ils ont tout mélangé pour la couverture. Sauf qu’ils ne pouvaient pas décider si elle irait dans un salon français de luxe, au Sénat, ou si elle faisait du jogging. pic.twitter.com/FDNBbcw8tR – E. Vaughan (@HypeVaughan) 10 janvier 2021

Les gens qui ne comprennent pas pourquoi la couverture de Vogue de la vice-présidente élue Kamala Harris est mauvaise manquent le point. La photo elle-même n’est pas terrible en tant que photo. C’est juste loin, bien en deçà des normes de Vogue. Ils n’y ont pas réfléchi. Comme les devoirs terminés le matin, c’est dû. Irrespectueux. – Charlotte Clymer 🏳️‍🌈 (@cmclymer) 10 janvier 2021

Re la couverture Vogue de Kamala, c’est une mauvaise photo. Sensationnel. – Été Brennan 🌈 (@summerbrennan) 10 janvier 2021

D’autres ont accusé le magazine, et Wintour elle-même, de racisme, affirmant que la peau de Harris sur la photo avait été délibérément blanchie. Ali est allé jusqu’à prétendre «Wintour ne respecte pas vraiment les femmes noires», fondant son jugement sur les vues de sources supposées dans le monde de la mode. Une affiche allégué Wintour est «L’un des plus grands racistes de l’édition», et une autre qu’elle même «Mérite la souffrance pour son traitement des femmes noires.»

Anna Wintour doit partir. Si la seule fois où son équipe peut correctement coiffer une femme noire, c’est lorsqu’elle est couverte de couture, son mandat l’a bien couru. Regardez comment Elle de Kamala Harris couvre Vogue tout droit. Chaise électrique! pic.twitter.com/aBVZIho98P – MVP Harris (@PTA_Daddy) 10 janvier 2021

Quel gâchis. Anna Wintour ne doit vraiment pas avoir d’amis et de collègues noirs. https://t.co/8oCpEPkltU – Wajahat Ali (@WajahatAli) 10 janvier 2021

Malgré le tollé, le magazine n’a pas encore atteint les rayons. Son équipe a encore le temps de choisir l’option de couverture alternative, ou elle peut simplement choisir de s’asseoir et d’attendre simplement que la fureur s’éteigne. Harris entrera à la Maison Blanche le 20 janvier, date à laquelle elle et Joe Biden seront inaugurés.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!