Les plus grands points forts du CES 2023 : la voiture de Sony, les ordinateurs portables 3D et les écrans à changement de forme

Le plus grand salon de l’électronique grand public de l’année est au. Le CES 2023 est l’endroit où les plus grandes entreprises technologiques présentent leurs plus gros produits de 2023 – il y a beaucoup de battage médiatique, beaucoup de bruit et beaucoup de nouvelles technologies éblouissantes. Nous sommes en direct sur le salon du CES pour tout essayer, passant au crible le bruit pour vous proposer la nouvelle technologie la plus cool, la plus farfelue et la plus innovante que nous ayons repérée.

Jusqu’à présent, nous avons eu un aperçu de ce que les entreprises aiment Samsung, LG, Intel, Nvidia et Dell ont en réserve pour 2023 : beaux téléviseurs, plates-formes de jeu bestiales, un projecteur 8K et même un appareil concept futuriste ou deux. Et nous ne faisons que commencer. Mercredi était la journée des médias du CES – conférences de presse à gogo – mais le spectacle se poursuit jusqu’à dimanche. Il y a plein de bizarre et merveilleux technologie à découvrir encore.

Considérez ceci comme votre tl;dr pour le CES 2023 – si vous ne lisez qu’un seul récapitulatif du CES (mais pourquoi vous arrêter là ?), faites-en celui-ci.

La première voiture de Sony arrive en 2026

James Martin/Crumpe



Les véhicules électriques sont une grosse affaire, et Sony veut y participer. Le géant de l’électronique s’associe à Honda sur une nouvelle marque de véhicule électrique appelée Afeela. Contrairement à la voiture que Sony a présentée au CES 2020, il y a toutes ces années, celle-ci arrive en fait sur le marché. Aucun mot pour le moment sur les prix, mais Sony a déclaré que sa voiture Afeela arrivera sur les routes nord-américaines en 2026. Le Japon et l’Europe suivront.

Ce pliable glisse également

Écran Samsung



Samsung nous a donné un aperçu d’un concept d’appareil mobile alléchant, le Flex hybride. Comme le montre le modèle ci-dessus, le côté gauche du Flex Hybrid peut se plier, comme le Galaxy Foldtandis que le côté droit peut coulisser pour s’étendre.

Le concept est une gracieuseté de Samsung Display, et non de la branche mobile de la mégacorporation sud-coréenne responsable de la fabrication et de la vente de téléphones. Mais le communiqué de presse montrant le concept promis qu’il apportera au CES “des produits OLED innovants de toutes tailles, petits, moyens et grands, pour donner un aperçu de l’avenir des écrans”. Samsung n’est pas la seule entreprise à bricoler l’avenir des téléphones – voir Affichage défilant 2020 de TCL — alors surveillez cet espace pour plus de dispositifs de retournement, de pliage et de défilement.

Un ordinateur portable en 3D (sans lunettes)

Asus



Des images jaillissent de l’écran de cet ordinateur portable ASUS – pas littéralement, mais proche. Son écran OLED produit une expérience 3D sans lunettes, un peu comme la version IPS similaire du concurrent Acer. L’écran OLED est important car la technologie promet un rendu 3D visiblement plus net. Le panneau 3D d’Asus, destiné aux créatifs, utilise le suivi oculaire pour produire l’expérience 3D.

Une télé sans fil… et sans télécommande

Scott Stein/Crumpe



Le CES a des téléviseurs – beaucoup d’entre eux. Mais tandis que Samsung, LG et TCL se battent pour obtenir les noirs les plus sombres, l’image la plus nette ou les téléviseurs les plus économiques, une startup du nom de Displace TV fait quelque chose de différent. Cela rend les téléviseurs sans fil. Plus besoin de trouver des moyens créatifs pour cacher vos accords TV, l’écran OLED de 55 pouces de la société est conçu pour être collé aux murs ou aux fenêtres à l’aide de ventouses.

Displace TV utilise des piles plutôt qu’une connexion filaire pour l’alimentation, et vous utiliserez des commandes de mouvement pour changer de chaîne et régler le volume plutôt qu’une télécommande. En savoir plus ici.

Les montres connectées veulent savoir si vous allez bien

Citoyenne



Les montres intelligentes pour suivre la fréquence cardiaque, la qualité du sommeil et les niveaux d’oxygène dans le sang abondent, mais Citizen va encore plus loin avec son Montre intelligente CZ, qui mesure également les niveaux de fatigue et de vigilance. Il vous dira même votre chronotype – c’est-à-dire, que vous soyez un oiseau de nuit ou un lève-tôt. C’est un autre signe que les fabricants de montres connectées se concentrent de plus en plus sur la mesure de l’impact du sommeil et du stress sur le bien-être général.

L’ordinateur portable de jeu le plus fin au monde

Josh Goldman/Crumpe



Alienware nous a surpris avec quatre nouveaux ordinateurs portables avant le CES, y compris l’Alienware x14, qui, selon la société, est l’ordinateur portable de jeu de 14 pouces le plus fin au monde. Doté d’un écran de 2 560 x 1 600 pixels avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, il se vendra à partir de 1 799 $ lors de sa livraison cet hiver. Une version plus grande, l’Alienware x16, commence à 3 099 $. Ces ordinateurs portables sont destinés aux personnes qui sont prêtes à sacrifier de la puissance pour des conceptions plus élégantes.

Pavés tactiles invisibles pour ordinateur portable

LG



LG a dévoilé son nouvel ordinateur portable Gram Style, qui comporte un pavé tactile caché qui ne se présente que lorsque vous touchez le repose-mains. Le pavé tactile haptique furtif s’allume sous vos doigts lorsque vous le touchez, vous indiquant où appuyer et faire glisser pour naviguer sur l’écran. C’est un détail soigné que nous ne savions pas que nous voulions.

Un pas de géant pour les joueurs PC qui utilisent également des consoles

Josh Goldman/Crumpe



Dell’s Manette de jeu Concept Nyx ressemble à première vue à un autre contrôleur Xbox tiers, mais avec quelques lumières fantaisistes. Hélas, c’est plus que ça. Le contrôleur Nyx est doté d’un tas d’entrées cachées, qui multiplient les fonctionnalités du contrôleur.

L’idée semble être de combler le fossé entre une manette de jeu et un clavier. Les joueurs sur PC peuvent utiliser des configurations de raccourcis clavier pour avoir des dizaines d’entrées, bien plus que la manette de jeu typique, qui est souvent limitée aux options présentées par un d-pad. Cela signifie qu’ils peuvent utiliser une plus large gamme d’attaques dans un MMO, par exemple, ou faire défiler entre six ou sept armes dans un jeu de tir à la première personne plutôt que les deux ou trois auxquels les joueurs sur console sont souvent limités.

Roku est entré dans le chat

Roku



Roku a annoncé son expansion dans les téléviseurs, essentiellement en concurrence avec ses propres partenariats avec des fabricants de téléviseurs plus établis tels que TCL, Hisense et Sharp. Cette décision fait depuis longtemps l’objet de rumeurs et a beaucoup de sens pour le fabricant d’appareils de streaming. Les téléviseurs Roku seront livrés avec la marque Télécommandes vocalesqui incluent le populaire (et toujours utile) fonction “trouver ma télécommande”. On dirait que LG et Samsung ont de nouveaux concurrents.

La télé qui fait honte à tous les autres

LG



C’est le plus grand téléviseur OLED au monde : Le modèle 97 pouces de LG a en fait été dévoilé l’année dernière, mais en 2023, il est devenu sans fil. Cela signifie que le plus grand écran du monde avec la meilleure image permise par la technologie est désormais exempt de ce vilain fouillis de cordons. Nous couvrons les téléviseurs au CES depuis des années, et même nous avons été surpris – le gourou de CNET TV, David Katzmaier, a été tellement impressionné qu’il dit que LG fait honte à tous les autres téléviseurs avec celui-ci.

Mises à niveau à venir dans le cerveau de votre ordinateur portable

Intel



Les écrans élégants et les écrans éblouissants sont agréables, mais c’est souvent la technologie que vous ne voyez pas qui compte le plus. Intel a dévoilé une cargaison de nouveaux processeurs de 13e générationqui alimentera une vaste gamme de produits et améliorera les performances sur une large gamme d’ordinateurs portables.

Les améliorations qu’elles peuvent apporter sont moins abstraites que les performances des puces. La nouvelle génération de processeurs Intel apporte avec eux Unison, qui permet aux appareils iPhone et Android d’envoyer et de recevoir des textes depuis votre PC, ainsi que Thunderbolt 4, qui, entre autres améliorations, établira en standard la possibilité d’exécuter deux écrans externes 4K. Attendez-vous à voir ces fonctionnalités dans les annonces de produits au cours des prochains jours.

Puis il y a eu la conférence de presse d’AMD. Une grande partie de ce que la société vantait était sa technologie de qualité professionnelle, comme les puces AMD qui ont été utilisées pour créer les effets visuels d’Avatar 2. En ce qui concerne les produits que vous pouvez réellement acheter, AMD s’est associé à HP pour le Dragonfly Pro, un ordinateur portable conçu pour les indépendants, et à Lenovo pour les nouveaux ordinateurs portables de jeu Legion Pro. Pour les joueurs sur PC, les processeurs haut de gamme Ryzen 7 7800X3D et 7950X3D d’AMD arrivent cette année.

Le cloud gaming, maintenant dans votre voiture

Nvidia



La principale annonce de Nvidia concerne les améliorations apportées à GeForce Now, son service de jeu en nuage, qui vous permet de diffuser des jeux sur des ordinateurs portables, des téléphones et bien plus encore. En bref, la puissance du GPU GeForce 4080 de Nvidia arrive dans le cloud. Si vous vous abonnez au niveau premium de GeForce Now – désormais connu sous le nom de GeForce Now Ultimate – vous pouvez désormais diffuser des jeux à 240 Hz, utiliser le lancer de rayons (qui améliore considérablement le rendu de la lumière dans le jeu) et DLSS 3 (qui utilise un algorithme pour augmenter la fréquence d’images tout en conservant la qualité de l’image).

Plus, GeForce Now arrive sur… les voitures. Si votre voiture a un écran sur son tableau de bord, vous pouvez jouer pendant que la voiture est garée. S’il y a des écrans derrière les sièges conducteur ou passager, ceux qui sont assis à l’arrière peuvent jouer en déplacement. Pour commencer, Nvidia s’associe à Hyundai, BYB et Polestar.