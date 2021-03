Les plus grands perdants des Golden Globes: Glenn Close, Frances McDormand et les électeurs

C’est peut-être un honneur d’être nominé, mais les gens viennent généralement aux récompenses hollywoodiennes pour gagner.

La cérémonie semi-virtuelle et très désordonnée des Golden Globes de dimanche a lancé une étrange saison de récompenses pandémiques à Hollywood. Il y avait des gagnants de Zoom, des premiers intervenants masqués dans le public et des animateurs Tina Fey et Amy Poehler qui faisaient des blagues sur les scènes de différentes côtes. Et il y avait aussi quelques gagnants célébrés pour leur travail dans le cinéma et la télévision en 2020.

La Hollywood Foreign Press Association, un petit groupe de journalistes basés à Los Angeles pour les médias internationaux qui présente les Golden Globes, a oint des lauréats dont Chadwick Boseman (à titre posthume) comme acteur de soutien pour son tour dans «Ma Rainey’s Black Bottom» et les échecs de Netflix- drame thématique « The Queen’s Gambit » pour la meilleure série limitée. Mais bien que beaucoup aient été des gagnants méritants et attendus, d’autres candidats talentueux ont été négligés.

Du tour loué de Vanessa Kirby dans «Pieces of a Woman» à Maria Bakalova, qui a volé «Borat Subsequent Moviefilm» en tant que fille du héros du titre, voici les plus grands perdants de la 78e édition des Golden Globes de dimanche.

L’Association de la presse étrangère d’Hollywood

S’il y avait un grand perdant des Globes 2021, c’était l’organisation derrière la remise des prix. Embrouillé dans la controverse après qu’une enquête du Los Angeles Times a montré que l’organisation de 87 membres ne comptait aucun membre noir, le HFPA a été la cible de blagues de la part des animateurs, des présentateurs et des gagnants de l’émission. Jane Fonda, lauréate du prix Cecil B. DeMille, a fait allusion à la question dans son discours de remerciement, appelant à l’inclusivité à Hollywood. Une allusion trop brève de trois membres de la HFPA dans un message enregistré n’a pas été bien accueillie sur les médias sociaux et n’a pas fait grand-chose pour résoudre les problèmes institutionnels. C’était un spectre malheureux pendant toute la nuit.

Glenn Close, ‘Hillbilly Elegy’

Close a été largement favorisée pour finalement remporter son premier Oscar pour « Hillbilly Elegy » de Netflix, et un Globe de la meilleure actrice de soutien aurait été la première étape logique. Mais Jodie Foster a remporté le prix du « Mauritanian », une victoire qui a tellement choqué Foster qu’elle a pleuré, « Je pense que vous avez fait une erreur! » tout en acceptant le prix avec son partenaire et son chien.

Vanessa Kirby, « Morceaux d’une femme » et Frances McDormand, « Nomadland »

Andra Day a surpris les experts avec une grande victoire dans la catégorie de la meilleure actrice dramatique pour sa performance dans «Les États-Unis contre Billie Holiday». Beaucoup avaient prédit un clou entre Kirby, pour «Pieces of a Woman», et McDormand pour «Nomadland», qui a remporté le prix du meilleur réalisateur et du meilleur drame. Le critique de cinéma de USA TODAY, Brian Truitt, a favorisé Kirby, qualifiant sa performance de « portrait brut et déchirant d’une femme essayant de passer à autre chose après un accouchement tragique qui a mal tourné. »

Maria Bakalova, « Film suivant Borat »

Bakalova a volé la vedette et le cœur des critiques avec sa performance en tant que fille de Borat (Sacha Baron Cohen), Tutar. Bien que « Borat » ait remporté deux trophées, en tant que meilleure comédie / comédie musicale et pour Cohen en tant qu’acteur, Bakalova a perdu contre Rosamund Pike pour « I Care A Lot ». Cohen a appelé Bakalova comme une « révélation » dans son discours d’acceptation, tout en rendant également hommage à son autre co-star, Rudy Giuliani.

Kaley Cuoco, « l’agent de bord »

Après le balayage « Schitt’s Creek » aux Emmy Awards en septembre dernier, il n’est pas surprenant que la série comique canadienne Pop TV (popularisée sur Netflix) ait bien fait aux Globes, remportant la meilleure actrice dans une série comique / musicale pour Catherine O ‘ Hara. Mais le rôle post de Cuoco – « The Big Bang Theory » a remporté des critiques positives pour sa performance sombre et comique, et les Globes récompensent souvent les plus grandes stars auxquelles ils peuvent assister.

‘Le grand’

La satire historique délicieusement drôle et mordante de Hulu a été passée trois fois, pour la meilleure comédie ou série musicale, le meilleur acteur (Nicholas Hoult) et la meilleure actrice (Elle Fanning). Bien que « Schitt’s », la co-vedette Catherine O’Hara et Jason Sudeikis (« Ted Lasso ») aient été de dignes gagnants, il est dommage que « The Great » ait été totalement exclu.

