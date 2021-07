Les plus grands partis politiques tunisiens font l’objet d’une enquête pour financement étranger, annonce la justice

Mercredi, un porte-parole de la justice tunisienne Raconté l’agence de presse Tunis Africa News que des enquêtes ont été lancées au cours des deux premières semaines de juillet sur des allégations de malversations politiques.

Le porte-parole a ajouté que les enquêtes avaient commencé avant que le président Kais Saied ne décide de limoger le Premier ministre et de geler le parlement. Ennahda et Heart of Tunisia ont déclaré que la décision de Saied équivaut à « révolution. »

L’enquête concerne trois partis politiques – les deux plus grands du pays, Ennahda et Cœur de Tunisie, et Aish Tounsi – pour des allégations selon lesquelles ils auraient reçu des financements étrangers lors des élections de 2019.

Aucun des partis n’était disponible pour commenter, selon Reuters. La Tunisie est actuellement confrontée à l’un de ses défis politiques les plus difficiles après que Saied a limogé le Premier ministre et gelé le parlement du pays pendant 30 jours après une réunion d’urgence à son palais dimanche soir.

Ennahda a depuis appelé au calme après avoir précédemment invité ses partisans à descendre dans la rue pour protester contre la décision du président. Bien que la situation ne se soit pas aggravée tout au long de la semaine, l’armée reste stationnée autour du bâtiment du parlement pour empêcher de nouvelles manifestations.

Mercredi également, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a déclaré à son homologue tunisien, Othman Jerandi, qu’il était de la plus haute importance que la Tunisie nomme rapidement un nouveau Premier ministre, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

