Les plus grands moments télévisés de Noël de tous les temps classés – mais votre préféré a-t-il été retenu?

Le plus grand moment télévisé de Noël de tous les temps est l’épisode “Batman et Robin” de Only Fools and Horses.

Un sondage auprès de 2 000 adultes qui célèbrent Noël a révélé que le moment hilarant de 1996 où Del Boy et Rodney empêchent sans le savoir un crime – alors qu’ils sont habillés en duo dynamique – est au sommet de l’arbre.

Seuls les imbéciles et les chevaux sont sortis en tête de liste

La deuxième place est allée à un autre moment de la sitcom basée à Peckham – lorsque Del devient enfin millionnaire.

La scène «Walking in the Air» de The Snowman est arrivée troisième, tandis que l’épreuve des germes de Geraldine de The Vicar of Dibley est arrivée quatrième.

Et Andre Previn jouant “toutes les bonnes notes” au Morecambe and Wise Christmas Show de 1971 a obtenu la cinquième place.

Commandée par Samsung, l’étude a révélé que 48 % pensent que la télévision est l’une des meilleures choses à propos des vacances.

Ainsi, les personnes interrogées regarderont 10 heures de télévision au total, de la veille de Noël au lendemain de Noël.

Zeena Hill, porte-parole TV/AV chez Samsung Electronics UK&I, a déclaré : « Nous avons eu la chance de vivre de nombreux moments télévisés de Noël incroyables au fil des ans.

“Et cette année n’est pas différente avec des événements particuliers tels que The Great Snowman et un spécial Ghosts Christmas qui devrait apparaître sur nos écrans cette saison festive.

“Nous savons que l’expérience de visionnage est tout aussi importante que le contenu lui-même.”





D’autres moments remarquables incluent Nessa proposant à Smithy dans Gavin & Stacey, la scène de poursuite en train de Wallace et Gromit: The Wrong Trousers, et Dawn et Tim se réunissant dans The Office.

Les prêtres piégés dans la section lingerie de Father Ted, Den donnant des papiers de divorce à Angie dans EastEnders, et Denise entrant en travail dans The Royle Family se souviennent également avec émotion.

Tout comme Santa’s Little Helper qui rejoint la famille dans le tout premier épisode des Simpsons, l’arbre de Noël tournant de Mrs Brown’s Boys et la proposition de Gary à Miranda.

En ce qui concerne la nouvelle télévision, le message du jour de Noël du roi Charles est le programme que les personnes interrogées attendent le plus avec impatience cette année, juste devant Strictly Come Dancing et Call the Midwife.

Plus de la moitié (55 %) ont l’intention de regarder le premier discours télévisé du roi – 59 % sont impatients de le faire parce que c’est un « moment historique » et 52 % parce que « c’est la tradition ».

Alors que la télé festive fait partie intégrante des vacances pour de nombreuses familles, 30% admettent que s’entendre sur ce qu’il faut regarder a tendance à mener à des disputes – tel est le vaste choix.

Et en moyenne, 17 h 05 le jour de Noël est l’heure à laquelle ces conflits ont tendance à commencer.

L’étude réalisée par OnePoll, pour Samsung, fabricants de téléviseurs Neo QLED 8K, 4K et QD-OLED alimentés par la technologie Quantum Dot, a révélé que 27 % aiment regarder la télévision de Noël parce que c’est une chance de créer des liens avec des êtres chers.

Alors que 41% ont déclaré que la télévision de ce type les rend nostalgiques et 41% ont déclaré qu’elle les rend confortables.

The Vicar of Dibley de Dawn French a également fait la coupe

Il a atteint le numéro 4 sur la liste

