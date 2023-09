Les plus grands moments du deuxième débat républicain

Mais comme c’est souvent le cas, le peloton a eu du mal à garder un œil sur le favori prohibitif. Et quelques instants plus tard, ils recommençaient à se chamailler sur des questions telles que le droit de naissance et les liens avec la Chine.

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des moments forts du débat à la bibliothèque et musée présidentiels Ronald Reagan à Simi Valley, en Californie, entre DeSantis, l’entrepreneur Vivek Ramaswamy, l’ancien vice-président Mike Pence, l’ancienne ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies Nikki Haley et la sénatrice de Caroline du Sud. Tim Scott, Christie et le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum.

Le surnom de Christie’s « Donald Duck » tombe à plat

Christie essaie de donner du fil à retordre à The Donald dans le domaine des surnoms.

Dans un moment face à la caméra – en train de répondre à une question sur la façon dont il réduirait la criminalité – Christie a tenté de renverser la situation sur le favori qui n’était pas dans la pièce.

«Donald, je sais que tu regardes. Vous ne pouvez pas vous en empêcher, dit Christie en remuant le doigt. « Vous n’êtes pas ici ce soir – ni à cause des sondages ni à cause de vos actes d’accusation. Vous n’êtes pas là ce soir parce que vous avez peur d’être sur scène et de défendre votre palmarès.

« Vous évitez ces choses », a déclaré Christie, se lançant dans une plaisanterie clairement planifiée à l’avance. « Et laissez-moi vous dire ce qui va se passer : si vous continuez à faire ça, personne ici ne vous appellera plus Donald Trump. Ils vont t’appeler Donald Duck.

Ramaswamy a toujours ses ennemis

Après avoir aiguilleté le reste du peloton lors du premier débat, Ramaswamy a tenté de bien jouer mercredi, félicitant tout le monde sur scène.

Mais le temps ne guérit pas toutes les blessures.

Mais Scott, sans y être invité, s’en est pris à Ramaswamy – qui avait précédemment déclaré que d’autres candidats avaient été « achetés et payés » lors de la première confrontation – affirmant mercredi soir que Ramaswamy était celui acheté et payé par la Chine.

Quelques minutes plus tard, Pence a lancé une autre critique au candidat pour la première fois, affirmant que Ramaswamy n’avait commencé à « voter aux élections présidentielles » qu’en 2018.

DeSantis critique enfin Trump, Christie récidive

Trump n’était peut-être pas en Californie mercredi soir, mais Christie et DeSantis ont profité de la question de savoir qui est responsable de la fermeture imminente du gouvernement pour critiquer le favori du Parti républicain.

Christie a mis Trump dans le même panier que Biden, affirmant que le président démocrate se cachait dans un sous-sol tandis que Trump « se cache derrière les murs de ses clubs de golf ».

DeSantis, qui était sur le devant de la scène en tant que candidat le plus élevé au débat, a lancé une attaque plus ciblée, soulignant la législation adoptée sous la présidence de Trump qui a accru la dette nationale comme cause de l’inflation.

« Donald Trump est porté disparu », a déclaré le gouverneur de Floride. « Il devrait être sur scène ce soir. Il vous doit de défendre son bilan où ils ont ajouté 7 800 milliards de dollars à la dette, ce qui a ouvert la voie à l’inflation actuelle.

La grève de l’UAW fait l’objet d’un débat

La première question du débat portait sur le sujet le plus brûlant de la journée : les grévistes de l’automobile.

On a d’abord demandé à Scott, qui a critiqué les syndicats, s’il pensait qu’ils devraient être licenciés. Il a répondu en notant que « le président ne peut pas licencier les travailleurs du secteur privé ». Il a ensuite rapidement abordé la question de la migration.

« Joe Biden ne devrait pas être sur la ligne de piquetage. Il devrait être à la frontière sud et travailler à fermer notre frontière sud », a-t-il déclaré.

Ramaswamy a exprimé son empathie pour les travailleurs mais leur a dit de « manifester devant la Maison Blanche à Washington, DC ». Haley, pour sa part, a imputé la raison aux dépenses gouvernementales pour expliquer la grève des travailleurs.

L’écran partagé commence

Les partisans de Donald Trump manifestent à l’entrée de la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan avant le deuxième débat de la primaire présidentielle républicaine de 2024 à Simi Valley, en Californie, le 27 septembre 2023. | Philip Cheung pour POLITICO

Le rassemblement de Trump à Clinton Township, Michigan, a commencé bien avant même que les candidats ne soient présentés sur scène. Mais même s’il parlait à des centaines de kilomètres alors qu’ils étaient dans les coulisses, sa présence pouvait être ressentie à Simi Valley.

Alors que les participants au débat et les journalistes se rassemblaient à la bibliothèque Reagan, les partisans de Trump sur la route principale menant à la bibliothèque ont crié dans des porte-voix et brandi des drapeaux sur lesquels on pouvait lire « Il reviendra » et « Trump 2024 ». Le Comité national démocrate mettait également le débat entre parenthèses, avec un avion survolant le pays. Une bannière derrière elle disait : « GOP 2024 : Une course pour la base extrême MAGA. »