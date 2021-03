Les plus grands moments des Golden Globes, vaccin COVID-19 à une dose, stimulus: 5 choses à savoir lundi

Distribution du vaccin COVID à une dose de J&J prévue cette semaine

Johnson & Johnson a commencé à distribuer son vaccin dimanche, ajoutant une troisième arme à l’arsenal COVID-19 du pays. Un comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention a voté à l’unanimité pour recommander le vaccin Johnson & Johnson COVID-19 dimanche. La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a approuvé la recommandation peu de temps après. Le tir de Johnson & Johnson a été autorisé vendredi par la Food and Drug Administration pour les personnes de 18 ans et plus. Il ne nécessite qu’une seule dose et ne doit pas être congelé. Johnson & Johnson a déclaré avoir commencé à expédier son vaccin COVID-19 dimanche et s’attend à livrer suffisamment de vaccins à injection unique d’ici la fin du mois de mars.

La législation de secours COVID, avec des chèques de relance de 1400 $, se dirige vers le Sénat

Le Sénat est maintenant au centre du programme de secours de 1,9 billion de dollars du président Joe Biden pour le COVID-19 après que la Chambre l’ait approuvé samedi. Le projet de loi, connu sous le nom d’American Rescue Plan, a été adopté de justesse 219-212. Et il fait face à un chemin tout aussi difficile dans le Sénat également divisé, sans républicain censé soutenir le projet de loi. Le président devra compter sur chacun des 50 sénateurs démocrates – et sur un 51e vote décisif du vice-président Kamala Harris – pour s’assurer que ses principaux piliers restent dans le projet de loi. La mesure fournirait à des millions d’Américains 1 400 dollars de relance, accélérerait la distribution de vaccins et prolongerait l’aide au chômage tout au long de l’été.

Golden Globes: les meilleurs et les pires moments, des blagues de Tina et Amy à la victoire émotionnelle de Chadwick Boseman

Coup d’envoi de la saison de récompenses la plus étrange de tous les temps, le drame routier « Nomadland » et la suite de faux documentaires « Borat Subsequent Moviefilm » ont remporté de grands honneurs aux Golden Globes glitch de dimanche soir. Animés par Tina Fey et Amy Poehler, les Golden Globes étaient encore plus imprévisibles et chaotiques que d’habitude, en grande partie grâce au format virtuel hybride de l’émission. Au milieu du chaos se sont déroulés des moments vraiment formidables, alors que «Nomadland» a remporté le plus grand prix de la soirée pour le meilleur drame, et Jodie Foster («Le Mauritanien») et Andra Day («Les États-Unis contre Billie Holiday») ont semblé vraiment surpris par leurs victoires d’acteur inattendues. Voici plus des meilleurs et des pires moments de la série.

La Maison Blanche critiquée pour ne pas avoir sanctionné directement le prince saoudien pour son rôle dans le meurtre de Khashoggi

L’administration Biden devrait faire une annonce lundi concernant les sanctions contre l’Arabie saoudite en réponse au meurtre brutal du journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi. L’administration de Biden a été critiquée pour sa décision de ne pas jusqu’à présent de punir directement le prince héritier et dirigeant de facto d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, malgré la déclassification d’un rapport de renseignement qui impliquait clairement le prince dans la mort de Khashoggi. Le département d’État a émis 76 restrictions de visa sur les ressortissants saoudiens qui «auraient été impliqués dans des menaces de dissidents à l’étranger, y compris, mais sans s’y limiter, le meurtre de Khashoggi». Pourtant, le prince Mohammed lui-même n’est pas prêt à subir les répercussions de l’attaque. La Maison Blanche a jusqu’à présent résisté aux appels à sanctionner directement ben Salmane, arguant que la géopolitique de la situation nécessitait une approche plus délicate.

Les écoles de la région de Vegas rouvrent au milieu du COVID-19

Les cloches des écoles sonnent lundi pour les plus jeunes élèves de Las Vegas, où le cinquième plus grand district scolaire du pays ramènera les enfants dans les salles de classe pendant la pandémie de coronavirus avec un calendrier «hybride» pour les enfants d’âge préscolaire jusqu’aux élèves de troisième année. Cette décision intervient dans une région durement touchée physiquement et économiquement par le COVID-19. Cela fait du district scolaire tentaculaire du comté de Clark, avec 315 000 élèves, le dernier des plus grands des États-Unis à reprendre l’enseignement en face à face mais sans intervention.