Les plus grands matchs de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 à regarder

Qu’est-ce qu’une Coupe du monde sans certains des affrontements les plus savoureux que le football international puisse offrir ?

Qu’il s’agisse de deux équipes de poids lourds absolues du sport qui s’affrontent, des plus grandes stars du sport, des pays voisins avec des rivalités massives, ou même des pays en désaccord à cause de la géopolitique, les récits qui entourent certains de ces appareils sont incroyablement alléchants.

Deux des plus grands du jeu en Argentine Lionel Messi et Cristiano Ronaldo du Portugal ne peuvent pas se rencontrer avant les demi-finales, et la même chose peut être dite des rivaux du Brésil et de l’Argentine s’ils devaient gagner leurs groupes respectifs. L’Italie est absente après avoir échoué à se qualifier, mais il y a encore beaucoup de scénarios à attendre dans les premières étapes.

Ce sont 11 des affrontements les plus convaincants (ne mettant pas en vedette le Canada puisque ceux-ci vont sans dire !) À surveiller parmi les 48 affrontements de la phase de groupes que CTVNews.ca s’attend à voir :

SÉNÉGAL VS. PAYS-BAS

Lundi 21 novembre à 10 h 45 sur TSN.

Il s’agit du premier match phare du tournoi, mettant en vedette les champions d’Afrique en titre contre sans doute la meilleure nation de football à n’avoir jamais remporté la Coupe du monde.

Les Pays-Bas ne viennent pas avec les étiquettes de prétendants sérieux d’anciennes équipes qui se vantaient de légendes telles que Johan Cruyff ou Arjen Robben, mais ils sont en train de construire leur prochaine grande équipe avec des étoiles montantes comme Cody Gakpo et Xavi Simons, aux côtés de piliers établis dans Virgil van Dijk et Frenkie de Jong.

Le Sénégal a porté un coup dur à ses espoirs lors de ce tournoi après qu’il a été confirmé que sa superstar du Bayern Munich, Sadio Mane, manquera le tournoi en raison d’une blessure à la jambe subie lors du dernier match du Bayern avant la Coupe du monde.

Ce qui leur manquera dans les prouesses offensives de Mane, ils espèrent le rattraper dans une défense stellaire, avec le luxe de s’appuyer sur le gardien de Chelsea Edouard Mendy ainsi que sur les défenseurs centraux Abdou Diallo du RB Leipzig et Kalidou Koulibaly, également de Chelsea.

BRÉSIL CONTRE. SERBIE

Jeudi 24 novembre à 13 h 45 sur CTV/TSN 1, 3.

Ce sera un premier aperçu des favoris du tournoi, le Brésil, et ils peuvent s’attendre à une bataille sérieuse sous la forme de la Serbie.

Ce dernier a rapidement gravi les échelons du football européen et a terminé en tête de son groupe de qualification devant le Portugal. Un énorme point d’interrogation pour eux est le statut de leurs deux attaquants vedettes, Dusan Vlahovic de la Juventus qui souffre d’une blessure à l’aine et Aleksandar Mitrovic de Fulham aux prises avec un problème de pied.

Il convient de noter que Vlahovic a participé à sa dernière victoire amicale 5-1 contre Bahreïn avant la Coupe du monde et a marqué.

La Serbie peut être mortelle en attaque mais vient avec des points d’interrogation en défense, quelque chose comme Neymar, Vinicius Jr., Gabriel Jesus et co. aura envie de bondir dessus. Obtenez votre pop-corn.

L’ANGLETERRE CONTRE. Etats-Unis

Vendredi 25 novembre à 13 h 45 sur CTV/TSN 1, 3.

Londres ou New York ? Base-ball ou cricket ? Fish and chips ou burgers et frites ?

Les différences culturelles sont aussi marquées que l’écart entre ces deux équipes en ce moment, l’Angleterre étant clairement favorite compte tenu de la profondeur supérieure du talent ainsi que de la confiance d’avoir fait les demi-finales de la Coupe du monde il y a quatre ans et la finale de l’Euro 2020.

S’il y a lieu de s’inquiéter pour l’Angleterre, c’est le fait que sa forme récente est loin d’être idéale, y compris un martèlement 4-0 aux mains de la Hongrie en juin dernier.

Les États-Unis ont connu une campagne de qualification médiocre en terminant troisième derrière le Canada et le Mexique, mais dépendront de la bonne vieille manière américaine qui les a vus arracher un match nul 1-1 lorsque les deux équipes se sont rencontrées sur cette grande scène en 2010.

LA FRANCE CONTRE. DANEMARK

Samedi 26 novembre à 10 h 45 sur CTV/TSN.

La France est championne en titre mais le Danemark semble avoir l’avantage en termes d’élan.

Kylian Mbappe et Karim Benzema sont parmi les plus grands noms du jeu, mais le cœur de leur milieu de terrain à N’golo Kante et Paul Pogba manquent tous les deux le tournoi en raison d’une blessure. Pour aggraver les choses, le défenseur du PSG Presnel Kimpembe a également été récemment exclu pour blessure, tout comme l’attaquant Christopher Nkunku.

Les Bleus se sont retirés de l’Euro 2020 avec une défaite choc en huitièmes de finale de tirs au but contre la Suisse malgré une avance de 3-1 à la 80e minute. Si vous regardez les tendances, le champion en titre a été éliminé en phase de groupes de la Coupe du monde suivante lors des trois dernières éditions et quatre des cinq dernières (France, Italie, Espagne, Allemagne).

Le Danemark, quant à lui, a battu la France 2-1 à Paris et 2-0 à Copenhague lors de ses deux dernières rencontres, a atteint les demi-finales de l’Euro 2020 et a brûlé un groupe de qualification pour la Coupe du monde, quoique confortable.

Christian Eriksen a fait un retour réconfortant dans le sport après avoir subi un arrêt cardiaque lors d’un match de l’Euro 2020, et il mène un milieu de terrain très solide tandis que la défense semble tout aussi solide et organisée. Ils feront également de leur mieux pour envoyer un message sur les atrocités qui se produisent en dehors du terrain.

Les enjeux de ce match sont également particulièrement élevés, car la première place signifiera probablement éviter l’Argentine de Messi en huitièmes de finale.

Le Danois Joachim Andersen, à gauche, et Frances Kylian Mbappe en action lors du match de football de la Ligue des Nations de l’UEFA entre le Danemark et la France au stade Parken de Copenhague, au Danemark, le dimanche 25 septembre 2022. (Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via AP)

ESPAGNE VS. ALLEMAGNE

Dimanche 27 novembre à 13 h 45 sur TSN.

Un vrai affrontement de poids lourds. Dès que le tirage au sort du tournoi a été révélé, les fans du monde entier ont salivé à l’idée de voir ces deux équipes s’affronter en phase de groupes et le moment est presque arrivé.

L’Espagne est depuis longtemps éloignée de sa course dynastique consistant à prendre en sandwich un titre de Coupe du monde 2010 entre les victoires du Championnat d’Europe en 2008 et 2012, mais regardez une équipe à nouveau en hausse avec de jeunes stars telles que Pedri, Gavi et Ansu Fati, qui jouent tous pour Barcelone.

L’Allemagne regarde également un côté dans une phase intermédiaire après une sortie de phase de groupes en 2018 couplée à une sortie en huitièmes de finale à l’Euro. Les piliers de Manuel Neuer et Thomas Muller sont toujours là, mais le succès de cette équipe tournera autour de Serge Nabry du Bayern Munich, Kai Havertz de Chelsea et Jonas Hofmann du Borussia Mönchengladbach, qui est peut-être l’Allemand le plus en forme avant le tournoi.

PORTUGAL CONTRE. URUGUAY

Lundi 28 novembre à 13 h 45 sur TSN

A 38 ans en février, c’est la dernière chance de Ronaldo de remporter la Coupe du monde. C’est l’Uruguay qui a mis fin à son rêve en 2018, et cela devrait apporter un peu de piquant à une rencontre déjà savoureuse.

Alors que l’un des plus grands de tous les temps commence à disparaître, le Portugal a beaucoup de talent pour donner un sérieux coup de pouce à cette poursuite de la Coupe du monde, mais c’est la tactique de l’entraîneur-chef Fernando Santos qui semble un peu trop défensive pour les joueurs à sa disposition.

Bien que ce soit un sacrilège pour les oreilles portugaises, il y a une question à se poser si Ronaldo devrait commencer compte tenu de son manque de minutes à Manchester United et de sa forme récente. Son coéquipier de United, Bruno Fernandes, semble jouer de son mieux lorsque Ronaldo n’est pas sur le terrain, tandis que Rafael Leao et Joao Felix sont probablement prêts à reprendre le flambeau.

L’Uruguay a également quelques stars sur leurs dernières jambes à Luis Suarez et Edinson Cavani, mais ils ont également une nouvelle génération à Darwin Nunez et Federico Valverde inaugurant une nouvelle ère. Les doubles champions de la Coupe du monde sont sûrs de rendre la journée difficile pour Ronaldo, et la deuxième place dans ce groupe signifie probablement un affrontement avec les favoris du Brésil.

États-Unis contre. L’IRAN

Mardi 29 novembre à 12 h 45 sur TSN 2.

Il y a certainement des joueurs de qualité dans le milieu de terrain de Chelsea Christian Pulisic et l’attaquant du FC Porto Mehdi Taremi à surveiller, mais c’est l’un de ces matches où le football sera accompagné de la toile de fond de la politique entre les deux pays.

L’Iran et les États-Unis n’ont pas eu de relations diplomatiques officielles depuis 1980 et ont atteint un niveau historiquement bas sous la présidence de Donald Trump. Verrons-nous une partie de cette tension politique se traduire par de l’hostilité sur le terrain ? Branchez-vous sur le savoir.

L’ANGLETERRE CONTRE. PAYS DE GALLES

Mardi 29 novembre à 12h45 sur TSN 1, 3, 4, 5.

Autant appeler cela le jour de la rivalité, car en même temps que l’Iran contre les États-Unis, le Pays de Galles cherchera à montrer qu’il n’est pas le petit frère de ses voisins anglais.

Les espoirs gallois s’empareront de Gareth Bale, qui, malgré son déclin au niveau du club, semble toujours trouver sa cape de Superman pour le pays et sera un point de mire majeur pour la défense anglaise.

L’Angleterre a remporté ses six dernières rencontres, dont une victoire 3-0 lors de sa dernière bataille le 8 octobre 2020.

BELGIQUE VS. CROATIE

Jeudi 1er décembre à 9 h 45 sur TSN 2.

Les Canadiens seront déjà incités à garder un œil sur ce match si les hommes en rouge et blanc peuvent obtenir au moins un point lors de leurs deux premiers matchs, mais il y aura de nombreuses raisons de regarder ce match, peu importe.

Luka Modric du Real Madrid et Kevin De Bruyne de Manchester City sont deux des meilleurs milieux de terrain du football mondial aujourd’hui, la Belgique est la deuxième équipe classée au monde tandis que la Croatie est la dernière finaliste de la Coupe du monde et l’équipe qui termine première du groupe. envisagera peut-être un chemin relativement plus léger vers la finale.

GHANA CONTRE. URUGUAY

Vendredi 2 décembre à 9 h 45 sur TSN 2.

La dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, le monde a témoigné de l’une des finitions les plus spectaculaires de l’histoire de la Coupe du monde.

Face à face en quart de finale 2010 lors de la toute première Coupe du monde organisée en Afrique, les équipes se sont partagées deux frappes à longue portée pour les seuls buts des 90 premières minutes, le Ghana semblait destiné à la victoire dans la dernière minute de la prolongation quand une bousculade devant le but de l’Uruguay a vu le ballon destiné au fond du filet jusqu’à ce que Luis Suarez lève les mains et repousse le ballon à la manière d’un volley-ball.

L’arbitre Olegario Benquerenca a repéré l’infraction et a accordé un penalty au Ghana tout en donnant à Suarez un carton rouge. Asamoah Gyan avait déjà marqué les deux pénalités qu’il avait prises dans le tournoi, mais a fait exploser celui-ci contre la barre transversale et sorti avec ce qui était le dernier coup de pied du match.

Une séance de tirs au but a suivi et le Ghana s’est écrasé de manière déchirante. Bien qu’aucun joueur de cette équipe ne reste dans l’équipe actuelle du Ghana, l’Uruguay compte quelques membres de cette équipe de 2010, dont Suarez, prêts à raviver ces souvenirs désagréables.

SERBIE VS. LA SUISSE

Vendredi 2 décembre à 13 h 45 sur TSN 2.

Le dernier match de toute la phase de groupes devrait être un thriller avec ces deux équipes, à moins d’une surprise du Cameroun, probablement confronté à une situation incontournable pour sortir d’un groupe G qui comprend le Brésil.

Ce sera une vitrine de la défense contre l’attaque alors que la puissante attaque de la Serbie cherchera à percer une défense suisse qui peut être têtue avec le gardien Yann Sommer en tête après les avoir inspirés aux quarts de finale de l’Euro 2020.

La Serbie s’est qualifiée pour trois des quatre dernières Coupes du monde mais n’a pas réussi à dépasser la phase de groupes à chaque fois tandis que la Suisse a atteint les huitièmes de finale dans trois des quatre dernières Coupes du monde.