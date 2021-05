Les plus grands indices et questions de Line of Duty alors que nous essayons d’attraper le coupable «  H  »

Les fans de LINE Of Duty sont sur les charbons ardents pour demain alors que la finale du thriller policier semble sur le point de débarquer le gros poisson qu’ils chassaient – le grand criminel H.

Le chef de l’AC-12, le surintendant Ted Hastings, joué par Adrian Dunbar, a divisé les méchants en sprats (petit temps) et maquereaux (grand temps).

DCI Jo Davidson, joué par Kelly Macdonald, a l’air coupable[/caption]

Le surintendant Ted Hastings, joué par Adrian Dunbar, a divisé les méchants en sprats (petit temps) et maquereaux (grand temps)[/caption]

Mais le créateur Jed Mercurio a également parsemé de nombreux harengs rouges, laissant aux téléspectateurs et à l’équipe anti-corruption la tâche difficile de décrocher la vraie capture.

Nous revenons sur les six derniers épisodes, examinons les grandes questions auxquelles il faut répondre et considérons où se situent les personnages dans la chaîne alimentaire.

Épisode 1

Hareng rouge

TERRY BOYLE: La victime innocente de l’OCG encadrée pour ressembler à un tueur.

Sprat

PS FARIDA JATRI: On dirait qu’elle pourrait être une bonne ou une méchante.

Maquereau

Pourquoi DCI Jo Davidson a-t-il interrompu le raid sur la maison de l’assassin présumé de Gail Vella?[/caption]

DCI JO DAVIDSON: Elle a déjà l’air coupable comme un péché.

La série débute par un raid de l’équipe d’enquête sur le meurtre (MIT), enquêtant sur le meurtre du journaliste de télévision Gail Vella (Andi Osho).

Ils courent pour mener un raid sur la maison de son assassin présumé, lorsque DCI Joanne Davidson (Kelly Macdonald) repère le vol d’un bookmaker dans une rue latérale et s’arrête pour appréhender les voleurs.

En conséquence, l’opération est reportée de deux heures et lorsque les policiers arrivent à destination, la seule personne présente est Terry Boyle (Tommy Jessop), qui est trisomique.

Elle semble déjà louche, mais alors un membre du MIT, PS Farida Jatri (Anneika Rose), rapporte le comportement douteux de Davidson à l’AC-12. Jatri est-elle un lanceur d’alerte légitime?

Il s’avère qu’elle était l’amante de Davidson, bien qu’ils se séparent, laissant les téléspectateurs se demander si elle pourrait être un pion des truands essayant d’éliminer le chef de la police qui se tenait sur leur chemin.

Ensuite, Davidson semble faire une passe à la DI Kate Fleming (Vicky McClure) au poste de police. Est-ce une véritable affection?

Épisode 2

Hareng rouge

Carl Banks a été retrouvé assassiné dans le deuxième épisode[/caption]

CARL BANKS: Le véritable occupant de l’appartement de Terry. Puis il est retrouvé assassiné.

Sprat

Le cuivre courbé Ryan Pilkington n’est pas le moulin à orgue de l’OCG[/caption]

PC RYAN PILKINGTON: Le protégé des gangsters est de retour mais s’il est un escroc, c’est le singe, pas le moulin à orgue.

Maquereau

ROHAN SINDWHANI: Lancer obstacle après obstacle sur le chemin de l’AC-12.

DI Steve Arnott (Martin Compston) et DC Chloe Bishop (Shalom Brune-Franklin) découvrent que le journaliste Vella enquêtait sur la corruption policière de haut niveau.

AC-12 lance une enquête sur l’équipe de Davidson, qui ne parvient pas à progresser sur l’affaire.

Mais leur enquête est suspendue 24 heures cruciales après que Davidson ait contacté les chefs de police pour la bloquer. Tout cela parce qu’elle est informée par DI Fleming, qui a maintenant quitté AC-12 pour travailler au MIT.

Kate pourrait-elle être de mèche avec les criminels? Si ce n’est pas complètement plié, elle semble certainement se ranger du côté de certains personnages très douteux.

Parmi eux se trouve le PC Ryan Pilkington (Gregory Piper), l’enfant criminel désormais intégré à la police.

Mais est-il vraiment ce qu’il semble? Pourrait-il réellement être un personnage réformé aidant à la lutte contre la corruption?

Bouger encore plus les eaux est une confrontation entre le surintendant Hastings et le commissaire à la police et à la criminalité Rohan Sindwhani (Ace Bhatti), qui semble bloquer ses efforts et de ligue avec DCC Andrea Wise (Elizabeth Rider).

Pourrait-il être le «H» recherché par l’AC-12?

Épisode 3

Hareng rouge

DEBORAH DEVEREUX: On prétend que Terry est le tueur mais qu’il est ensuite exposé comme un menteur.

Sprat

La veuve de John Corbett, Steph, semble suspecte[/caption]

STEPH CORBETT: Semble suspect, mais est-elle de mèche avec des criminels ou juste un pion?

Maquereau

Le surintendant Ian Buckells est-il vraiment un escroc?[/caption]

DET SUPT IAN BUCKELLS: Semble avoir été corrompu par les criminels.

Terry Boyle est interrogé par le MIT et s’approche de renverser les haricots sur ses bourreaux criminels.

S’il y avait eu le moindre doute sur le fait que Pilkington était un méchant, nous l’avons alors vu essayer – et échouer – de noyer Terry en envoyant la voiture de police dans laquelle il voyageait se précipiter dans un lac.

Cela a posé la question suivante: quelles informations possède Terry qui peuvent s’avérer si dévastatrices pour les truands?

Pendant ce temps, DI Arnott, qui se bat contre une dépendance aux analgésiques, rend visite à Steph Corbett (Amy De Bhrún), la veuve de l’assassiné DI John Corbett (Stephen Graham).

Il finit par passer la nuit avec elle, mais est-ce qu’il couche avec l’ennemi? Il découvre 50000 £ d’argent liquide dans sa maison, ce qui semble certainement douteux.

Ensuite, il est révélé que le témoin sournois Deborah Devereux (Kerri McLean), qui a tenté de lier Terry au meurtre de Vella, est un ancien amant de DCI Ian Buckells (Nigel Boyle), le patron de Davidson au MIT.

Buckells est arrêté par AC-12, mais est-il vraiment un criminel? Et quelle emprise les truands ont-ils sur lui?

Épisode 4

Hareng rouge

JIMMY LAKEWELL: Nous avons pensé qu’il détenait la clé du mystère puis nous avons été garottés.

Sprat

DCC Andrea Wise a révélé que la lutte contre la corruption serait en train de fusionner, avec Hastings expulsé[/caption]

DCC ANDREA WISE: Lâche la bombe sur la fusion anti-corruption et l’expulsion de Ted

Maquereau

Le meilleur flic CC Philip Osborne a pris une hache à l’AC-12[/caption]

CC PHILIP OSBORNE: Il a l’air plus coupable alors qu’il tente d’écraser la lutte contre la corruption.

L’épisode le plus bourré d’action à ce jour a vu DI Arnott reconnaître la voix de Jimmy Lakewell dans une interview avec Vella.

Il était l’avocat de la quatrième série qui a été emprisonné pour ses relations douteuses avec des criminels. Mais DI Arnott était convaincu qu’il avait des informations si précieuses qu’il l’a fait sortir de prison dans un convoi de police armé et lui a offert la protection des témoins.

Il refuse de parler sur le disque mais a-t-il divulgué quelque chose en privé à Arnott?

Ensuite, le convoi est attaqué par des criminels qui ont l’intention de le tuer. Bien qu’ils ne réussissent pas, il se retrouve dans sa cellule où il est repoussé par son codétenu Lee Banks.

Une autre bombe survient lorsque DCC Wise dit à Ted qu’elle réduit de 90% le personnel de lutte contre la corruption et qu’il doit prendre sa retraite.

Tout est à la demande du gendarme en chef de poisson Philip Osborne, alors pourraient-ils travailler en ligue comme des cuivres pliés?

Dans une autre scène, Pilkington menace de cogner le surintendant par intérim Davidson lorsqu’elle tente de le retirer du département.

Les tests ADN révèlent que Davidson est lié à une figure sensationnelle, mais qui pourrait-il être?

Épisode 5

Hareng rouge

SINDWHANI: Loin d’être l’ennemi de Ted, il essaie de l’aider et perd son emploi.

Sprat

LEE BANKS: Il devient de plus en plus actif dans l’OCG trouble.

Maquereau

DCI MARCUS THURWELL: Le dénominateur commun des deux enquêtes de Vella.

AC-12 découvre que Tommy Hunter (Brian McCardie), le principal criminel de la première série, est le père et l’oncle de Davidson.

DI Arnott a également appris que Vella ne sondait pas seulement un réseau de pédophiles VIP impliquant la police, mais aussi l’enquête bâclée sur le jeune assassiné Lawrence Christopher.

Les deux enquêtes historiques impliquaient le DCI Marcus Thurwell (James Nesbitt) ainsi que le surintendant dét. Buckells et le chef de la police Philip Osborne. Mais lequel des trois chiffres pourrait être H?

Un autre grand choc est que, malgré les craintes du surintendant Hastings, le commissaire de la police et de la criminalité, Sindwhani, a toujours essayé de protéger les unités anti-corruption.

Cependant, Hastings a un autre ennemi – Lee Banks, qui dit à DI Arnott lors d’une interview qu’il a informé l’OCG qu’il y avait un policier infiltré parmi eux. Cela a conduit au meurtre de DI Corbett dans la cinquième série.

Arnott découvre alors que c’est Hastings qui a donné 50000 £ à Steph Corbett après avoir apparemment aidé à tuer son mari.

Le spectacle se termine par une épopée d’armes de poing entre PC Pilkington et DI Fleming, mais qui survit?

Épisode 6

Hareng rouge

Le surintendant par intérim Jo Davidson est plus une marionnette qu’un cuivre plié[/caption]

AGIR SUPT JO DAVIDSON: Marionnette criminelle, elle n’est pas pliée.

Sprat

Les preuves ont commencé à s’accumuler contre le surintendant Ted Hastings[/caption]

HASTINGS SUPT TÉS: Les preuves s’accumulent contre lui – et il perd la loyauté d’Arnott et de Fleming.

Maquereau

DET SUPT PATRICIA CARMICHAEL: Elle tente de contrecarrer l’AC-12 à chaque tour.

DI Fleming survit à la fusillade et part en fuite avec le surintendant par intérim Davidson, qui jure de prouver qu’elle n’est pas pliée.

Ils sont arrêtés après une poursuite épique en voiture et Davidson est interrogé. Là, on lui dit que son oncle Tommy est en fait son père.

Elle s’effondre, expliquant comment il l’a forcée à une vie de crime dès son plus jeune âge. Mais qui a prétendu être son père, et a-t-il un rapport avec l’affaire?

La DS peu aimable Patricia Carmichael (Anna Maxwell Martin) est présente pour les grillades mais empêche Arnott et Hastings de pousser Davidson sur l’idénité de «H». Qui essaie-t-elle de protéger et pourquoi?





Mais Fleming et Arnott se méfient de plus en plus d’Hastings alors que les preuves s’accumulent contre lui. Sûrement l’homme qui a consacré sa vie à trouver des cuivres courbés n’en est-il pas un lui-même?

Enfin, la police espagnole, où le principal suspect Thurwell a pris sa retraite, est vue en train de piller sa villa, où elle trouve deux cadavres.

L’un des corps en décomposition pourrait-il être Thurwell, ou est-il en fuite? Certains fans pensent même qu’il était l’un des officiers espagnols.

Épisode 7 C’EST le plus gros maquereau de tous. . . qui est le cerveau criminel H? Tout sera révélé (on l’espère!) Demain, BBC1, 21h