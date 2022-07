Les plus grands incendies de forêt en Colombie-Britannique sont en grande partie stables du jour au lendemain, mais les responsables appellent à la prudence

Les autorités exhortent les Britanno-Colombiens à être conscients du risque d’incendie de forêt, même si les plus grands incendies de la province sont restés stables du jour au lendemain.

L’incendie le plus inquiétant dans la province demeure le Incendie de Keremeos Creek à 21 kilomètres au sud-ouest de Penticton, dans le sud de l’Intérieur.

Il a abouti à la construction de 25 propriétés ordre d’évacuation et plus de 350 propriétés mises en vente alerte d’évacuation dans la région. L’incendie “erratique” a sauté d’une route dans la nuit de vendredi et a ensuite presque triplé de taille samedi.

Cependant, dimanche, le BC Wildfire Service a déclaré que une croissance minimale a été observée pendant la nuit. L’incendie est situé près de Penticton, à 63 kilomètres au sud de Kelowna.

Le district régional d’Okanagan-Similkameen a émis une série d’alertes et d’ordres d’évacuation liés à l’incendie de Keremeos Creek au sud-ouest de Penticton. (District régional d’Okanagan-Similkameen)

“En ce moment, il y a un peu d’inversion qui maintient la fumée assez bas dans la vallée, ce qui empêche certaines de nos ressources aériennes d’opérer en toute sécurité sur la ligne de feu”, a déclaré Aydan Coray, un agent d’information sur les incendies, dimanche matin. .

“Une fois que cette sorte d’inversion se brisera et que nous aurons un peu plus de visibilité dans la vallée, nous aurons des hélicoptères supplémentaires qui se joindront tout au long de la journée.”

Plus de 40 pompiers travaillent sur l’incendie, qui a débuté vendredi. Coray a déclaré que les températures élevées continueraient de défier les pompiers dimanche, même si une tendance au refroidissement progressif devrait commencer au début de la semaine prochaine.

Elle a déclaré qu’il était difficile de prédire dans quelle direction le feu pourrait se développer dimanche.

Les alertes d’évacuation émises par le district régional d’Okanagan-Similkameen concernent la station de ski voisine d’Apex Mountain, située au nord-ouest de l’incendie.

James Shalman, directeur général de la station, a déclaré que les gens de l’établissement étaient “optimistes” quant au comportement des incendies dimanche, et que les conditions de vent signifient que la fumée n’est pas encore visible depuis la station.

Il a dit que la station a un plan de lutte contre les incendies de forêt qui est en place depuis plus de 30 ans et implique l’utilisation de motoneiges pour atténuer l’incendie.

“Nous sommes l’une des rares montagnes à fabriquer de la neige du haut de la montagne au bas de la montagne et sur diverses pistes”, a-t-il déclaré. “Ce que nous faisons, c’est placer nos canons à neige dans des zones stratégiques qui pourraient potentiellement nous aider si le feu venait à nous, c’est une autre ligne de défense.”

Un canon à neige souffle de l’eau sur une structure près de la station d’Apex Mountain dimanche alors que la station se prépare à l’arrivée possible de l’incendie de Keremeos Creek à proximité. (Tom Popyk/CBC)

Il a déclaré qu’environ quatre membres du personnel travaillaient pour tout mettre en place, le complexe étant prêt à “actionner un interrupteur” s’il le fallait.

“Les incendies de forêt … sont une menace et ils sont un danger”, a-t-il déclaré. “C’est toujours une priorité. Et nous sommes toujours un peu nerveux et toujours reconnaissants quand nous passons l’été sans personne.”

Aucune interdiction de feu de camp en place

Le feu de forêt de Nohomin Creek, à environ 1,7 kilomètre au nord-ouest de Lytton, en Colombie-Britannique, a connu une croissance samedi dans les zones de haute altitude en raison des conditions chaudes et sèches.

Le service des incendies de forêt a déclaré que les hélicoptères ont régulièrement ravagé l’incendie pendant la journée, tandis que les pentes rocheuses et les carburants rares ont ralenti sa croissance dans certaines zones.

Donna MacPherson, agente d’information sur les incendies, a déclaré que le service disposait des ressources appropriées pour combattre les incendies dans la province.

Malgré une légère augmentation des départs de feu après une semaine de températures extrêmes MacPherson a déclaré que la province est en bien meilleure forme que l’an dernier.

“Nous avons environ 440 [total] incendies dans la province – c’est environ la moitié de notre moyenne sur 10 ans », a-t-elle déclaré. « C’est beaucoup moins que l’an dernier, qui était de près de 1 278 à la même période. [as] cette année.”

Malgré la comparaison favorable avec la saison dévastatrice de l’an dernier, MacPherson a exhorté les gens de l’arrière-pays à la prudence.

Aucune interdiction de feu de camp n’est en place dans la province, bien que les grands feux à ciel ouvert soient interdits. Un petit feu de camp signifie garder les feux à moins d’un demi-mètre de haut et de large, et garder de l’eau ou un outil à proximité pour les garder sous contrôle.

“En ce moment, nous autorisons ces types de feux, mais ce sont de très petits feux de camp contrôlés. Je ne serais pas surpris si cela changerait … cependant”, a déclaré MacPherson. “Parce que nous avons eu cette période de temps très chaud et sec, nous prévoyons que nous pourrions en mettre en place la semaine prochaine.”