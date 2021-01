la Ligue champions Real Madrid a enregistré un revenu global de 681,2 millions d’euros (832 millions de dollars) sur la saison 2019-20 malgré une baisse de 8% du chiffre d’affaires, a révélé dimanche une étude du cabinet d’audit KPMG.

Les revenus des champions espagnols étaient les plus élevés parmi les équipes qui ont remporté des titres nationaux dans les six grandes ligues européennes. Le Bayern Munich, champion de Bundesliga, a enregistré 607,2 millions d’euros, suivi du vainqueur de la Premier League Liverpool (557 millions d’euros) et du Paris St Germain de Ligue 1 (540,6 millions d’euros).

L’étude de KPMG incluait également la Juventus de Serie A, dont les revenus totalisaient 401,4 millions d’euros et Porto, vainqueur portugais de la Primeira Liga, qui avait le chiffre d’affaires le plus bas des six champions à 87,3 millions d’euros.

L’étude indique que les six champions nationaux européens ont subi une baisse des revenus d’exploitation en raison de l’impact économique de la COVID-19[feminine pandémie.

«Une crise offre presque toujours l’occasion de mettre en évidence les défaillances majeures du modèle commercial et également de stimuler l’innovation et l’évolution», ont déclaré Andrea Sartori, responsable mondial des sports de KPMG et auteur de l’étude.

«Il est donc encourageant de voir les instances dirigeantes du football, les associations et les clubs discuter des réformes concernant le calendrier des compétitions, des mesures de contrôle des coûts, des modifications de l’économie et de la gouvernance des compétitions nationales et européennes.»

Avec des matchs annulés ou disputés à huis clos à partir de mars 2020, tous les champions d’Europe, à l’exception de Porto, ont subi le plus gros coup en raison de la perte de revenus de la journée, le Real étant le plus durement touché avec 34,9 millions d’euros de pertes.

Les revenus de diffusion ont également diminué pour les six champions, les performances de la Ligue des champions jouant un rôle.

Les finalistes de la saison dernière, le Bayern et le PSG, ont tous deux enregistré une baisse de 4% de leurs revenus télévisés, tandis que Porto a subi une baisse de 63%, principalement en raison de leur incapacité à se qualifier pour la compétition.

Cependant, Liverpool (14%), le Bayern (4%) et le Real (2%) ont augmenté leurs revenus commerciaux – les seuls exemples de croissance des revenus trouvés dans l’étude.

Seuls les champions allemands du Bayern (5,9 millions d’euros) et du Real de la Liga (300000 euros) ont enregistré des bénéfices nets sur la saison 2019-20, contrairement à la campagne 2018-19 où tous les champions ont enregistré des bénéfices.

Le PSG a subi la perte nette la plus élevée à 125,8 millions d’euros après que la Ligue 1 ait été le seul premier championnat européen national à avoir terminé sa saison en avril au milieu du COVID-19[feminine crise.