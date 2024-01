Les plus grands exercices de l’OTAN depuis la guerre froide débuteront la semaine prochaine | Actualités de l’OTAN

L’OTAN lancera la semaine prochaine son plus grand exercice depuis la guerre froide, avec environ 90 000 militaires qui participeront à des jeux de guerre qui dureront des mois, a déclaré le commandant en chef de l’alliance, le général Chris Cavoli.

Cavoli a déclaré jeudi que les exercices serviraient à répéter l’exécution par l’OTAN de ses plans régionaux, les premiers plans de défense que l’alliance ait élaborés depuis des décennies, détaillant comment elle réagirait à une attaque russe.

L’OTAN n’a pas mentionné nommément la Russie dans son annonce. Mais son principal document stratégique identifie Moscou comme la menace la plus importante et la plus directe pour les États membres.

L’alliance a également indiqué que plus de 50 navires, des porte-avions aux destroyers, participeront ; plus de 80 avions de combat, hélicoptères et drones ; et au moins 1 100 véhicules de combat, dont 133 chars et 533 véhicules de combat d’infanterie.

« Steadfast Defender 2024 démontrera la capacité de l’OTAN à déployer rapidement des forces d’Amérique du Nord et d’autres parties de l’alliance pour renforcer la défense de l’Europe », a déclaré l’OTAN.

Les jeux de guerre contiendront un « scénario de conflit émergent simulé avec un adversaire quasiment égal », a déclaré Cavoli aux journalistes à Bruxelles après une réunion de deux jours des chefs nationaux de la défense.

Au cours de la deuxième partie de l’exercice Steadfast Defender, l’accent sera mis sur le déploiement de la force de réaction rapide de l’OTAN en Pologne.

Les jeux devraient durer jusqu’à fin mai.

Cavoli a déclaré que les exercices démontreront « notre unité, notre force et notre détermination à nous protéger les uns les autres ».

Les États baltes, considérés comme les plus menacés par une éventuelle attaque russe, constitueront un autre lieu où se dérouleront les exercices.

L’Allemagne sera également un lieu privilégié car elle constitue une plaque tournante pour les renforts entrants et les pays en marge de l’alliance, notamment la Norvège et la Roumanie.

Les troupes participant aux exercices proviendront des pays de l’OTAN et de la Suède, qui espère rejoindre prochainement l’alliance.

Lors du sommet de l’OTAN de 2023 tenu à Vilnius, en Lituanie, les alliés ont signé des plans régionaux qui ont mis fin à une longue période pendant laquelle le bloc militaire ne voyait plus la nécessité de plans de défense à grande échelle, les guerres étant concentrées au Moyen-Orient ou en Afghanistan.

Le bloc était auparavant convaincu qu’il n’y avait plus de menace de la part de la Russie.

Les derniers exercices d’une ampleur similaire ont été les exercices Reforger pendant la guerre froide en 1988 avec 125 000 participants et ceux du Trident Juncture en 2018 avec 50 000 participants, selon l’OTAN.