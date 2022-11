Les plus grands défis de santé du vieillissement pour les Amérindiens

« Par exemple, même ceux qui ont des problèmes de santé importants et des problèmes de mobilité peuvent travailler dans notre centre culturel. Quel que soit l’état de santé des personnes âgées, il est important de passer du temps productif à faire quelque chose avec un but.

Dès son plus jeune âge, Winchester a été amenée à prendre soin de ses aînés. Elle les a vénérés, a appris d’eux et elle combine sa formation médicale formelle avec celle de son héritage pour prendre soin d’eux. Ils sont le cœur battant de sa communauté, dit-elle.

Les aînés sont profondément honorés dans de nombreuses cultures autochtones. Aux États-Unis, ils sont également souvent confrontés à des contraintes uniques, certaines transmises de génération en génération. De nombreuses personnes âgées amérindiennes ont été témoins douleur et un racisme intense ainsi que la perte de leurs terres ancestrales et de leurs pratiques culturelles. Cela peut leur peser tout au long de leur vie et surtout en vieillissant.

Qui sont les plus à risque ? Winchester : « Les aînés qui vivent dans des zones urbaines et qui ont été éloignés de leur pays d’origine pour une raison ou une autre sont particulièrement vulnérables. La connexion et la compréhension culturelle qui peuvent se perdre lorsqu’ils quittent leur lieu d’origine peuvent les mettre en danger, surtout s’ils manquent de nombreux services mentionnés ci-dessus. «Certains des aînés ont plus de 90 ans et ont été témoins d’événements extrêmement traumatisants. Par exemple, certains se souviennent avoir été placés de force dans des internats loin de leur famille. Les souvenirs de ces événements peuvent causer des stresser à nos aînés.

Quels sont certains des problèmes de santé auxquels sont confrontés les Amérindiens ? Winchester : « Les peuples autochtones sont déjà confrontés à des problèmes qui pourraient ne pas être rencontrés par d’autres communautés. Ils sont confrontés à bon nombre des mêmes types de maladies chroniques que les autres populations vieillissantes, y compris insuffisance cardiaque, maladie de l’artère coronaire, et le diabète. Mais ils sont également confrontés à des conditions qui surviennent plus fréquemment dans les communautés amérindiennes pour des raisons que nous ne comprenons pas, comme maladies auto-immunes ainsi que des taux plus élevés de troubles neurocognitifs comme démence.”

Pouvez-vous donner un exemple de l’impact du stress intégré sur la santé globale des populations âgées ? Winchester : « Tout est lié au stress. Le diabète, par exemple, est une maladie vasculaire causée par une inflammation dans le corps. Et l’inflammation peut être causée par le stress. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous utilisons des consultants en santé comportementale pour les patients qui font ce qu’ils peuvent pour contrôler leur glycémie par le régime, l’exercice et les médicaments, mais je n’obtiens toujours pas de résultats. Si vous ne demandez pas ce qui se passe dans leur vie, vous risquez de passer à côté d’une grande partie de ce qui cause la maladie. Et le diabète n’est qu’un exemple.