Les plus grands cryptomineurs aux États-Unis utilisent autant d’énergie que Houston, selon les résultats

Le directeur général de la société, Jason Les, a déclaré dans un communiqué que les énergies renouvelables au Texas continuaient de progresser. Et les cryptomineurs avaient la possibilité de s’arrêter pendant les périodes de forte demande, soulageant ainsi la pression sur le réseau.

La demande croissante de cryptominage, quant à elle, a également été accusée d’avoir fait grimper les factures d’électricité locales. Une étude menée par des chercheurs de l’Université de Californie à Berkeley a révélé que les demandes d’électricité des cryptomineurs du nord de l’État de New York avaient fait grimper les factures d’électricité annuelles d’environ 165 millions de dollars pour les petites entreprises et de 79 millions de dollars pour les ménages individuels. Cela représentait environ 71 $ de plus par an pour le ménage moyen, soit une augmentation d’environ 6 %.

On ne savait pas comment une récente chute des prix des crypto-monnaies affecterait les plans d’expansion. Et l’image globale de la consommation d’énergie des cryptomineurs au-delà des sept sociétés n’était pas non plus claire.

Compte tenu de ces préoccupations, la sénatrice Warren a déclaré dans sa lettre que l’EPA et le DOE devraient travailler ensemble pour établir des règles qui obligeraient les cryptomineurs à déclarer leur consommation d’énergie et leurs émissions. Cela permettrait au gouvernement fédéral de surveiller la consommation d’énergie et les tendances en vue de commencer à réglementer une industrie largement non réglementée.

La Maison Blanche étudie également des recommandations politiques pour réduire la consommation d’énergie et l’empreinte des émissions de l’extraction de crypto-monnaie, a rapporté Bloomberg Law le mois dernier.

La répression de la Chine contre les crypto-monnaies a bouleversé le monde de la crypto l’année dernière, déclenchant un exode massif de mineurs. Les données compilées par des chercheurs de Cambridge montrent que les États-Unis sont désormais le plus grand centre minier de Bitcoin au monde, représentant environ 37% du hashrate mondial, une mesure de la puissance de calcul utilisée pour l’exploitation minière.