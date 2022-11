Les plus grands chocs de la Coupe du monde – où se situe la défaite de l’Argentine contre l’Arabie saoudite au Qatar 2022 ? | Nouvelles du Royaume-Uni

L’Argentine est devenue la dernière équipe à subir une défaite choc en Coupe du monde – mais comment se compare-t-elle à certaines des défaites à couper le souffle précédentes ?

Les fans de football ont regardé avec étonnement l’équipe de Lionel Messi – l’un des favoris pour remporter le tournoi de cette année – être battue 2-1 par l’Arabie saoudite mardi matin.

Il semblait que ce serait simple pour les Sud-Américains lorsque Messi a marqué un penalty pour mettre son équipe 1-0.

Mais l’Arabie saoudite, qui est 51e au classement mondial de la FIFA, a riposté avec des buts de Saleh Al-Shehri et Salem Al-Dawsari pour enregistrer une victoire historique.

Ici, Sky News examine certains des autres plus grands chocs de l’histoire du tournoi le plus prestigieux du football.

Argentine 0 Cameroun 1 – Italie 1990

Ce n’est pas la première fois que l’Argentine subit une défaite choc lors d’une Coupe du monde.

De retour à Italia 90, ils ont été battus 1-0 par le Cameroun, dans ce qui est considéré comme l’un des plus gros bouleversements de la Coupe du monde.

Image:

Le Cameroun célèbre après avoir battu l’Argentine à Italia 90



Dirigé par l’entraîneur russe Valery Nepomnyashchy et dirigé par l’attaquant de 38 ans Roger Milla, le Cameroun a affronté un groupe difficile avec l’Argentine, la Roumanie et l’Union soviétique.

Mais ils ont commencé dans un style superbe, battant une équipe argentine avec Diego Maradona grâce à une tête en seconde période de François Omam-Biyik.

Le Cameroun a ensuite battu la Roumanie, avant de s’incliner 4-0 contre l’Union soviétique. Ils ont dominé le groupe et ont battu la Colombie au deuxième tour, avant de s’incliner en prolongation contre l’Angleterre en quart de finale.

RFA 1 – Algérie 2 – Espagne 1982

Après avoir remporté les Championnats d’Europe en 1980, l’Allemagne de l’Ouest était l’un des favoris de la Coupe du monde 1982 en Espagne.

On s’attendait à ce qu’ils remportent confortablement leur match d’ouverture contre l’Algérie, qui avait atteint la finale de la Coupe du monde pour la première fois.

L’entraîneur ouest-allemand Jupp Derwall a tenté le destin en disant que si son équipe ne battait pas l’Algérie “je serai dans le prochain train de retour”.

Il a également déclaré que ses joueurs « riraient à gorge déployée si je leur montrais un film de l’équipe algérienne ».

Malgré une équipe pleine de stars, l’Allemagne de l’Ouest a été surprise 2-1 par les Algériens.

Corée du Nord 1 – Italie 0 – Angleterre 1966

Alors que pour les supporters anglais, 1966 évoquera des souvenirs de victoire en Coupe du monde, c’est une toute autre histoire pour l’Italie.

C’est parce qu’ils étaient du mauvais côté de l’un des plus grands bouleversements de la Coupe du monde de l’histoire, perdant 1-0 contre la Corée du Nord à Ayresome Park à Middlesbrough.

Image:

Le nord-coréen Pak Doo Ik, deuxième à droite, marque le seul but du match en battant l’Italie lors de la Coupe du monde 1966



Les signes avant-coureurs auraient dû être là pour l’Italie, la Corée du Nord battant l’Australie 9-2 au total lors d’un match aller-retour pour se qualifier pour la finale de la Coupe du monde.

L’Italie, quant à elle, était une équipe qui luttait pour la forme, ayant été éliminée au début de 1954, n’ayant pas réussi à se qualifier en 1958 et à nouveau éliminée au début de 1962.

Après avoir battu le Chili 2-0, puis perdu contre l’Union soviétique 1-0, ils ont eu du mal tôt contre la Corée du Nord, qui a marqué le seul but du match à la fin de la seconde période grâce à Pak Doo-ik.

Corée du Sud 2 Italie 1 – Corée/Japon 2002

L’Italie était également à la fin d’un autre choc de la Coupe du monde en 2002, lorsqu’elle a affronté la Corée du Sud, co-hôte.

Avec des superstars telles que le gardien Gianluigi Buffon, le légendaire défenseur Paolo Maldini et une ligne de front avec Alessandro Del Piero et Francesco Totti, beaucoup avaient l’Italie comme l’un des favoris du tournoi.

Mais ils ont été battus 2-1 par la Corée du Sud lors d’un huitième de finale passionnant.

Image:

Le milieu de terrain sud-coréen Park Ji-Sung (avant) est victime d’une faute du défenseur italien Francesco Coco



Christian Vieri a rapidement donné l’avantage à l’Italie avec une tête puissante à la 18e minute.

Mais la Corée du Sud a réussi une égalisation tardive grâce à Seol Ki Hyeon pour pousser le match en prolongation.

Le match semblant voué aux tirs au but, Jung-Hwan Ahn a marqué un tap-in à la 117e minute pour éliminer l’Italie et faire passer la Corée du Sud.

France 0 Sénégal 1 – Corée/Japon 2002

La Coupe du monde Corée du Sud-Japon a créé un choc au début du tournoi lorsque le Sénégal a surpris la France, championne en titre, 1-0.

Image:

Le Sénégal a surpris la France, tenante de la Coupe du monde, en 2002



La France a présenté une équipe stellaire, avec des goûts de Zinedine Zidane et Thierry Henry.

Mais une blessure à Zidane a tôt fait de perturber le rythme de la France, tandis que El Hadji Diouf, alors peu connu mais talentueux, a joué le rôle principal.

L’attaquant, qui déménagera plus tard à Liverpool après avoir impressionné dans le tournoi, a harcelé la défense française tout au long et a forcé une erreur qui a été capitalisée par le seul buteur du match, Papa Bouba Diop.

Le tournoi n’a fait qu’empirer pour la France, qui a été éliminée en phase de groupes, tandis que le Sénégal s’est battu jusqu’en quart de finale avant de subir une défaite en prolongation contre la Turquie.

Angleterre 0 États-Unis 1 – Brésil 1950

Transformée plus tard en un film intitulé “The Miracle Match” en raison de l’ampleur de la surprise, la défaite de l’Angleterre face aux États-Unis est considérée comme l’une des plus choquantes de l’histoire de la Coupe du monde.

L’Angleterre, qui faisait ses débuts dans le tournoi, était la grande favorite contre une équipe américaine composée principalement de joueurs à temps partiel, dont un professeur de lycée et un lave-vaisselle.

Les Trois Lions étaient connus à l’époque comme les “rois du football”, avec un impressionnant bilan d’après-guerre de 23 victoires, quatre défaites et trois nuls, dont une victoire 10-0 contre le Portugal.

Image:

Joe Gaetjens était le héros des États-Unis lorsqu’ils ont battu l’Angleterre lors de la Coupe du monde de 1950



Le joueur vedette de l’Angleterre, Stanley Matthews, s’est reposé pour le match, dont l’entraîneur américain était si pessimiste qu’il a déclaré avant le match : “Nous n’avons aucune chance”.

Mais Joe Gaetjens, d’origine haïtienne, a marqué le seul but de ce qui serait une victoire héroïque 1-0 pour les États-Unis.

L’équipe a ensuite été décrite dans un livre intitulé The Game of their Lives, qui a ensuite été transformé en un film du même nom – plus tard nommé The Miracle Match.