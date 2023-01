Les plus grands cambriolages non résolus au monde par des voleurs de Belfast qui ont volé 26 millions de livres sterling au vol de diamants impossible à Anvers

ALORS QUE les coupables de la plupart des cambriolages sont rapidement arrêtés par les flics, il y a une poignée de cerveaux criminels qui ont réussi à décoller avec leur butin d’un million de livres et à éviter d’être capturés.

Les cambriolages non résolus les plus notoires au monde ont captivé les détectives amateurs et les détectives d’Internet pendant des années, révélant les longueurs étonnantes que les criminels iront pour arracher les marchandises.

Le coffre-fort a été saccagé par un gang criminel qui s’est enfui avec 90 millions de livres sterling

Ils ont pu entrer dans le coffre-fort de diamants avec 10 couches de sécurité

Leonardo Notarbartolo était le cerveau derrière l’Antwerp Diamond Heist

Des vols de banque d’un million de livres aux cambriolages de diamants de style mission impossible – chaque braquage non résolu montre l’ingéniosité de ces voleurs intelligents.

Chaque membre du gang joue un rôle crucial et le jour du casse, chaque aspect doit se dérouler de manière transparente.

Toute petite erreur, une empreinte digitale ou une preuve ADN laissée sur les lieux, pourrait offrir aux flics un indice clé et signifier que tout le gang tombe pour le crime.

Mais une chose que ces cambriolages non résolus ont en commun est que les responsables ou seulement certains d’entre eux ont été traduits en justice.

L’un des vols non résolus les plus célèbres de tous les temps, surnommé le casse du diamant d’Anvers, a vu un gang criminel s’infiltrer dans l’un des coffres-forts les plus sécurisés au monde.

Le gang de criminels italiens connu sous le nom de “l’école de Turin” s’est emparé de 90 millions de livres sterling de diamants, d’or et d’argent en vrac au Belgium Diamond Center en 2003.

Le plan a été orchestré par le voleur de carrière Leonardo Notarbartolo, surnommé “l’artiste”, qui a utilisé une caméra cachée à l’intérieur d’un enclos pour déterminer l’aménagement du coffre-fort lors de visites déguisées en diamantaire.

Le centre où se tenait le coffre-fort était considéré comme impénétrable – une forteresse de 14 étages gardée par une équipe de sécurité privée, protégée par des tourniquets métalliques et chaque personne identifiée à l’entrée.

Le coffre-fort était protégé par 10 couches de sécurité, dont des détecteurs de chaleur infrarouges, un radar Doppler, un champ magnétique, un capteur sismique et une serrure avec 100 millions de combinaisons possibles.

Lors de ses visites, il a été autorisé à entrer dans le coffre-fort qui montrait des centaines de coffres-forts chacun avec 11 000 combinaisons possibles, et a pu cacher une petite caméra près de la porte.

Le gang a construit une réplique du coffre-fort et Notarbartolo a passé des mois à planifier le braquage avec ses partenaires dans le crime, The Genius qui s’est spécialisé dans les systèmes d’alarme, The Monster qui était doué pour tout, du crochetage des serrures à la mécanique et à l’électricité.

Le roi des clés, un homme plus âgé qui était parmi les meilleurs faussaires de clés au monde et l’un de ses amis nommé Speedy.

Deux jours avant le braquage, une cargaison de diamants De Beers d’une valeur de plusieurs millions a été amenée dans le district – une heure de grande écoute pour que le gang frappe.

Le jour du braquage, le groupe a eu accès par un balcon et s’est dirigé vers le coffre-fort en dissimulant les caméras pendant que The Genius désactivait le système d’alarme.

Lorsqu’ils se trouvaient dans l’antichambre du coffre-fort, ils ont désactivé le champ magnétique, et le roi des clés a été stupéfait de trouver la clé originale du coffre-fort accrochée dans une buanderie à proximité – ils étaient dedans.

Travaillant contre la montre alors que la température de leur corps chauffait le coffre-fort tout en essayant de maintenir leur rythme cardiaque bas, The Monster s’est mis à désactiver une alarme à l’intérieur.

Le roi des clés a commencé à s’introduire dans les coffres et le gang a attrapé autant de butin qu’il le pouvait et est retourné à la voiture de Notarbartolo à l’extérieur.

Le groupe se détacherait cependant lorsque Speedy et Notarbartolo allaient se débarrasser des preuves, prévoyant de tout brûler dans les bois.

Speedy, qui était connu pour paniquer et susciter l’inquiétude parmi les autres, est devenu hystérique et a dispersé des preuves partout avant de fuir les lieux.

Cependant, un fermier, qui avait des problèmes avec des adolescents locaux qui déversaient des ordures sur ses terres, est tombé sur le sac et a appelé les flics, les preuves les ont conduits directement à l’arrestation de Notarbartolo.

Le monstre, Ferdinando Finotto, le génie, Elio D’Onorio et Speedy, Pietro Tavano ont tous été arrêtés et ont purgé cinq ans chacun pour le crime après avoir fui avec des bijoux en Italie.

Le roi des clés n’a jamais été attrapé, il reste un mystère quant à la manière exacte dont le gang a réussi à esquiver tant de mesures de sécurité.

LE VOL DE BANQUE BANCO

En août 2005, un gang brésilien a fait irruption dans un coffre-fort d’une banque centrale Banco et a volé 27 millions de livres sterling en espèces.

Le gang a planifié le braquage pendant trois mois, louant une propriété commerciale à proximité et creusant un tunnel de 256 pieds pour se positionner sous la berge.

Ils déguisent la propriété en une entreprise d’aménagement paysager vendant de l’herbe réelle et artificielle afin que personne ne remette en question les énormes quantités de terre retirées du site.

Le tunnel était si bien construit qu’il avait son propre système de climatisation et d’éclairage et le groupe a même percé un mètre de béton armé souterrain.

Une fois à l’intérieur, ils ont réussi à voler cinq caisses pleines de 50 vrais billets non assurés, pesant environ 3,5 tonnes – la banque a mis deux jours à s’en apercevoir.

Les factures n’étaient pas numérotées de manière séquentielle, ce qui les rendait presque impossibles à retrouver.

On pensait que 25 personnes étaient impliquées dans le braquage, mais seulement huit ont été arrêtées et d’autres ont connu une fin sanglante.

En octobre 2005, le corps du prétendu cerveau Luis Fernando a été retrouvé jeté sur une route tranquille à 200 miles à l’ouest de Rio après avoir été kidnappé.

Le corps d’un autre suspect, Evandro José das Neves, a été découvert dans une favela de São Paulo en octobre 2006.

Seuls 7 millions de livres sterling ont été récupérés tandis que 20 millions de livres sterling restent introuvables.

LE BRAQUAGE DE LA BANQUE NORD

Le vol de Northern Bank a été l’un des braquages ​​​​les plus importants et les plus médiatisés de l’histoire du Royaume-Uni après que des voleurs se sont échappés avec 26,5 millions de livres sterling en espèces à Belfast.

Le 20 décembre 2004, un gang de trois hommes masqués a pris en otage les familles de deux caissiers de Northern Bank sous la menace d’une arme.

Le tunnel creusé par les braqueurs de la Banque centrale à Fortaleza, dans le nord-est du Brésil Crédit : AFP

CCTV a montré un membre du personnel, Chris Ward quittant la banque avec un sac contenant de l’argent Crédit : Reuters

Le gang a retenu en otage les frères et sœurs, les copines et les parents du travailleur pendant 24 heures tandis que les deux détenteurs de clés, qui avaient accès au coffre-fort au sous-sol de la banque, ont été contraints d’aller travailler.

À 18 heures, lorsque tous les employés de la banque sont rentrés chez eux, les détenteurs de clés Chris Ward et Kevin McMullan sont restés pour laisser entrer les membres du gang dans la banque.

Peu après 18 heures, Ward a été obligé de quitter la banque avec un sac de sport rempli de 1,2 million de livres sterling en espèces.

Ward a donné le sac de sport rempli d’argent à l’un des membres du gang qui attendait dans un véhicule de fuite avant de retourner au coffre-fort.

Dès lors, le gang a eu un accès ininterrompu à la banque, volant 26,5 millions de livres sterling en espèces.

L’argent volé se composait principalement de billets non circulés de la Northern Bank, mais comprenait également 8,85 millions de livres sterling de billets usagés et plus d’un million de livres sterling dans d’autres devises telles que le dollar américain et l’euro.

Des questions clés telles que qui a sanctionné le vol et qui a été impliqué dans le braquage lui-même restent un mystère.

Cependant, en janvier 2005, le chef de la police Hugh Orde du service de police d’Irlande du Nord a annoncé lors d’une conférence de presse à Belfast que l’IRA était responsable du raid.

Le seul homme emprisonné pour le vol de 30 millions d’euros était Ted Cunningham, mais il nie tout acte répréhensible et, en janvier 2020, a déclaré à l’Irish Sun que son “objectif” était de laver son nom.

Cunningham a été arrêté par des enquêteurs dans le cadre de l’opération Phoenix à son domicile de Co Cork le 16 février 2005.

Le 10 mars 2008, il a comparu devant le tribunal de district de Cork, accusé de dix accusations de blanchiment d’argent.

Après un procès de 45 jours, il a été reconnu coupable le 27 mars 2009 et condamné à dix ans de prison.

Cunningham a ensuite été libéré par la Cour d’appel pénale en mai 2012 et, lors d’un nouveau procès, a plaidé coupable d’avoir blanchi 100 040 £ le 15 janvier 2005 et d’avoir blanchi 175 360 £ le 7 février 2005.

Il a été condamné à cinq ans de prison avec sursis le 27 février 2014, mais fait appel de sa condamnation.

Des experts, dont le FBI, pensent que le vol de Northern Bank était un travail interne.

Le détenteur de la clé Chris Ward, qui a aidé le gang après que sa famille a été prise en otage, a été arrêté en novembre 2005.

Cependant, Ward a été innocenté de toute implication dans le vol dans le centre de Belfast et a été déclaré non coupable.

Ted Cunningham était le seul homme arrêté pour le braquage pour blanchiment d’argent Crédit : Alamy