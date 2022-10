Les plus grands briseurs de règles de Strictly Come Dancing – de la confession secrète des stars avant le spectacle à la “ligne de triche” dansante

CHAQUE année, certains fans de Strictly Come Dancing affirment que les résultats de l’émission sont fixes – mais il a maintenant été révélé qu’il existe quelques moyens astucieux de contourner les règles.

L’ancien Strictly pro AJ Pritchard a atteint les demi-finales trois années de suite avec l’olympienne Claudia Fragapane, la chanteuse des samedis Mollie King et la paralympienne Lauren Steadman.

Et il a récemment avoué avoir “enfreint les règles” en ce qui concerne sa Rumba avec Mollie, afin de s’assurer qu’ils restent dans l’esprit des téléspectateurs et gardent leur place dans la compétition.

Mais il n’est pas la seule star de Strictly à avoir “enfreint les règles” au fil des ans, comme nous le révélons quelques-uns des autres acteurs coquins…

‘Tricherie’ dans la danse

Bbc

AJ Odudu et Kai Widdrington ont été accusés d’avoir triché lors de la danse[/caption]

L’année dernière, alors qu’ils étaient dans le dance-off contre Dan Walker et Nadia Bychkova, AJ Odudu et Kai Widdrington ont été accusés de “tricherie”.

Ils étaient dans les deux derniers, à la suite d’un ascenseur final désastreux qui a mal tourné dans le spectacle principal, mais cela semblait être une fin différente dans la danse – lorsque les règles stipulent que vous devez danser la même chorégraphie dans les deux spectacles.

Lire la suite dans la télévision L’ENFER DE LA DROGUE La toxicomanie m’a laissé 2% de chances de survie, révèle la star de Friends, Matthew Perry EMMER-WAILERS Acteurs de feuilleton qui ont quitté la télévision pour la musique – y compris le succès improbable de la star de Strictly

“Est-ce qu’AJ & Kai ont changé le dernier ascenseur ?? C’était différent d’hier soir », a demandé une personne.

“AJ a triché sur l’ascenseur… les juges ont dû le remarquer mais des raisons qu’ils connaissaient ont décidé de ne pas le remarquer… honte à vous (sic)”, a écrit un autre.

Cependant, apparaissant sur It Takes Two plus tard dans la semaine, Kai a expliqué qu’il devait modifier l’ascenseur lors de la première danse pour éviter de laisser tomber AJ.

Il a déclaré: “J’ai réalisé que si j’essayais de la poser, elle se cognerait la tête, alors je vais juste attendre qu’elle descende de mon épaule, puis la ramener à sa position finale.”





AJ a ajouté: “J’étais nerveux au début de cet ascenseur final, donc pour pouvoir l’exécuter et montrer à tout le monde:” C’est à quoi il devait ressembler “, j’étais vraiment ravi.”

Révéler les secrets du spectacle

Bbc

Tom Fletcher – qui était également dans l’émission l’année dernière – a avoué à un autre que lui et AJ avaient rompu avant même que les répétitions aient commencé.

Lorsque les célébrités s’inscrivent à Strictly, elles doivent accepter de ne dire à personne qu’elles le font jusqu’à ce que cela soit officiellement annoncé, les acteurs étant tous sous des pseudonymes pour le secret.

Mais la star de McFly, Tom, a révélé à The Sun : “AJ et moi nous sommes dit parce que nous étions tous les deux, nous avons un ami commun.

“Emma Willis est notre amie commune.

«Je pense que c’est Emma qui me l’a dit, et je pense qu’Emma le lui a probablement dit, donc vous pouvez blâmer Emma Willis.

“Mais oui, nous étions assis l’un à côté de l’autre pendant environ une heure et aucun de nous n’a rien dit, mais je pense que nous savions tous les deux que nous savions tous les deux et nous nous sommes confiés.”

“Briser la bulle Covid”

instagram/nicola adams

Katya Jones a contracté Covid et s’est fait virer avec Nicola Adams[/caption]

La série 2020 de Strictly avait des règles encore plus strictes que d’habitude, en raison de la pandémie de coronavirus.

Les pros ont été obligés de s’isoler et de former une bulle avec leur partenaire célèbre, afin qu’ils n’entrent en contact avec personne d’autre et risquent de contracter Covid.

Mais Katya Jones a malheureusement contracté le virus, ce qui signifie qu’elle et son célèbre partenaire Nicola Adams ont été contraints de se retirer de la compétition.

Katya a affirmé avoir attrapé le virus lors d’une visite dans une sandwicherie, mais les téléspectateurs de Strictly ont accusé la danseuse – qui a été tristement surprise en train d’embrasser Seann Walsh dans le dos de son ex-mari – d’avoir “enfreint les règles”.

“Tellement décevant”, a déclaré un fan. “Je me demande si Katya a encore été méchante. Ne pas suivre les règles.

Un autre a déclaré: «@Mrs_katjones, quelqu’un n’a pas respecté les règles? Mettre les autres en danger. Quelle irresponsabilité.

Enfreindre les règles de la publicité

Érotème

Tony Adams a reçu un avertissement sévère des patrons de Strictly après avoir enfreint les règles publicitaires de la BBC dans l’épisode de la semaine dernière.

Sur le site Internet de la BBC, il est dit que « toute publicité doit être clairement présentée comme un contenu commercial, distinct du contenu éditorial ».

Il stipule : « La nature d’une relation publicitaire doit être transparente afin qu’il soit clair pour le public qu’il voit un message commercial. La publicité subreptice ou subliminale est interdite.

Cependant, lors de clips de ses répétitions de danse et de celles de Katya, l’ancien footballeur a été vu portant des hauts de sa propre marque – avec le logo clairement visible.

Un initié du spectacle a déclaré: «Tony n’était pas clair sur les règles. Il ne pensait pas qu’il faisait du mal. Il dansait juste dans des vêtements dans lesquels il se sentait à l’aise, qui faisaient justement partie de sa collection.

“Strictement les patrons vont lui parler et s’assurer qu’il respecte leurs règles pour le spectacle de ce week-end.”

Événements strictement non officiels

Pennsylvanie

Nadiya Bychkova est l’un des nombreux pros de Strictly faisant l’objet d’une enquête[/caption]

Les chefs de Strictly ont lancé une enquête après que des danseurs, dont Nadiya, Kai et Giovanni Pernice, aient semblé enfreindre les règles strictes de la publicité de la BBC, acceptant de se produire lors d’événements à thème Strictly non affiliés à l’émission proprement dite.

Les danseurs, ainsi que le juge Anton Du Beke et l’ancienne pro Erin Boag, figurent tous en bonne place sur les publicités d’une agence de voyage pour Dancing With The Stars Weekends.

Les organisateurs de Donahey proposent des séjours de trois nuits dans des complexes tels que Alton Towers et Celtic Manor pour 500 £.

Ils promettent aux invités de “voir les stars de Strictly Come Dancing se produire de près et personnellement pour une expérience vraiment intime comme aucune autre – apprendre à danser avec eux, et tout savoir sur leurs voyages Strictly”.

Ceci malgré le fait que la politique de la BBC stipule : “Les acteurs et les artistes qui se produisent dans la production de la BBC ne doivent pas apparaître dans les travaux promotionnels, y compris les publicités, d’une manière qui imite ou reproduit leurs rôles à l’antenne pour la BBC.”

Dans le passé, les présentateurs Nick Knowles et Stacey Dooley ont enfreint les règles et ont été punis par le Beeb.

L’animatrice de It Takes Two, Janette Manrara, devrait également apparaître avec le danseur mari Aljaz Skorjanec, qui a quitté Strictly.

‘Avantage injuste’

Bbc

L’ancienne star de Hollyoaks, Ricky Whittle, a participé à la série 2009 de Strictly, mais a été mêlée à une dispute de “tricherie” lorsqu’il a été révélé qu’il avait déjà été formé par l’un des chorégraphes de l’émission.

Ricky avait déjà participé à Comic Relief Let’s Dance – et enseigné par Richard Marcel, qui a également travaillé sur Strictly – et les fans ont affirmé que cela pourrait lui donner un avantage injuste.

Un initié de l’émission a déclaré: “Non seulement le Beeb n’a pas mentionné que Ricky est déjà un très bon danseur, mais ils ont gardé le silence sur le fait qu’il a même travaillé avec le chorégraphe de Strictly dans le passé.

« Sous la direction de Marcel, il a réalisé une performance époustouflante. C’est vraiment injuste car tous les concurrents sont censés être de parfaits novices.

Ils ont ajouté: “Ricky a beaucoup appris de Marcel et de nombreux mouvements pourraient facilement être traduits en Strictly.”

Ricky, qui était associé à Natalie Lowe sur Strictly, s’est qualifié pour la finale.

Mais un porte-parole de l’émission a insisté : “Ricky a participé à Let’s Dance mais ce n’était pas du latin ou de la salle de bal et il s’est entraîné pendant seulement 15 heures.

“Certains des concurrents de Strictly ont une expérience limitée de la danse, mais aucun n’est un danseur professionnel.”

“Tricheur de ballet”

Bbc

Debbie McGee s’est formée au ballet dans sa jeunesse, alors quand elle a participé à Strictly en 2017, les fans ont affirmé qu’elle avait un “avantage injuste”.

Mais les téléspectateurs ont affirmé que la veuve de Paul Daniels avait en fait «triché» lors de la finale de l’émission.

Tous les finalistes doivent exécuter une danse dans le dernier épisode, mettant en valeur la danse qu’ils ont apprise tout au long de leur passage sur Strictly.

Et Debbie, qui a dansé sur One Day I’ll Fly Away de Vaults avec son partenaire Giovanni Pernice, a marqué 38 pour sa routine.

Cependant, il comprenait beaucoup de ballet, ce qui, selon les téléspectateurs, n’était pas juste.

Debbie était même vêtue d’un tutu.

En savoir plus sur le soleil I-RARES Apple lance un iPhone spécial que seules certaines personnes sont autorisées à posséder DI-WOW Je suis une maman de 4 enfants et j’ai donné un coup de pouce à ma maison du conseil sur un budget

Un téléspectateur a tweeté: «Debbie a suivi une formation de ballet classique. Injuste!!!!”

Un autre a ajouté: “Pourquoi Debbie Mcgee fait-elle du ballet alors que ce n’est pas une danse Strictly (sic)?”