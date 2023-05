Les plus grandes villes du Canada « les plus heureuses » selon Point2

Un nouveau rapport de Point2, un site Web d’actualités immobilières, a classé les 100 plus grandes villes du Canada en fonction de divers facteurs de « bonheur », notamment le revenu médian après impôt, le taux de pauvreté, la santé perçue et le temps de trajet.

Point2 dit avoir analysé «les 100 plus grandes subdivisions de recensement (villes) sur la base des données les plus récentes du recensement de la population de 2021 de Statistique Canada».

Les municipalités ontariennes dominaient la liste, avec sept villes parmi les 10 premières et 42 parmi les 100 premières.

Caledon, en Ontario, est en tête de liste des villes les plus heureuses parmi les plus grandes villes du Canada avec un indice de bonheur de 67 sur un maximum de 100, selon le rapport.

Milton, Halton Hills, Clarington et Burlington complètent le top cinq des résidences de certains des résidents les plus heureux du Canada.

Selon Point2, Québec abrite sept des 20 grandes villes les plus heureuses au Canada, avec Lévis au sixième rang et Saguenay au neuvième rang.

Il n’y a qu’une seule ville en Colombie-Britannique, le district de North Vancouver, qui se classe parmi les 10 premières, se classant huitième.

Aucune des villes canadiennes analysées dans le rapport ne s’est classée parmi les 30 facteurs qui leur permettraient d’obtenir un indice de « bonheur maximum » de 100, selon le rapport cité.

Voici les 20 grandes villes les plus heureuses au Canada et leurs scores d’indice, selon Point2 :

1. Caledon (Ont.) : 67,41

2. Milton, Ont. : 63,79

3. Halton Hills, Ontario : 63,06

4. Clarington (Ont.) : 62,50

5. Burlington (Ont.) : 62,47

6. Lévis, QC : 61.34

7. Oakville (Ont.) : 61.08

8. District de North Vancouver, C.-B. : 60,76

9. Saguenay, Québec : 60,70

10. Aurora (Ont.) : 60,57

11. Repentigny, QC : 60,00

12. Blainville, Québec : 59,82

13. Terrebonne, Québec : 59,75

14. Newmarket, Ontario : 59,69

15. Vaughan, Ont. : 59,67

16. Granby, Québec : 58,89

17. Ajax, Ontario : 58,32

18. Port Coquitlam, C.-B. : 58,28

19. Whitby, Ontario : 58,18

20. Laval, QC : 58.02

En ventilant les données par région, l’Alberta a dominé les Prairies avec sept villes parmi les 10 premières. Regina et Saskatoon ont représenté la Saskatchewan aux quatrième et sixième places, ainsi que Winnipeg, au Manitoba, à la huitième place.

En ce qui concerne le Canada atlantique, St. John’s, Terre-Neuve, ainsi que Halifax et le Cap-Breton, la Nouvelle-Écosse abritent les résidents les plus heureux.



Méthodologie



Pour cette étude, Point2 a pris en compte les 100 plus grandes subdivisions de recensement (villes) sur la base des données les plus récentes du Recensement de la population de 2021 de Statistique Canada. Le rapport utilise une combinaison de scores de classement et de moyennes pondérées. Point2 a analysé 30 mesures, chacune notée sur une échelle de 100 points, avec un indice de 100 représentant le « bonheur maximum ». Les mesures ont été regroupées en quatre dimensions ou catégories de bonheur avec des pondérations égales, comme suit : Économie et immobilier : pourcentage de ménages propriétaires, revenu médian après impôt des ménages ; Pourcentage de la population dépensant moins de 30 % de son revenu pour se loger, taux de chômage, taux de pauvreté, indice de Gini (indice d’inégalité sur le revenu des ménages ajusté après impôt) ; Santé et bien-être : espérance de vie (années), santé perçue, santé mentale perçue, stress de la vie perçu, trouble de l’humeur (dépression, trouble bipolaire, manie ou dysthymie), participation régulière à des sports, heures travaillées ; Communauté et environnement : taux de bénévolat, taux de donateurs caritatifs, sentiment d’appartenance à la communauté locale, verdeur moyenne, qualité de l’air, température, précipitations, chutes de neige, entreprises d’arts de la scène pour 10 000 habitants, entreprises de sports-spectacles pour 10 000 habitants, établissements du patrimoine pour 10 000 habitants, et parcs d’attractions et salles de jeux vidéo pour 10 000 habitants ; Emplacement et données démographiques : indice de gravité de la criminalité, temps de trajet (minutes), score de marche, pourcentage de personnes divorcées ou séparées, pourcentage de personnes ayant déménagé de l’extérieur de la ville au cours des 5 dernières années ;



Les données de Statistique Canada sont au niveau de la ville, avec des exceptions où l’absence de celles-ci a conduit à utiliser à la place des données sur la prochaine zone géographique standard disponible (ex. : métro, province, région). Données sur la température, les précipitations et les chutes de neige selon climate.weather.gc.ca. Walk Score® selon walkscore.com ; L’étude utilise une estimation du score de marche basée sur 15 points géographiques répartis dans toute la ville pour les emplacements suivants : Grand Sudbury, Chatham-Kent, Clarington, comté de Strathcona, Cap-Breton, North Vancouver DM, Kawartha Lakes, Caledon, Wood Buffalo, comté de Norfolk et Mirabel.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.