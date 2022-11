Les plus grandes transformations de perte de poids de I’m A Celebrity 2022 alors que les stars de la jungle perdent du poids

Les candidats I’M A Celeb savent que peu importe le nombre d’étoiles qu’ils mettent en sac, ils sont susceptibles de quitter la jungle plus légers que lorsqu’ils y sont entrés.

Mais beaucoup dans la classe de 2022 ont considérablement maigri avant même de participer à l’émission.

Ici, nous examinons certaines des transformations, comment elles se sont produites et à quoi ressemblent les étoiles après avoir quitté la jungle.

Garçon Georges

Cela peut ne pas échapper à quiconque est réveillé par son chant matinal selon lequel Boy George est tout au sujet de la spiritualité.

Mais il est également devenu beaucoup plus sain ces dernières années, passant de 19 pierres à son poids le plus lourd à six pierres plus légères.

Comme nous le savons depuis les essais I’m A Celeb – il a été bombardé de légumes pourris plutôt que de viande – George est végétarien.

Et la star de 61 ans a un jour expliqué qu’il gardait un intervalle de cinq heures entre les repas, ajoutant: “Je cuisine tout moi-même et je n’achète rien de ce qui est dans un paquet.”

Sue Cleaver

L’actrice Sue Cleaver était déjà en pleine forme avant de mettre les pieds dans l’Outback, après avoir laissé tomber un impressionnant trois pierres et quatre tailles de robe avant le spectacle.

Cela est venu après que l’actrice Eileen Grimshaw, qui est diabétique, se soit effondrée à Coronation Street en 2011.

Sue – la troisième star de la jungle cette année – a coupé trois aliments de son alimentation et a adopté un régime de style méditerranéen.

Les wallabys et les créatures marines bizarres ne sont généralement pas incluses dans cela, mais Sue, 59 ans, avait l’air aussi mince que jamais lorsqu’elle est partie.





Chris Moyle

Chris Moyles a eu un énorme coup de pied de santé depuis qu’il a quitté son travail à Radio 1.

L’ancien animateur de Breakfast Show a révélé en 2018 qu’il avait perdu cinq pierres – et il a continué à perdre du poids depuis lors.

Il a attribué la transformation à l’élimination de la malbouffe et à une alimentation saine, à des exercices réguliers et à un entraîneur personnel.

Chris, 48 ​​ans, a déclaré plus tard qu’il devait faire quelque chose de radical, expliquant : « Je vieillis. Si je ne reste pas en forme, je serai mort à 50 ans.