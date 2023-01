Les plus grandes tendances, gadgets et technologies intelligentes de la cuisine que vous verrez en 2023

Appareils de cuisine intelligents, y compris fours, multicuiseurs et réfrigérateurs sont de plus en plus courants, mais il y a encore des innovations extraordinaires dans la catégorie. 2023 semble être une grande année pour les outils intelligents intégrés qui nous aideront à stocker les produits d’épicerie, à préparer les ingrédients et, bien sûr, cuisinier.

Toujours leader de la technologie de la maison intelligente, LG a publié un nouveau réfrigérateur électrisant avec des panneaux aux couleurs changeantes selon votre humeur, ainsi que quelques fonctionnalités plus pratiques, à CES à Las Vegas la semaine dernière. Pour ne pas être en reste, GE Profile a laissé tomber un brillant batteur sur socle intelligent avec des mises à jour du meilleur compagnon du boulanger qui nous font repenser la domination de KitchenAid depuis des décennies dans la catégorie.

Lire la suite: Les plus grandes tendances technologiques du CES 2023

D’autres outils de cuisine intelligents que vous pouvez vous attendre à voir en 2023 ? Deux planches à découper connectées et intelligentes ont fait leur première apparition lors de la vitrine technologique grand public début janvier. Et Kaltech, une entreprise japonaise de purification de l’eau et de l’air, a dévoilé une boîte de stockage de produits et de pain intrigante de 315 $ qui utilise la photocatalyse pour ralentir la moisissure et la détérioration. Les fours intelligents continuent de se perfectionner et d’augmenter leurs capacités, mais les prix élevés les maintiennent hors de portée de la plupart des gens.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des tendances de la cuisine intelligente que nous surveillerons en 2023.

GE Mélangeur intelligent GE Profile Des batteurs sur socle très intelligents KitchenAid a accaparé le marché des batteurs sur socle, mais la dernière entrée de GE Profile dans la catégorie a soulevé plus de quelques sourcils. Le mélangeur intelligent dispose d’une échelle intégrée pour clouer les mesures des recettes. Il dispose également de la technologie Auto-Sense qui aide la machine à déterminer quand quelque chose a fini de se mélanger ou a besoin de plus de punch, en particulier lors de l’exécution d’une recette guidée. En parlant de recettes guidées, le profil GE se synchronise avec l’application pour vous aider à naviguer dans des dizaines de recettes, de la mesure des ingrédients jusqu’à la partie mélange. Jessica Dolcourt de CNET a pu l’essayer et c’est peut-être son truc préféré de tout le CES 2023. En savoir plus sur le batteur sur socle GE Profile ici.

LG MoodUp de LG Les réfrigérateurs deviennent encore plus connectés Lorsque 2023 a commencé il y a quelques jours à peine, je ne savais pas que j’aurais besoin d’un réfrigérateur qui change de couleur d’une simple pression sur un bouton et se synchronise avec ma musique – mais nous y sommes. Oui, le réfrigérateur MoodUp de LG est flashy, et la plupart de ses fonctionnalités sont complètement superflues, mais pas toutes. Considérez la technologie Instaview knock-to-view, qui n’est pas totalement nouvelle mais qui fait en sorte que l’un des panneaux avant du réfrigérateur devient transparent lorsque vous le poussez, vous permettant de voir ce qu’il y a à l’intérieur sans l’ouvrir. Oh, et le réfrigérateur peut vous sentir arriver au milieu de la nuit et offre une lumière douce via l’un des panneaux afin que vous ne mettiez pas les pieds dans l’eau du chien tout en mangeant des bouchées de gâteau au fromage à 2 heures du matin. Celui-ci sera cher mais, honnêtement, nous commençons à voir l’attrait. En savoir plus sur le LG MoodUp ici.

Samsung Le four mural AI de Samsung Des fours qui vous alertent avant que les aliments ne brûlent Le nouveau four mural AI de Samsung, présenté au CES 2023, est équipé d’une caméra interne et d’une technologie qui vous permet d’envoyer une vue de l’intérieur de votre four directement sur les réseaux sociaux. L’algorithme AI Pro Cooking peut reconnaître jusqu’à 80 plats et recommander une température, une durée et un mode de cuisson appropriés, puis envoyer des notifications pour éviter que vos aliments ne brûlent. En savoir plus sur le nouveau four AI de Samsung ici.

Kaltech Garde-aliments frais Kaltech Un peu de science peut-elle résoudre le pain rassis ? Empêcher les aliments frais non réfrigérés de devenir rassis et de développer des moisissures a toujours été un problème, et les innovateurs en cuisine de Kaltech au Japon pensent avoir trouvé une solution. La boîte à pain à la pointe de la technologie est électrique et utilise la photocatalyse, une procédure chimique parfois utilisée dans la décontamination de l’eau, pour conserver le pain et produire des produits frais plus longtemps. Nous n’avons pas encore testé le Fresh Food Keeper à 315 $, ce qui doit naturellement être fait sur une période de quelques jours, mais nous y sommes et vous ferons bientôt rapport avec les résultats.

Bravo Verre Brava Les fours intelligents voient le raffinement mais pas les baisses de prix Nous aimons le four intelligent Brava, mais son prix exorbitant le rend difficile à recommander. En fait, la catégorie des fours intelligents dans son ensemble reste beaucoup trop chère pour que la plupart des gens justifient d’appuyer sur la gâchette – cette dernière baisse de Brava ne fait pas exception. Le nouveau verre Brava à 2 000 $, que la société a dévoilé au CES, possède tous les attributs du modèle original à 1 300 $, y compris la possibilité de faire frire à l’air, rôtir, cuire, griller, griller, réchauffer, cuire lentement et réchauffer, avec l’ajout d’une porte d’entrée vitrée pour que vous puissiez voir les aliments pendant qu’ils cuisent. Auparavant, les aliments qui grésillaient dans le Brava ne pouvaient être visualisés que via votre téléphone au moyen d’une caméra logée à l’intérieur de la chambre de cuisson. En savoir plus sur le nouveau four intelligent Brava Glass ici.

bloc Planches à découper intelligentes Une nouvelle catégorie de cuisine intelligente fait son entrée Deux planches à découper intelligentes ont fait leurs débuts au CES cette année, s’ajoutant à une longue liste d’outils de cuisine qui ont été smartifiés. Les bloc est un tableau en noyer élégant et coûteux avec un écran amovible destiné à diffuser des vidéos de cuisine en direct ou enregistrées afin que vous puissiez travailler sur des plats sans avoir à regarder une tablette. C’est très agréable à regarder, mais nous ne sommes pas sûrs que cela vaille le coût initial de 799 $, plus un abonnement mensuel de 39 $. Une version plus pratique est la Planche à découper intelligente Versaware. Nous n’avons pas encore d’informations sur les prix, mais nous espérons que ce sera moins que le Blok. Cette planche à découper gadget dispose d’un écran plus petit et plus facile à gérer qui est fixé dans le coin inférieur et vous guide à travers les recettes, fournissant des informations utiles sur la technique, les calories et la nutrition.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Les meilleurs produits pour la maison dévoilés au CES 2023

4:21



Lire la suite: Des téléviseurs de pointe pour s’enthousiasmer au CES