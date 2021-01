Cela fait bien plus de deux ans que TikTok est arrivé aux États-Unis en août 2018, offrant une réplique à tous ceux qui pensaient que les médias sociaux avaient perdu leur chemin. L’application avait tout: commentaires sociaux, comédie, artisanat, mèmes, défis, tutoriels de maquillage et, bien sûr, danses. Même ceux qui n’étaient pas totalement convaincus ne pouvaient pas éviter les vidéos, qui proliféraient sur des plateformes comme Instagram, YouTube et Twitter.

En avril 2020, TikTok avait été téléchargé plus de 2 milliards de fois; à l’automne, il avait une estimation 850 millions utilisateurs actifs mensuels.

Malgré sa croissance en taille et en portée, les non-initiés considèrent encore largement l’application comme un outil que d’autres personnes beaucoup plus jeunes peuvent utiliser. «TikTok est une application de danse pour enfants, où les enfants téléchargeront des vidéos d’eux-mêmes en train de danser, que les enfants et les adultes pourront apprécier», le comédien Nathan Fielder récemment plaisanté. S’il est vrai que TikTok a transformé la culture de la danse en ligne, la plateforme est devenue plus largement un riche réseau social et de divertissement. Et en 2020, il n’y avait guère un coin de la société qu’il n’ait pas touché.

Il a tourné le divertissement sur sa tête

L’impact le plus évident de TikTok peut être vu dans le monde du divertissement. « Plus que tout autre réseau social depuis Myspace, cela ressemble à une nouvelle expérience, à l’émergence d’un autre type de technologie et d’un autre mode de consommation de médias », le journaliste Kyle Chayka écrit en novembre.