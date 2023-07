Les plus grandes stars du golf ont du mal lors de la première journée de l’Open Championship : qui pourrait percer ?

Pour un parcours qui a produit un who’s who des vainqueurs de l’Open Championship – Rory McIlroy, Tiger Woods, Peter Thomson, Bobby Jones, Walter Hagen – le premier tour au Royal Liverpool a produit un collectif et singulier, qui?

Le tour d’ouverture de jeudi s’est terminé avec le peu connu (mais particulièrement long) Christo Lamprecht et l’Argentin Emiliano Grillo, 30 ans, aux côtés du favori local Tommy Fleetwood en tant que co-leaders du 151e Open. Chacun a terminé avec 5 moins de 66 ans sur la carte.

Ils sont suivis au classement par Brian Harman, l’Espagnol Adrián Otaegui, 30 ans, et le Français Antoine Rozner, 30 ans, tous à moins de 4 ans. Harman, 36 ans, a deux classements parmi les 10 premiers en 29 participations à des tournois majeurs en carrière. Rozner est classé 139e au classement mondial de golf et en est à sa troisième apparition majeure en carrière. Otaegui, qui a fait une dernière coupe majeure en 2018, a joué des parties de la saison 2022 pour LIV Golf avant de revenir au DP World Tour.

Le champion de l’US Open Wyndham Clark mène un groupe de joueurs à moins de 3 ans, rejoint par Max Homa, le champion de l’Open 2009 Stewart Cink, Alex Noren et Shubhankar Sharma.

La plupart de ceux qui étaient assis au sommet du classement ont joué dans la vague du matin au Royal Liverpool. Le vent s’est levé au cours de la journée, créant des conditions plus fermes et plus délicates pour les groupes de l’après-midi.

Dans l’ensemble, Hoylake était accessible mais a également fait dérailler les joueurs à tout moment. Lucas Herbert a été l’un des premiers co-leaders à moins de 3 avant de prendre un triple bogey sur l’ignoble par-3 du 17e trou. Rickie Fowler était en position de terminer jeudi dans le top 10 avant de pomper deux approches hors limites sur le 18e par-5 pour terminer 1-over. La liste continue.

Lamprecht, Grillo et Fleetwood ont tous navigué le premier tour sans de tels désastres.

Fleetwood, élevé à 30 milles sur la côte du Merseyside à Southport, est immédiatement le favori sentimental. Le même joueur qui a été bouleversé en 2019 afin que l’Irlandais Shane Lowry puisse produire une victoire chargée d’émotion en Irlande du Nord, est bien placé pour se faire un souvenir durable.

Les 66 de Fleetwood ont égalé son faible score en carrière à l’Open, égalant les rondes de Royal Birkdale en 2017, Royal Portrush en 2019 et St. Andrews l’année dernière. C’est la seule fois, cependant, qu’il est descendu aussi bas au premier tour. Ces 66 précédents sont tous arrivés le week-end.

Lamprecht, un amateur d’Afrique du Sud de 6 pieds 8 pouces, a réussi sept oiselets en route vers une ouverture de 66. Comme Justin Ray, un contributeur de L’athlétismesouligne qu’il n’est que le deuxième amateur à détenir une tête/co-tête au premier tour à l’Open au cours des 50 dernières années, après avoir rejoint Tom Lewis en 2011.

Le seul amateur à détenir une tête / co-tête au 1er tour à l’Open au cours des 50 dernières années était Tom Lewis en 2011. La dernière fois qu’un amateur a dirigé / co-dirigé après une manche d’un Open au Royal Liverpool, c’était en 1930 lorsque Bobby Jones a gagné. – Justin Ray (@JustinRayGolf) 20 juillet 2023

Grillo était 2-over à trois avant de mettre sur pied l’un des meilleurs tours de sa carrière. Il a réussi un birdie aux numéros 5 et 9 pour revenir à égalité, puis a tiré neuf 31 qui comprenaient trois birdies au cours de ses quatre derniers trous.

Qu’en est-il des meilleurs au monde ?

Aucun joueur classé dans le top 10 mondial actuel de Datagolf ne figure parmi les 10 premiers à Hoylake lors de la première manche.

Scottie Scheffler : 1 sous, T19

Rory McIlroy : Par pair, T32

Jon Rahm : 3 au-dessus, T90

Patrick Cantlay : 1 sous, T19

Xander Schauffele : 1 sous, T19

Tyrrell Hatton : Pair pair, T32

Victor Hovland : 1 sous, T19

Cameron Smith : 1 sous, T19

Rickie Fowler : 1 au-dessus, T48

Collin Morikawa : 2 au-dessus, T66

Scheffler a commencé la journée avec 2 sous à travers quatre trous et semblait prêt pour une fuite potentielle. Nous avons vu ce film et il nous a semblé familier. Mais sa journée est en quelque sorte passée au neutre à partir de là. Les luttes continues avec le putter n’ont pas aidé.

Rahm a lutté de différentes manières et n’a semblé que frustré par un tour produisant quatre bogeys et un seul birdie. Rahm a eu du mal sur les greens, se classant 125e parmi les joueurs sur le terrain en coups gagnés (-1,24).

Mc Ilroy ? Il a tiré à égalité avec toutes les variétés de bons et de mauvais. C’était un premier tour de survie et, compte tenu de la façon dont les choses auraient pu se passer, il l’acceptera.

Qui se cache ?

Jordan Spieth, à 2 sous, se sent terriblement dangereux. Une autre excellente statistique de Justin Ray – les 20 tours de Spieth dans les années 60 à l’Open depuis 2015 sont huit de plus que tout autre joueur de cette période. Cela pourrait être celui à surveiller vendredi. Spieth en lice avant le week-end à The Open serait potentiellement sismique.

Le groupe à 1 sous comprend Brooks Koepka, Patrick Reed, Xander Schauffele, Viktor Hovland, Keegan Bradley et Sungjae Im. Tous sont dangereux. Tous valent la peine d’être regardés le vendredi, en particulier ceux avec des heures de départ plus tôt.

(Photo : Gregory Shamus/Getty Images)