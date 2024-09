Les plus grandes sorties de jeux d’octobre 2024

GameSpot peut recevoir des revenus de partenariats d’affiliation et publicitaires pour le partage de ce contenu et d’achats via des liens.



Nous nous rapprochons de la ligne d’arrivée de 2024 alors que nous entrons en octobre, un mois généralement réservé aux grandes sorties de jeux AAA et à quelques surprises effrayantes. Cette année n’est pas différente, puisque Call of Duty : Black Ops 6 est en tête du mois et est accompagné de plusieurs jeux d’horreur. Étrangement, la plupart des jeux de ce département sont des remakes ou des remasters, car d’anciens favoris comme Silent Hill 2, Until Dawn et Shadows of the Damned reprennent vie en octobre.

Entre ces titres de l’événement principal, il y a également plusieurs autres sorties très médiatisées à espérer. Atlus lance un tout nouveau jeu sous la forme de Metaphor : ReFantazio, Starship Troopers : Extermination fait sa part avec une version complète, et les fans de Batman peuvent revenir dans l’Arkhamverse dans un nouveau jeu VR. Une autre version très attendue est Dragon Age : The Veilguard de BioWare, tandis que Redacted ressemble à une nouvelle entrée intéressante dans l’univers de The Callisto Protocol.

Comme d’habitude, il existe plusieurs jeux plus petits et indépendants pris en sandwich entre les versions principales au cas où les versions AAA ne vous intéresseraient pas, il y a donc de fortes chances que vous trouviez quelque chose à apprécier. Pour en savoir plus en octobre, vous pouvez voir le reste des faits saillants ci-dessous, et pour un aperçu plus large du reste de l’année, vous pouvez consulter les prochaines dates de sortie des jeux en 2024.