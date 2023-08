Les plus grandes sociétés d’IA d’aujourd’hui ne constituent peut-être pas les meilleurs investissements à long terme, selon un conseiller

Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Vous souhaitez investir dans l’intelligence artificielle ? Il est peu probable que les entreprises de « niche » d’aujourd’hui et celles considérées comme des leaders en matière d’IA soient les plus grands gagnants pour les investisseurs à long terme, a déclaré Barry Glassman, planificateur financier agréé et membre du conseil consultatif de CNBC. « J’ai suffisamment vécu cela pour voir que les acteurs de niche au début ne sont peut-être pas, en fait, les jeux à long terme », a déclaré Glassman. L’IA est conçue pour imiter la capacité cognitive d’un humain, c’est-à-dire pour penser comme un humain. Il permet aux ordinateurs et aux machines d’effectuer des tâches par eux-mêmes.

La technologie n’est pas nouvelle. Mais son importance s’est accrue après que la société OpenAI, basée à San Francisco, a lancé ChatGPT au public en novembre. Le chatbot IA est rapidement devenu viral. Les utilisateurs ont utilisé le programme pour rédiger des essais, des paroles de chansons et du code informatique, entre autres tâches. Glassman pense que la technologie sera tout aussi transformatrice – et perturbatrice – qu’Internet. « L’IA a le potentiel de transformer chaque entreprise et notre manière de vivre le monde », a déclaré Glassman, qui est également fondateur et président de Glassman Wealth Services, basé à Vienne, en Virginie, et à North Bethesda, dans le Maryland. Certains des premiers investissements importants liés à Internet, tels qu’AOL et Cisco, ont été « phénoménaux » pour les investisseurs au cours des premières années, mais n’ont pas été les principaux acteurs au cours des dix ou vingt années suivantes, a déclaré Glassman.

Un schéma similaire est apparu à l’ère de la pandémie, lorsque des entreprises telles que Zoom et DocuSign ont vu leurs actions augmenter initialement en raison de l’augmentation du travail à domicile dans l’activité en ligne, mais sont ensuite retombées sur terre, a déclaré Glassman. Il en sera probablement de même pour l’IA, a-t-il déclaré. Il n’existe actuellement pas beaucoup d’entreprises de niche susceptibles d’être investies par le public – elles semblent en grande partie privées et deviendront plus connues au cours de l’année à venir, a déclaré Glassman. Dan Romanoff, analyste principal des actions chez Morningstar Research Services, a fait écho à ce sentiment : en disant les investisseurs auraient du mal à trouver une bonne société d’IA « pure play » dans laquelle investir aujourd’hui.

Je poserais la question : quelle entreprise n’est pas une entreprise d’IA de nos jours ? Et s’ils ne le sont pas aujourd’hui, attendez 12 mois. Barry Glassman président de Glassman Wealth Services

Au lieu de cela, les investisseurs qui souhaitent participer au « thème de l’IA » achèteraient probablement une société « très solide et dotée d’un large fossé » comme Alphabet, Amazon ou Microsoft, pour laquelle l’IA est l’un des nombreux secteurs d’activité, a déclaré Romanoff. Nvidia, un producteur de semi-conducteurs, a également bénéficié de l’enthousiasme pour l’IA, a-t-il déclaré. Le titre est en hausse de plus de 200% cette année, le le plus performant membre du S&P500 indice boursier pendant cette période. Cependant, il n’est pas certain que ces entreprises resteront parmi les leaders de l’IA à mesure que la technologie se développera, selon les experts.