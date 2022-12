Les plus grandes ruptures de célébrités de 2022

Après presque quatre ans ensemble, une source a déclaré E ! Des nouvelles, «Ils sont agités depuis un moment maintenant et prennent du temps à part. Ils essaient d’élaborer leur plan sur la façon dont ils vont coparentalité pacifiquement leurs filles.

En janvier, la nouvelle a annoncé que Chanel Iman et Sterling Shepard se séparaient, bien que Chanel ait demandé le divorce des mois auparavant.

Jason Momoa et Lisa Bonet ont annoncé leur séparation en janvier, déclarant dans une déclaration commune: «Nous avons tous ressenti la pression et les changements de ces temps de transformation… une révolution se déroule ~ et notre famille ne fait pas exception… ressentir et grandir à partir du sismique changements qui se produisent. Et donc ~ nous partageons nos nouvelles familiales ~ que nous nous séparons dans le mariage.

2022 a commencé en fanfare, nous apportant l’une des scissions de célébrités les plus inattendues de mémoire récente.

Tout au long de ces 365 jours mouvementés, nous avons vu des couples avec des décennies d’amour derrière eux, et certains qui venaient juste d’être établis des mois auparavant, s’effondrer sous nos yeux. De Kim Kardashian et Pete Davidson à Tia Mowry et Cory Hardrict, voici toutes les plus grandes ruptures de célébrités de 2021.

«Shailene a essayé de lui donner une autre chance et passait du temps avec Aaron. Mais elle a rapidement vu que tout était à ses conditions et que rien n’allait changer », a déclaré la source. “Il n’y avait aucune raison de continuer et elle en a fini avec ça.”

Shailene Woodley et Aaron Rodgers ont rompu deux fois cette année. Ils ont d’abord annulé leurs fiançailles en février 2022 avant de se réunir, mais un E ! Des nouvelles La source a confirmé leur deuxième scission fin avril.

Kenan Thompson et sa femme Christina Evangeline ont rompu en avril après 10 ans ensemble. Une source proche du couple a confirmé la rupture à TMZ , mais les papiers n’ont pas encore été déposés.

“Vous aimeriez tous que j’étais tellement bouleversé ! Les médias adoreraient peindre une image de moi en tant que femme adorable et triste en train de pleurer toute seule dans un avion, mais ce n’est PAS VRAI”, a écrit Julia dans une histoire Instagram après la séparation. “Pourquoi ne pas me voir pour ce que je suis, qui est un arnaqueur n°1. Je suis venu vous tous lol et pas seulement ça mais Kanye et moi sommes en bons termes ! J’ai de l’amour pour lui mais je n’étais pas amoureuse de l’homme Jésus-Christ, qu’est-ce que vous pensez que j’ai 12 ans ?!”

Alors qu’ils ne sont sortis ensemble que pendant un mois et demi, les fans étaient toujours plus qu’investis dans la relation de Julia Fox et Kanye West, qu’ils ont terminée en février.

Julia Fox et Kanye West

Après deux ans de relation, Cory Booker et Rosario Dawson se sont séparés en février. Après la scission, une source proche de Booker a déclaré Gens ils sont toujours de « bons amis ».

Trevor Noah et Minka Kelly

En mai, Trevor Noah et Minka Kelly ont rompu après presque deux ans de fréquentation. À l’époque, une source a déclaré Nous hebdomadaire qu’ils “ont été séparés pendant un certain temps” et “il n’y a pas de mauvaise volonté et tout est à l’amiable entre eux”.

Shakira et Gérard Piqué

En juin, Shakira et Gerard Piqué ont annoncé leur séparation après plus d’une décennie ensemble.

Nous avons le regret de vous confirmer que nous nous séparons. Nous demandons la confidentialité en ce moment pour le bien-être de nos enfants, qui sont notre priorité absolue », ont-ils déclaré dans un communiqué commun. “Merci d’avance pour votre compréhension et votre respect.”

Michael B. Jordan et Lori Harvey

Après un an et demi de relation, Michael B. Jordan et Lori Harvey ont rompu en juin.

“Michael et Lori ont tous les deux le cœur brisé. Ils s’aiment toujours”, a déclaré une source Gens. “Michael a beaucoup mûri au cours de leur relation et était prêt à s’engager sur le long terme. Il a baissé sa garde avec elle, s’ouvrant émotionnellement dans une relation amoureuse pour la première fois. Ils ont passé de bons moments ensemble et ont fait ressortir le meilleur l’un de l’autre.

Michelle Young et Nayte Olukoya

En juin, un autre Célibataire l’appariement a annulé les choses. Michelle Young et Nayte Olukoya n’ont duré que quelques mois ensemble après le spectacle avant d’annoncer leur séparation sur les réseaux sociaux.

“J’ai du mal à dire que Nayte et moi allons nous séparer, mais je suis avec lui en sachant la lourdeur qui est présente dans nos deux cœurs car cette relation a été très réelle pour nous”, a déclaré Michelle, tandis que Nayte a noté que “les cœurs sont lourds, les émotions sont fortes et nous gérons cela de la meilleure façon possible”.

Chelsea Handler et Jo Koy

Après être rapidement devenus le couple de célébrités préféré et le plus inattendu de beaucoup de gens, Chelsea Handler et Jo Koy ont cessé de fumer en juillet.