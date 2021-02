Après un an à voyager à travers le monde dans le cadre de ses fonctions royales, Priyanka est rentrée chez elle avec un très mauvais rhume qui s’est transformé en ce qu’elle pensait être une infection des sinus, mais qui était en fait un polype dans sa cavité nasale. Elle avait besoin d’une intervention chirurgicale.

La polypectomie semblait routinière, mais pendant que le chirurgien rasait le polype, il a accidentellement commencé à raser l’arête de son nez, qui s’est ensuite effondrée.

Quand les bandages se sont détachés, elle écrit: « Mon nez d’origine avait disparu. Mon visage était complètement différent. Je n’étais plus moi. »

Elle a poursuivi: « Je me sentais dévastée et désespérée. Chaque fois que je me regardais dans le miroir, un inconnu me regardait, et je ne pensais pas que mon sentiment de moi ou mon estime de moi se rétablirait un jour du coup. L’expérience était très émouvant pour toute ma famille – mes parents étaient médecins, après tout; comment cela aurait-il pu arriver? – et pour aggraver les choses, l’expérience était une affaire publique. «

Celui qui a abouti au surnom démoralisant « Plastic Chopra ». Elle a été exclue de deux des quatre films pour lesquels elle avait signé dans les six mois suivant sa victoire à Miss Monde, un producteur « a organisé un test d’écran ou un test de` `look » pour voir à quoi ressemblerait mon visage sur un film 70 mm. à la taille de l’écran du film. » Un autre réalisateur l’a fait passer du rôle principal à un rôle de soutien, mais lui a assuré qu’elle serait toujours sur l’affiche.

Au lieu d’expliquer exactement ce qui s’est passé, elle n’a pas honoré les rumeurs avec des réponses et a essayé de vivre sa vie, plusieurs chirurgies lui ont finalement redonné un état plus normal. Le visage dans le miroir, cependant, est toujours « un moi légèrement différent », même si elle a fait la paix avec elle.