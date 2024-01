Les plus grandes questions de Liverpool après Klopp : remplacements, Salah, plus

C’est une nouvelle que Liverpool et ses supporters n’ont jamais voulu entendre, mais Jurgen Klopp quitte son poste d’entraîneur à la fin de cette saison après 8 ans et demi à la tête d’Anfield.

L’homme de 56 ans, qui a succédé à Brendan Rodgers en octobre 2015, a redonné à Liverpool sa grandeur pendant son séjour au club en remportant la Premier League et la Ligue des champions. Son départ laissera un vide immense, peu importe qui décrochera le poste de successeur. Mais si le départ de Klopp constitue le plus gros problème auquel les propriétaires américains de Liverpool, Fenway Sports Group (FSG), sont confrontés depuis l’achat du club en octobre 2010, ce n’est pas le seul problème auquel ils devront faire face dans les mois à venir.

L’effet d’entraînement de la décision de Klopp de se retirer se fera sentir sur et en dehors du terrain d’Anfield et il n’y a pas de solution facile pour FSG. Ainsi, même si remplacer l’entraîneur du club le plus titré de l’ère moderne constitue un défi majeur en soi, la réalité est que le départ de Klopp créera une longue liste de questions auxquelles il faudra répondre si l’on veut que le nouvel entraîneur ait une chance de réussir.

Le prochain manager

Il s’agit de la décision clé, et la capacité de Liverpool à rebondir après le départ de Klopp repose sur le choix du bon candidat pour remplacer un homme devenu synonyme du style de jeu du club et de ses succès ces dernières années.

Xabi Alonso du Bayer Leverkusen est déjà devenu le favori des bookmakers, et il est facile de comprendre pourquoi. Le joueur de 42 ans est un grand de Liverpool, ayant joué dans l’équipe qui a remporté la Ligue des champions en 2005, et il a parlé à plusieurs reprises de son lien avec le club et ses supporters. Cependant, il en va de même pour Steven Gerrard, même si personne ne lui donne de pourboire pour le poste pour le moment car ses débuts prometteurs dans sa carrière de manager chez les Rangers ont plongé à Aston Villa, et il est maintenant en Arabie Saoudite avec Al Ettifaq.

Alonso est l’homme du moment car le Bayer Leverkusen a quatre points d’avance en tête de la Bundesliga et est toujours invaincu en championnat cette saison. Leverkusen joue un football audacieux et offensif, son style correspondant apparemment à la philosophie de Liverpool. Mais le football est rarement aussi simple que le choix évident pour obtenir le gros travail, et après moins de deux saisons complètes à la tête de l’équipe première, Alonso est peut-être considéré comme n’étant pas prêt pour Liverpool, ni par lui-même ni par le club.

La nouvelle choquante de Jurgen Klopp vendredi matin selon laquelle il quitterait le club à la fin de la saison 2023-24 soulève de nombreuses questions auxquelles Liverpool devra répondre au cours des prochains mois. Nikki Dyer – LFC/Liverpool FC via Getty Images

Quels que soient les candidats, tous ont des forces et des faiblesses évidentes. Si ce n’est pas Alonso, des joueurs comme Graham Potter (qui s’est fait un nom à Brighton), Julian Nagelsmann (autrefois considéré comme le prochain grand joueur) ou Roberto De Zerbi (qui se distingue en Premier League) seraient-ils vraiment capables de remplacer Klopp ? Et quant aux piliers comme José Mourinho, Julen Lopetegui et Antonio Conte, ils ont tous autant de points négatifs que de points positifs.

Même si Alonso peut sembler un choix simple, ce n’est pas le cas. Liverpool doit considérer tous les angles et bien faire les choses.

Liverpool a fermement rejeté l’offre de 150 millions de livres sterling d’Al Ittihad pour Mohamed Salah l’été dernier, mais si l’équipe saoudienne de Pro League revient cette année, ce sera une décision beaucoup plus difficile pour le club.

Salah aura 32 ans en juin et entamera les 12 derniers mois de son contrat à Anfield. Ses performances cette saison montrent qu’il reste le joueur vedette de Liverpool, mais le club a toujours été intelligent lorsqu’il s’agit de décider quand l’âge d’un joueur devient un risque en termes d’investissement dans son avenir.

D’un point de vue commercial, se débarrasser de Salah pour une somme énorme cet été serait une bonne décision. Cela donnerait au club les fonds nécessaires pour renforcer l’équipe, tout en évitant le risque que Salah parte en tant qu’agent libre en 2025. L’alternative serait de donner à Salah un nouveau contrat et d’espérer qu’il reste une force aussi puissante à 34 ou 35 ans qu’il. c’est en ce moment.

Pourtant, même si les raisons financières de se séparer de Salah semblent solides, cela laisserait un énorme trou dans le club si Klopp et Salah franchissaient la porte de sortie au cours du même été. Le nouveau manager devra également participer au processus de prise de décision : voudrait-il commencer la reconstruction maintenant, ou garder Salah et ensuite gérer la perspective de le voir devenir agent libre l’année prochaine ?

Il n’y a pas de réponse facile à cette question. Salah a joué un rôle absolument central dans le succès de Klopp, mais cet été, une décision importante doit être prise concernant son avenir.

Qui vient en premier : le manager ou le directeur sportif ?

Ce fut un jour tellement important à Liverpool que l’annonce du club, une heure après l’annonce de Klopp, du départ du directeur sportif Jorg Schmadtke à la fin de ce mois, aurait pu manquer à beaucoup. Mais si le départ de Klopp est le plus important, le départ de Schmadtke signifie que Liverpool commence à chercher un nouveau manager sans directeur sportif ni directeur du football à Anfield.

Schmadtke, arrivé au club seulement l’été dernier, est la troisième personne à remplir ce rôle au cours des deux dernières années, Michael Edwards et son successeur, Julian Ward, partant coup sur coup. Edwards a joué un rôle central dans la décision de recruter Klopp en 2015 et, habituellement, un directeur sportif/directeur du football dirigeait la recherche d’un nouveau manager et rendait compte aux propriétaires et au PDG.

jouer 1:45 Les moments de conférence de presse les plus drôles de Jurgen Klopp Après que Jurgen Klopp a annoncé qu’il quitterait Liverpool après neuf ans, voici quelques-uns de ses meilleurs moments de conversation avec les médias.

Billy Hogan, le PDG de Liverpool, a déclaré vendredi que le club se lancerait dans la recherche d’un nouveau manager loin des projecteurs, mais il a été peu détaillé lorsqu’il s’agissait de savoir qui serait chargé d’identifier le prochain manager.

Peut-être que Liverpool attendra jusqu’à l’été, avec Hogan et FSG prenant en charge le processus de recrutement, mais avec le départ du manager et le départ du directeur sportif la semaine prochaine, Liverpool doit maintenant planifier un été crucial sans les deux figures les plus importantes en matière de identifier les joueurs.

Cela fait 11 ans que Sir Alex Ferguson a quitté son poste d’entraîneur de Manchester United après près de 27 ans à la tête d’Old Trafford, et ils ont toujours du mal à surmonter le bouleversement provoqué par son départ. Klopp est à Liverpool depuis une fraction du temps de Ferguson à United, mais il a été une figure tout aussi transformatrice et gérer sa sortie mieux que United n’a géré celle de Ferguson est une responsabilité qui pèsera lourd sur FSG.

Lorsque Ferguson est parti, ses principaux collaborateurs sont partis avec lui, ce qui signifiait qu’il y avait tout simplement trop de changements dramatiques en même temps. Le successeur David Moyes a amené son propre personnel, et le nouveau look de United s’est dirigé vers une chute libre. Pendant ce temps, Klopp et ses collègues de confiance – les directeurs adjoints Pep Lijnders et Peter Krawietz, ainsi que l’entraîneur d’élite du développement Vitor Matos, partent tous cet été, donc l’équipe de Liverpool retrouvera non seulement un nouveau manager, mais aussi de nouveaux entraîneurs.

Certains clubs gèrent mieux le changement que d’autres – Chelsea et le Real Madrid ont connu des succès répétés ces dernières années malgré un roulement régulier de managers et d’entraîneurs – mais Klopp est à Liverpool depuis si longtemps que ce sera un grand défi pour ses joueurs. pour s’adapter à une configuration complètement nouvelle.

United a gâché la succession de Ferguson et en paie toujours le prix plus d’une décennie plus tard ; Liverpool doit s’assurer de comprendre les erreurs de son grand rival et faire tout son possible pour éviter une répétition à Anfield.

jouer 2:06 Marcotti: le départ de Klopp marque la fin d’une époque à Liverpool Gab Marcotti analyse l’avenir de Liverpool après le départ de Jurgen Klopp à la fin de la saison.

Il est temps pour FSG de vendre ?

FSG a vendu une participation minoritaire dans le club à la société américaine de capital-investissement Dynasty Equity en septembre, mettant ainsi fin aux spéculations selon lesquelles ils cherchaient à vendre le club. Mais après avoir acheté le club pour seulement 300 millions de livres sterling en 2010, FSG devrait réaliser un bénéfice important sur son investissement initial, la valorisation de Liverpool ayant décuplé au cours des années qui ont suivi.

Le départ de Klopp marque inévitablement la fin d’une époque, incroyablement réussie, à Liverpool et l’avenir n’a pas encore été tracé. Mais avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur et des joueurs vedettes tels que Salah, Virgil van Dijk et Alisson Becker, tous dans la trentaine et susceptibles d’avoir besoin d’être remplacés à court et moyen terme, cet avenir ne sera pas bon marché.

Cela nécessitera un investissement majeur dans l’équipe pour garantir que Liverpool reste compétitif ; FSG va-t-il maintenir le cap ?

Le président du FSG, Mike Gordon, a déclaré en septembre que leur engagement envers le club “reste aussi fort que jamais”, mais le départ de Klopp est un grand moment qui nécessitera beaucoup de réflexion. Pour FSG, ils devront déterminer si le coût du séjour est abordable.