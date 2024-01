Les plus grandes questions auxquelles sont confrontées les huit équipes restantes lors des séries éliminatoires de la NFL en 2024 : les 49ers et les Ravens peuvent-ils être à la hauteur du battage médiatique ?

Le Super Wild Card Weekend est dans les livres, et nous sommes déjà sur le prochain cycle d’action en 2024. séries éliminatoires de la NFL. Six équipes sont parties. Six autres ont été laissés pour compte. Alors que ces derniers clubs se dépêcheront sans aucun doute de commencer à planifier l’intersaison, ceux qui restent en lice pour le Trophée Lombardi de cette année auront de nombreux obstacles à franchir dans les semaines à venir.

Sur cette note, voici les plus grandes questions auxquelles sont confrontées chacune des équipes restant en séries éliminatoires :

Les matchs éliminatoires passés n’affecteront peut-être pas directement Lamar Jackson avant leur match de division contre Houston, mais tout comme Dak Prescott à Dallas, il a encore des cases de grande scène à vérifier, entrant avec une fiche de 1-3 en tant que titulaire des séries éliminatoires. Il a été plus efficace en tant que passeur et décideur dans le système de Todd Monken, mais il est maintenant temps d’agir dans un scénario incontournable.

Buffalo Bills : peuvent-ils survivre à plus de blessures sur « D » ?

Nous savons tous que Josh Allen, James Cook, Stefon Diggs et Dalton Kincaid sont capables d’inscrire cette équipe au tableau d’affichage. Mais après avoir raté les titulaires clés Rasul Douglas et Tyrel Dodson, la défense de Buffalo a encaissé davantage de coups sûrs contre Pittsburgh, perdant Taron Johnson et Terrel Bernard, entre autres. Ils auront besoin d’autant de renforts que possible contre Kansas City.

Lions de Détroit : combien de temps dureront les poches propres ?

Ils méritent tout le mérite du monde pour avoir concrétisé leurs espoirs en séries éliminatoires, et Jared Goff a été particulièrement vif dans leurs allers-retours avec les Rams. Mais presque tout son travail provenait d’une poche vierge. Nous savons que Goff est un quarterback différent lorsqu’il est sous pression – plus affecté que la plupart – et les Buccaneers arrivent en ville après une domination folle des Eagles.

Packers de Green Bay : Jusqu’où peut aller le mouvement de jeunesse ?

Jordan Love semblait imparable en le lançant contre la défense dite « d’élite » des Cowboys lors de la victoire éclatante de Green Bay. La rapidité dont il disposait était également évidente. Mais affronter les 49ers est une tâche différente, avec encore plus d’expérience et de physique de l’autre côté. Est-il possible que les Packers aient un an d’avance ? Ou sont-ils si électriques pour jouer à nouveau les spoilers ?

Il y a peu de questions précieuses sur CJ Stroud en ce moment, surtout après que le remarquable QB recrue ait déchiqueté la défense tant vantée des Browns lors de la ronde des wild-cards. Mais le décès imprudent de Joe Flacco a peut-être aidé leur propre « D », tandis que Lamar Jackson and Co. devrait constituer une plus grande menace ce week-end. Ils ont été un peu plus vulnérables dans les airs.

Chiefs de Kansas City : resteront-ils engagés dans la course ?

Soyons réalistes : quand les choses se passent bien, c’est Patrick Mahomes qui est construit pour propulser cette équipe, ainsi que la défense dirigée par Chris Jones, dont le physique a complètement dérouté les Dolphins. Mais Isiah Pacheco a été un clé sous-estimée de leur succès; les Chiefs ont une fiche de 8-2 cette année lorsqu’il obtient au moins 15 courses, aidant à équilibrer une attaque mettant également en vedette un Rashee Rice émergent.

49ers de San Francisco : peuvent-ils être à la hauteur du battage médiatique ?

Personne ne nie vraiment le talent d’étoile qu’ils ont des deux côtés du ballon, sans parler des lignes de touche. Il s’agit maintenant de répondre aux attentes. Le dernier départ en séries éliminatoires de Brock Purdy s’est terminé prématurément en raison d’une blessure, et Christian McCaffrey vient de sortir d’un problème au mollet. S’ils sont tous les deux en bonne santé avec les autres piliers de l’attaque de Kyle Shanahan, ils sont bien placés pour avancer.

Buccaneers de Tampa Bay : Peuvent-ils se resserrer en territoire adverse ?

Baker Mayfield était en feu pour réduire la défense poreuse des Eagles lundi, tout comme la course à la passe de Todd Bowles, mais ce qui est fou, c’est que Tampa Bay aurait probablement pu – ou aurait dû – battre Philly encore plus. Mayfield a pris quelques sacs qui les ont poussés hors de portée du panier, et les chutes ont également nui aux séries de buts potentielles. Ils devront être plus précis pour battre Détroit.