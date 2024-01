Les plus grandes questions auxquelles sont confrontées les équipes éliminées lors du week-end Super Wild Card : les Cowboys et les Eagles ont des problèmes d’entraîneur

Le Super Wild Card Weekend est prévu, ce qui signifie que nous sommes déjà sur le prochain cycle d’action en 2024. séries éliminatoires de la NFL. Six équipes sont parties. Six autres ont été laissés pour compte. Si ces derniers clubs passeront sans doute un peu de temps à réfléchir à leur saison, et à ce qui aurait pu être ces séries éliminatoires, la page se tournera rapidement vers l’intersaison – et ce qui va suivre.

Sur cette note, voici les plus grandes questions auxquelles sont confrontées chacune des équipes éliminées lors du tour wild-card :

Browns de Cleveland : peuvent-ils simplement miser sur un retour à la santé ?

Le quart des Browns Deshaun Watson Getty Images



La défense avare de Jim Schwartz a échoué sur la grande scène, mais les plus gros problèmes auxquels Cleveland est confronté tournent autour de la durabilité des joueurs offensifs clés – ou de leur absence. Cette équipe a été renflouée par Joe Flacco jusqu’à ce qu’elle ne le soit plus, et maintenant elle est de retour à la case départ sous le centre, où Deshaun Watson reviendra d’une opération à l’épaule avec ses propres questions majeures ; Cela fait maintenant quatre ans (!) qu’il n’a pas joué une saison complète de football au-dessus de la moyenne. Ajoutez Nick Chubb et Jack Conklin, deux All-Pros en voie de guérison avec des contrats coûteux, et cette intersaison consistera à identifier les stars défoncées qui valent la peine d’être construites.

Cowboys de Dallas : jusqu’où ira Jerry Jones ?

Jerry Jones, propriétaire des Cowboys USATSI



Toujours prompt – intentionnellement ou non – à inviter à la spéculation sur ses décisions en matière de personnel, Jones vient d’assister à la défaite « la plus douloureuse » en séries éliminatoires de son mandat, qui n’augure rien de bon pour l’avenir de l’entraîneur Mike McCarthy. Mais après trois saisons consécutives de 12-5 et une poussée de MVP de son quart-arrière très bien payé, Dak Prescott, Jones se portera-t-il vraiment garant d’une réinitialisation totale ? Les trois plus grandes figures de proue du club – McCarthy, Prescott et le coordinateur défensif Dan Quinn – ont tous échoué en route vers leur sortie anticipée des séries éliminatoires, et maintenant Prescott est dû à une augmentation de salaire grâce à un contrat doux-amer. Qui va payer le prix ultime ?

Entraîneur des Rams Sean McVay, QB Matthew Stafford Getty Images



Après des années de décisions à courte vue sur la liste, qui ont porté leurs fruits avec un 2021 super Bowl titre, les Rams ont inversé le cap en vendant des vétérans coûteux lors de la dernière intersaison. Mais Sean McVay et Matthew Stafford ont dépassé les attentes, atteignant quand même les séries éliminatoires – et, peut-être plus important encore, dénichant des éléments de base légitimes chez Puka Nacua et Kyren Williams en cours de route. Stafford aura bientôt 36 ans et on lui doit près de 50 millions de dollars pour chacune des trois prochaines années. Après sa résurgence, il sera difficile pour Los Angeles de reprendre pleinement la reconstruction. Mais peut-être pourront-ils gagner sur deux tableaux, et garder un œil sur son futur successeur ?

Miami Dolphins : est-il trop tôt pour s’engager avec Tua ?

Dauphins QB Tua Tagovailoa USATSI



La réponse à cette question est peut-être déjà claire. En toute honnêteté, Tua Tagovailoa est loin d’être la plus grande préoccupation de Miami. Vous pourriez commencer par sa ligne O perpétuellement battue ou par le manque d’ajustements dans le jeu de l’entraîneur Mike McDaniel. Mais le fait est qu’il est un QB de renom qui approche d’une année de contrat, et malgré toute sa croissance en tant qu’attaquant sur le terrain, il n’a pas encore prouvé qu’il était capable de jouer hors script lorsque cela compte le plus. En théorie, il correspond parfaitement au système basé sur le timing de McDaniel. Mais cela ne signifie pas qu’il fait partie des rares QB capables de transcender sa configuration. Ils ont deux options : continuer à chercher une mise à niveau ou mettre à niveau son support.

Eagles HC Nick Sirianni Getty Images



Au sens figuré et littéral. De toute évidence, le gars mérite des encouragements pour avoir obtenu une fiche de 34-17 avec trois apparitions en séries éliminatoires en trois ans de travail, y compris la croisière magique vers un titre NFC en 2022. Mais il est difficile d’exagérer à quel point son équipe avait l’air pitoyable – à la fois en termes de stratégie, d’exécution et même effort – dans une séquence de 1-6 pour clôturer cette année, couronnée par une défaite embarrassante contre les Buccaneers. Le propriétaire Jeffrey Lurie n’a pas donné la priorité aux réalisations passées lorsqu’il a déterminé le sort de super Bowl le champion Doug Pederson de retour en 2020 ; il voulait simplement que la bonne personne corrige rapidement la pourriture organisationnelle. Il n’est pas fou de penser qu’une grande refonte est à venir.

Steelers HC Mike Tomlin Getty Images



Personne ne s’attendait vraiment à ce que les Steelers contrarient les Bills sur la route lors de la ronde des wild-cards, mais cela ne signifie pas que la pression est exercée sur Tomlin pour remettre Pittsburgh dans une forme légitime en séries éliminatoires. Cela fait maintenant huit ans (!) qu’il n’a pas remporté une victoire en séries éliminatoires. Et il y a des questions majeures à des endroits comme QB et coordinateur offensif. Il n’est pas surprenant qu’il ait quitté sa conférence de presse d’après-match lorsqu’on l’a interrogé sur le statut de son contrat avec les Steelers, mais quelqu’un serait-il vraiment surpris s’il quittait également l’organisation, cherchant une pause ou un nouveau départ après 16 longues saisons au sommet du staff. ?