Les plus grandes provinces du Canada arrêtent les premières doses d’AstraZeneca

Le Canada a tardé à vacciner sa population parce qu’il n’a pas la capacité de fabriquer les vaccins et, comme de nombreux pays, a dû compter sur la chaîne d’approvisionnement mondiale pour les vaccins. Le gouvernement Trudeau a parié sur sept vaccins différents fabriqués ailleurs et a conclu des accords d’achat anticipé – suffisamment pour obtenir 10 doses pour chaque Canadien. Les régulateurs ont approuvé les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson.