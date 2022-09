Les plus grandes obsessions de la Grande-Bretagne révélées – et tout dépend de la météo

Les 30 plus grandes obsessions de la Grande-Bretagne ont été révélées – et la météo est en tête de liste.

Une étude de 2 000 adultes a révélé que discuter des résultats de football et se plaindre de la circulation et des animaux domestiques sont également des préoccupations typiques.

Le temps et le thé sont souvent dans les pensées des Britanniques Crédit : Alamy

Tout comme parler de politique et aller au pub pour une pinte ou deux rafraîchissante.

Profitant d’un dîner rôti un dimanche, le grand sens de l’humour britannique et les périodes triomphales de l’histoire de notre nation figuraient également sur la liste.

Toujours vouloir que le soleil sorte, mais se plaindre ensuite quand il fait trop chaud, à quel point les choses coûtent cher et les feuilletons télévisés sont d’autres obsessions.

Sky History a commandé la recherche pour marquer le lancement de Britain’s Greatest Obsessions le lundi 12 septembre, qui verra des célébrités telles que Harry Hill, Reginald D Hunter, Chris Packham, Suggs, Liza Tarbuck et Lorraine Kelly explorer des passions britanniques uniques.

Tarbuck a déclaré: «J’ai commencé mon incursion dans la météo avec l’attitude légère qu’au Royaume-Uni, la météo est essentiellement une conversation banale.

“C’est tout sauf ça. La météo est tout, elle régit les choix quotidiens, la nourriture, l’humeur et l’histoire – tout.”

Le leader de Madness, Suggs, qui explore également l’amour des Britanniques pour les pubs dans la nouvelle série, a déclaré : « Ce n’est un secret pour personne que je suis un connaisseur des pubs.

“J’ai sauté sur l’occasion de découvrir et de partager des histoires sur ces grandes institutions britanniques, et bien sûr j’ai accepté mes devoirs pour goûter à certains de leurs délices en cours de route.”

L’étude a révélé que 41% des adultes parleront de leurs sujets préférés avec leur partenaire et 40% discuteront régulièrement avec des amis.

Mais un tiers entamera une conversation avec leurs propres enfants à propos de ces obsessions, tandis que 21 % parleront avec plaisir à un étranger de choses comme leurs habitudes télévisuelles, prendre une tasse de thé ou faire la queue.

Il est également apparu que 52% admettent que le Royaume-Uni est une nation «très obsessionnelle» lorsqu’il s’agit d’un certain sujet à aborder – avec des discussions sur la météo au moins six fois par semaine.

Tandis que 51 % ne seront jamais satisfaits même s’il neige, pleut ou canicule.

La personne moyenne envoie également 23 SMS par jour et prépare 14 tasses de thé par semaine pour entamer une conversation avec une autre personne.

Parmi ceux qui possèdent un animal de compagnie, 24 % sont obsédés par l’idée de leur acheter des friandises tout le temps, tandis que 19 % prennent des photos de leur animal préféré pour les publier sur les réseaux sociaux.

Et lorsqu’ils vont au pub, 23 % aiment visiter leur taverne locale, dépensant en moyenne 29 £ par mois.

La recherche, effectuée via OnePoll, a également révélé que la nation est obsédée par des aspects de sa propre histoire et de son héritage, notamment la victoire de l’Angleterre à la Coupe du monde de 1966, la victoire de la Seconde Guerre mondiale et le mandat du Premier ministre Margaret Thatcher de 1979 à 1990.

Parmi les autres moments qui changent la donne, citons les Jeux olympiques de Londres de 2012, la performance électrisante de Queen’s Live Aid en 1985 et le mariage du prince William et de Kate Middleton en 2011.

Et le repère culturel qu’était le film des Spice Girls de 1997 fait apparemment encore parler de lui à ce jour.

Alors que 88% pensent que l’humour est au cœur de la culture et de l’identité britanniques, le sarcasme étant la meilleure forme de satire.

Londres était considérée comme la région la plus amusante du Royaume-Uni, suivie du nord-ouest, du sud-est et des West Midlands.

Près d’un sur cinq (19 %) a nommé papa comme ayant le meilleur humour de la famille, suivi de près par maman.

Harry Hill, qui figure dans la série explorant l’humour britannique, a déclaré: «Nous, dans ce pays, sommes si fiers et satisfaits de notre sens de l’humour, pour une raison quelconque, nous le considérons comme une autre chose que nous avons sur le reste du monde. D’où vient cela?”