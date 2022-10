Les plus grandes idées fausses sur l’utilisation de 529 plans pour épargner pour l’université

Les plans 529 – des véhicules d’investissement fiscalement avantageux destinés à aider les familles à épargner pour l’université – sont souvent mal compris.

Par conséquent, de nombreuses familles risquent de passer à côté d’une occasion d’épargne importante. C’est parce que l’épargne d’un plan 529 est exonérée d’impôt fédéral sur le revenu et que les retraits pour les dépenses admissibles sont exonérés d’impôt. Certains États offrent également des avantages fiscaux similaires.

Voici six idées fausses courantes sur ces régimes :

N° 1 : Seuls les parents peuvent investir

Les gens croient à tort que seuls les parents peuvent investir au nom d’un enfant, mais ce n’est pas le cas. Les grands-parents, les tantes et les oncles, ou même une personne non apparentée, peuvent ouvrir un compte au nom d’un enfant ou contribuer au compte de cet enfant, a déclaré Rachel Biar, trésorière adjointe de l’État du Nebraska qui préside le College Savings Plans Network, un référentiel d’informations sur 529 plans.

Les membres de la famille pourraient envisager de contribuer à un plan 529 pour un enfant au lieu d’acheter des jouets ou d’autres bibelots pour les anniversaires et les vacances. Pour faciliter les choses, de nombreux 529 offrent à la famille et aux amis la possibilité de contribuer à un compte en ligne, par courrier ou par téléphone, a déclaré Michael Frerichs, trésorier de l’État de l’Illinois.

Gardez simplement à l’esprit que pour les États qui offrent une déduction ou un crédit d’impôt sur le revenu, le titulaire du compte est généralement celui qui peut réclamer cet avantage, a déclaré Biar.

N ° 2: ne peut être utilisé que dans un collège traditionnel de quatre ans

Il y a de fortes chances que votre enfant ait besoin d’un certain type d’éducation post-lycée et que les 529 puissent être utilisés dans une gamme d’autres écoles et formations au-delà des collèges et universités de quatre ans. Notamment, les fonds ne doivent pas être utilisés dans une école publique.

En octobre 2021, 61,8% des diplômés du secondaire âgés de 16 à 24 ans étaient inscrits dans des collèges ou des universités, à peu près à égalité avec les chiffres de l’année précédente, selon Les données du Bureau américain des statistiques du travail. Parmi les récents diplômés du secondaire inscrits à l’université, sept sur 10 ont fréquenté des collèges de quatre ans.

Au-delà des écoles de quatre ans, les fonds du plan 529 peuvent également être utilisés dans les écoles supérieures éligibles, les collèges communautaires, les écoles de deux ans, les écoles professionnelles ou techniques et certains apprentissages. Les familles peuvent utiliser les ressources en ligne du gouvernement pour déterminer si une école est considéré comme un établissement d’enseignement admissibleet pour aider les élèves à déterminer si un programme d’apprentissage qui les intéresse se qualifie pour 529 plans.

Les fonds d’un plan 529 peuvent également être utilisés pour rembourser jusqu’à 10 000 $ de dette de prêt étudiant.

N° 3 : Il y a trop de risques que l’argent soit gaspillé

S’il reste de l’argent sur le compte, un membre de la famille du bénéficiaire actuel peut être nommé sans conséquences fiscales, a déclaré Mary Morris, directrice générale de Virginia529 et vice-présidente du College Savings Plans Network. La définition d’un membre de la famille est large et comprend le conjoint, l’enfant, le frère ou la belle-sœur du bénéficiaire, ses parents, ses tantes et ses oncles, ses nièces, ses neveux et ses cousins ​​germains.

“Cela peut monter et descendre dans l’arbre généalogique”, a déclaré Morris. “Vous avez beaucoup de flexibilité.”

Au pire, le propriétaire peut retirer les fonds et payer des impôts et une pénalité de 10% sur la partie revenus du compte, a-t-elle ajouté.