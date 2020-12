On peut dire avec certitude que 2020 a été une année inoubliable dont nous serons peut-être heureux de voir l’arrière-plan.

Cependant, alors que la pandémie de coronavirus a dominé l’actualité, il y a également eu une abondance d’histoires de célébrités qui ont gardé les lecteurs accro au cours des 12 derniers mois.

De l’essai explosif de Johnny Depp et Amber Heard à la mort déchirante de Caroline Flack de Love Island, le monde du divertissement de 2020 a été rempli de pertes, d’amour et de rebondissements vraiment inattendus.

Alors que la nouvelle année approche – et avec elle l’espoir que nous pourrons nous réunir avec des êtres chers et peut-être même aller à un festival de musique – nous jetons un coup d’œil aux meilleures histoires de showbiz qui ont encadré cette année sans précédent.

Caroline Flack décède à l’âge de 40 ans

L’un des moments les plus déchirants de cette année a été la nouvelle que la présentatrice de Love Island, Caroline Flack, s’était suicidée le 15 février.

La star de la télévision tant aimée n’avait que 40 ans et sa mort tragique a secoué le monde du showbiz en conséquence.

Un personnage vraiment inoubliable, beaucoup de ses amis célèbres se souvenaient de la star comme d’une figure pétillante admirée par d’innombrables fans.

Non seulement les hommages ont afflué pour la belle présentatrice, mais sa mort a également ouvert plus de discussions sur les pressions des médias sociaux et sa phrase inventée «soyez gentil» est devenue une partie de son héritage.







L’affaire de diffamation explosive de Johnny Depp

Avec des bandanas rouges et noirs contrastés autour de leurs visages, Johnny Depp et Amber Heard sont apparus à la Haute Cour de Londres au cours de plusieurs semaines en juillet.

Johnny avait intenté une action en diffamation très médiatisée contre l’éditeur du Sun après que la publication l’ait qualifié de «batteur d’épouse» en 2018.

Depp a passé trois jours à témoigner, tandis que son ex-femme Heard, 34 ans, était dans la barre des témoins.

Le tribunal a entendu des allégations de violence des deux côtés, ainsi qu’un témoignage sombre sur un caca laissé dans le lit conjugal, une scène de destruction dans la maison louée de l’ancien couple en Australie et le doigt coupé de Depp.







C’était le plus grand procès pour diffamation en anglais du 21ème siècle et a été regardé par des gens du monde entier.

Bien que Johnny ait tout nié, un juge a tranché en faveur du journal.

La ligne transgenre de JK Rowling

En juin, l’auteur de Harry Potter, JK Rowling, a semblé s’opposer à un éditorial qui n’utilisait pas le mot «femmes».

Alors que le commentaire a fait face à une réaction violente, l’auteur a enfoncé ses talons et a plutôt publié plusieurs autres articles dans lesquels elle a exposé ses convictions plus en détail.

Il n’a pas fallu longtemps à plusieurs stars de Harry Potter pour exprimer leurs propres opinions.

Daniel Radcliffe a écrit: « Il est clair que nous devons faire plus pour soutenir les personnes transgenres et non binaires, ne pas invalider leur identité et ne pas causer de préjudice supplémentaire. »







Emma Watson s’est également prononcée en faveur de la communauté transgenre.

Les retombées des diatribes de JK Rowling sur Twitter ont vu une librairie « interdire » son travail, une plaque en l’honneur de l’auteur à Edimbourg enduite de peinture rouge ainsi qu’une flopée de célébrités qui se sont déplacées pour partager leurs pensées.

Katy Perry dévoile son corps post-bébé

Alors que Katy Perry annonçait sa grossesse était incroyablement excitante, la nouvelle du dévoilement de son corps post-bébé était en fait l’une des histoires les plus lues de 2020.

Quelques jours à peine après avoir donné naissance à sa fille Daisy Dove qu’elle partage avec son fiancé Orlando Bloom, Katy a été conçue comme un selfie hilarant avant le tapis rouge pour les VMA.

Dans la rupture, Katy a montré sa silhouette post-bébé dans un ensemble de sous-vêtements nus.







Elle a plaisanté: « Coiffure et maquillage par: @exhaustion. »

Katy n’est pas apparue dans la cérémonie de remise des prix et a plutôt célébré sa nomination à la cinématographie de chez elle alors qu’elle s’installait dans la maternité.

Harvey Weinstein emprisonné

En mars 2020, Harvey Weinstein a été emprisonné pendant 23 ans dans son procès pour viol et agression sexuelle.

Cela s’est produit des semaines après que Weinstein a été reconnu coupable dans le procès historique, qui a été salué comme une victoire pour le mouvement #MeToo à Hollywood et dans le monde.

Les femmes qui ont assisté à sa condamnation étaient en larmes et sont sorties de la salle d’audience sous les applaudissements et les cris de «justice» des gens dans les couloirs.

Depuis son incarcération, le producteur disgracié a fait face à plus d’accusations et a vu son CBE dépouillé.

La transformation méconnaissable d’Adele

Cette année, Adele a fait fondre les réseaux sociaux en dévoilant une transformation incroyable au cours d’un voyage de perte de poids de 7 pierres.

À l’occasion de son 32e anniversaire en mai, Adele rayonnait de bonheur alors qu’elle était photographiée dans une petite mini-robe noire aux manches bouffantes.

Les fans de la chanteuse ont vite fait l’éloge de son nouveau look et Chrissy Teigen l’a résumé avec le commentaire: « Je veux dire, vous vous moquez de moi. »







La hitmaker Hello avait décidé de transformer son physique après la fin de son mariage de 8 ans avec Simon Konecki l’année dernière.

Le départ de Harry et Meghan de la famille royale

Harry et Meghan ont eu toute une année après avoir révélé au début de 2020 qu’ils quittaient leur poste de membres de la famille royale.

Dans leur déclaration, le couple a expliqué vouloir « se tailler un nouveau rôle progressiste » et devenir « financièrement indépendant ».

Depuis lors, le couple a signé un énorme contrat Netflix pour créer des documentaires, des émissions pour enfants et des longs métrages.

Plus tard dans l’année, Meghan a également révélé la nouvelle déchirante qu’elle avait fait une fausse couche – ce qui a conduit de nombreuses autres femmes à s’ouvrir à leurs propres pertes.

Le nom de bébé original d’Elon Musk et Grime

Bien qu’il y ait eu de nombreuses naissances de célébrités dignes d’une mention dans cette liste, le bébé le plus unique à entrer dans le monde du showbiz était certainement le fils d’Elon Musk et de Grimes.

Elon, 48 ans, et Grimes, 32 ans, ont accueilli leur bébé le 4 mai et ont failli briser Internet en révélant qu’ils le nommeraient X Æ A-12.







Le couple a laissé les fans encore plus déconcertés quand ils ont tous les deux semblé suggérer différentes prononciations du nom.

Même maintenant, on ne sait toujours pas vraiment comment le prénom du bébé est prononcé …

Phillip Schofield sort comme gay

En février, la très aimée star de This Morning Phillip Schofield s’est courageusement déclarée gay dans un message sincère sur les réseaux sociaux.

Le présentateur de télévision – qui était marié depuis 27 ans – a ensuite parlé de son histoire avec Holly Willoughby à l’antenne.

Le présentateur de télévision a été félicité pour sa bravoure alors que les célébrités et les téléspectateurs affluaient pour soutenir Phillip.







Pendant la pandémie, Phillip et son ancienne partenaire Stephanie ainsi que leurs filles ont tous été enfermés ensemble.

Phillip a également continué à venir travailler et à fournir aux Britanniques des divertissements matinaux tout au long du verrouillage.

Les célébrités soutiennent le mouvement BLM

Ce qui devrait être considéré comme le mouvement le plus important de cette année était Black Lives Matter.

Le mouvement a balayé le monde et a vu des gens descendre dans la rue au milieu d’une pandémie pour prendre position contre le racisme.

Construit sur l’héritage de l’activisme au fil des décennies, le mouvement BLM a déclenché des conversations et a continué à faire remarquer les politiciens et le public.







D’innombrables célébrités étaient également impliquées et plusieurs stars telles que Stormzy, John Boyega, Madonna et Rio Ferdinand ont toutes pris part aux manifestations de Londres.

La fin de Keeping Up With The Kardashians

En septembre, l’une des familles les plus connues du monde du showbiz a laissé les fans abasourdis après avoir confirmé que L’Incroyable famille Kardashian prendrait fin au début de 2021.

Bien que les nouvelles ne soient pas aussi dramatiques que certains des titres de notre liste, elles marquent la fin d’un héritage étrange de télé-réalité qui a tout encadré, des tendances de la beauté aux filtres et aux grandes lèvres.







« Après 14 ans, 20 saisons, des centaines d’épisodes et de nombreuses émissions dérivées, nous sommes plus que reconnaissants à vous tous qui nous avez regardés pendant toutes ces années – à travers les bons moments, les mauvais moments, le le bonheur, les larmes et les nombreuses relations et enfants », avait alors écrit Kim sur les réseaux sociaux.

Il reste à voir quelle famille du showbiz pourrait prendre sa place dans une émission de télé-réalité.

Disparition tragique de Naya Rivera

Un autre titre inattendu et déchirant de cette année a été la disparition tragique de Naya Rivera lors d’une excursion en bateau avec son fils.

La recherche a malheureusement été de courte durée et quelques jours après sa disparition initiale, un corps a été retiré du lac et identifié comme l’actrice.

La police de l’époque a déclaré que son fils, Josey, avait vu sa mère disparaître dans l’eau après l’avoir aidé sur le bateau.







La mort de Naya a marqué la troisième mort d’un membre de la distribution Glee.

Retombées d’Ellen DeGeneres

La star de la télévision Ellen DeGeneres a été propulsée sous les projecteurs après que l’émission Ellen DeGeneres ait été critiquée après que plusieurs membres du personnel aient révélé qu’il y avait une culture de travail «toxique» dans les coulisses.

Dans l’exposé explosif, les travailleurs ont affirmé avoir été maltraités par les producteurs et d’autres membres du personnel, citant des expériences de racisme et d’intimidation.

Les retombées ont vu de nombreuses personnes se tourner vers les médias sociaux pour parler de leurs expériences similaires dans la série et avec Ellen.

Alors qu’elle a abordé les problèmes dans une lettre à son personnel en juillet, d’anciens employés ont continué à se manifester pour dénoncer son traitement.

De nombreuses célébrités ont également exprimé leur soutien et aussi contre Ellen, et jusqu’à présent, elle reste dans son rôle d’animatrice de talk-show.

Et c’est un wrap!

Bien qu’il ne s’agisse là que d’une poignée de gros titres qui ont captivé les lecteurs tout au long de l’année, il va sans dire que 2020 a également perdu des chiffres incroyables de Kobe Bryant à Sean Connery, et a également accueilli des nouveaux bébés chez des mamans célèbres comme Jessica Biel, Ciara et Gigi Hadid.

En 2021!

Quelle a été selon vous la plus grande histoire de showbiz de 2020? Laissez un commentaire ci-dessous.

