Les plus grandes erreurs des touristes dans les grandes villes du monde

Les rédacteurs de voyages font carrière en aidant les touristes à naviguer dans des endroits inconnus. Pourtant, même le voyageur le plus averti est enclin à faire des faux pas occasionnels pendant ses vacances. Ici, les contributeurs de voyage de CNBC partagent les plus grandes erreurs qu’ils voient les visiteurs faire dans les villes qu’ils appellent leur maison.

Se promener à Singapour

« Essayer de se promener dans Singapour est une grave erreur. Parcourir une distance de quelques kilomètres seulement, que vous marcheriez avec plaisir dans la plupart des villes, et vous finirez trempé – à cause de la chaleur ou d’un climat tropical. Peu importe si Google Maps indique que votre destination n’est pas loin, prenez un taxi ou le MRT [Mass Rapid Transit] former. Ils sont à la fois bon marché et heureusement climatisés. » —Christian Barker, Australie

Tout voir à New York

« New York est une vaste destination avec une litanie de choix, et cela rend le temps de tout touriste dans la ville précieux. Malheureusement, j’ai trouvé de nombreux visiteurs – en particulier les débutants – essayant d’en faire trop en un seul voyage. Ils se précipitent de leur hôtel de Midtown pour traverser le pont de Brooklyn, puis filer dans les quartiers chics pour visiter une partie de Central Park avant d’assister à un spectacle de Broadway ce soir-là.

La vue sur le Lower Manhattan depuis la Brooklyn Heights Promenade. cmart7327 | E+ | Getty Images

« Au lieu de préparer un itinéraire pendant 12 heures par jour, je vous recommande de choisir une poignée de sites à explorer. Et de laisser quelques blocs de temps imprévus parce que ces moments « uniquement à New-York » dont vous avez entendu parler sont presque toujours imprévu. « Par exemple, n’essayez pas de voir la Statue de la Liberté, l’Empire State Building et le Metropolitan Museum of Art en une journée. Vous serez tellement épuisé que vous n’apprécierez rien. Au lieu de cela, faites le trajet jusqu’à Lady Liberty, puis croisière vers Ellis Island et son musée de l’immigration. Ou consacrez une journée à Central Park et aux quartiers environnants. Le parc regorge de beauté dans tous les coins et recoins de ses 840 acres. « N’oubliez pas que New York ne va nulle part. La ville sera prête et attendra pour vous accueillir à nouveau. » —Tracy Kaler, États-Unis

« S’en tenir au script » en Jamaïque

« J’ai niché en Jamaïque ces six derniers mois et j’ai passé des vacances ici plusieurs fois au cours des 20 dernières années. Maintenant que j’ai passé du temps ici, je me rends compte à quel point j’ai manqué – et à quel point les touristes manquent.

La Jamaïque est le genre d’endroit où vous devriez sortir du scénario. Sheryl Nash-Nance écrivain voyageur américain

« Beaucoup de gens viennent sur l’île et s’aventurent à peine au-delà de leur complexe tout compris ou s’en tiennent aux visites proposées par l’hôtel. Gros soupir. La Jamaïque est le genre d’endroit où vous devriez sortir du scénario. Vous n’avez pas connu la vraie Jamaïque, si vous n’êtes pas allé sur une plage que seuls les habitants connaissent, ou si votre échantillon de la cuisine jamaïcaine se limite au poulet ou au porc jerk typique. Essayez un restaurant en dehors de l’hôtel et de la zone touristique. « Dunn’s Rivers Falls est bien, mais il y a des chutes spectaculaires où il n’y a pas de monde. Negril et Montego Bay reçoivent toute la presse mais sortez des sentiers battus jusqu’à Portland. La Jamaïque est pleine de secrets. Faites un peu de fouille avant votre voyage , qu’il s’agisse de vos groupes de médias sociaux ou d’amis d’amis. Trouvez un initié pour vous donner le maigre. « —Sheryl Nash-Nance, États-Unis

Être une personne du matin à Melbourne

« Promenez-vous dans la ville de Melbourne à 9 heures du matin le samedi matin, et vous pourriez vous demander si des extraterrestres ont enlevé la majeure partie de la population pendant la nuit. La tentation de voyager est d’emballer les heures de clarté, mais se lever tôt n’est pas quelque chose que les Melburniens font, à moins que leur travail ne l’exige il.

Les cafés les plus populaires de Melbourne ont tendance à être les plus fréquentés après 9 heures du matin Jacobs Stock Photographie Ltd | Vision numérique | Getty Images

« Les seules personnes dans les musées et les galeries à 10 heures du matin sont les familles avec de jeunes enfants. Au lieu de cela, nous avons tendance à empiler l’autre fin de la journée, en nous réunissant plus tard – le brunch ne devrait jamais commencer avant 13 heures – en direction du footy [football match], s’attarder autour d’un dîner, se retrouver autour d’un verre, puis peut-être aller voir un spectacle. Il n’est pas rare qu’un titre dans un pub… monte sur scène à minuit. « Si vous vous levez à 7 heures du matin et que vous passez la journée à faire des activités, vous n’allez pas au rappel. Détendez-vous, dormez et assurez-vous de voir le meilleur de Melbourne – elle brille après la tombée de la nuit. » —Carrie Hutchinson, Australie

Manque le côté plus calme de Hong Kong

« Je vis à Hong Kong depuis 2005 et de nombreux visiteurs internationaux pour la première fois pensent toujours qu’il s’agit en grande partie d’une jungle de béton, bien qu’elle soit en fait composée de 261 îles. Il y a de superbes randonnées isolées, des plages rivalisant avec la Côte d’Azur, des cascades cascades, temples recouverts de jungle et superbes sites de plongée en apnée… il y a tellement plus ici que des gratte-ciel. » —Chris Dwyer, Royaume-Uni

La vue le long de Dragon’s Back, un sentier de randonnée populaire à Sheck O Country Park sur l’île de Hong Kong. Nukorn Plainpan | instant | Getty Images

« Hong Kong a été ma maison d’expatrié pendant 20 ans. Je me suis toujours demandé pourquoi les visiteurs, qu’il s’agisse de touristes ou de voyageurs d’affaires, réduisaient la ville à un paradis du shopping et de la restauration. La « Perle de l’Orient » a tellement plus à offrir. Elle exige juste que les touristes sautent sur le MTR [Mass Transit Railway] ou un minibus et sortez dans l’un des nombreux parcs nationaux. « Après avoir longtemps vécu en ville, j’ai commencé à faire du kayak de mer pour avoir une perspective nouvelle et différente de l’endroit. Il y a beaucoup plus à explorer, à découvrir et à apprécier pour les touristes. » —Petra Loho, Autriche

S’inquiéter de la nourriture de rue à Bangkok

« La réputation de Bangkok en tant que l’une des destinations culinaires les plus incroyables au monde repose en grande partie sur ses options pour la nourriture de colporteur. currys et viandes grillées.

Un vendeur prépare des plats de rue à Bangkok, en Thaïlande. Nigel Killeen | instant | Getty Images