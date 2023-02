Les plus grandes entreprises de la technologie découvrent l’austérité, au soulagement des investisseurs

“Vous n’avez pas besoin de beaucoup de bonnes nouvelles pour que les actions surperforment”, a déclaré M. Mahaney.

Mais les actions de plusieurs de ces sociétés ont chuté dans les échanges après les heures de bureau jeudi soir après avoir annoncé des résultats décevants pour le dernier trimestre, ce qui montre clairement que les défis commerciaux de la technologie demeurent.

Jeudi, Google a signalé sa deuxième baisse de la publicité, jamais enregistrée. Amazon a déclaré que son activité lucrative de cloud computing avait ralenti et que les ventes de son activité principale de commerce électronique avaient diminué. Et Apple a enregistré sa plus forte baisse des ventes d’iPhone pour la saison de Noël depuis 2018.

Plus tôt dans la journée, Meta a annoncé que ses ventes au cours des trois derniers mois de l’année dernière avaient chuté de 4 %. La semaine dernière, Microsoft a déclaré que les dépenses consacrées au cloud computing s’affaiblissaient.

La réaction du marché à la faiblesse des bénéfices technologiques pourrait être une indication de ce qui est à venir pour l’économie dans son ensemble. Les économistes tentent d’évaluer si l’économie peut éviter une profonde récession et réaliser ce que certains appellent un atterrissage en douceur. Si la technologie, en tant qu’industrie la plus importante à s’affaiblir l’année dernière, trouve un fond et commence à rebondir, ce serait une illustration de la force relative de l’économie au sens large, a déclaré Jason Furman, économiste à Harvard.

“Il y a six mois, l’économie se contractait et les taux d’intérêt augmentaient, et il y avait un rééquilibrage loin de la pandémie”, a déclaré M. Furman. “Cette tempête parfaite”, a-t-il ajouté, “n’est plus vraie.”

Alphabet, Amazon et Apple ont tous publié jeudi des résultats trimestriels largement en deçà des attentes de Wall Street. Alphabet a enregistré sa quatrième baisse consécutive de ses bénéfices alors qu’il était aux prises avec un ralentissement de la publicité numérique. Les ventes publicitaires de YouTube, la plate-forme vidéo de Google, ont chuté de près de 8% à 7,96 milliards de dollars, en dessous des 8,2 milliards de dollars attendus par les analystes.

Alors que les ventes de Google ralentissent, a déclaré M. Pichai, la société déploie divers efforts pour maîtriser ses dépenses. Il s’agit notamment d’améliorer les performances financières de ses téléphones et autres gadgets, d’essayer de rentabiliser sa division cloud et de renforcer les activités de YouTube.