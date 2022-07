Les plus grandes chutes des gagnants de la loterie de l’homme qui a investi des millions dans METH au récipiendaire du prix assassiné par son amant

Un gagnant CHANCEUX pourrait décrocher un jackpot Mega Millions de 1,2 milliard de dollars vendredi, mais il y a parfois un inconvénient à un gros lot.

La triste réalité est qu’environ 70% des gagnants de la loterie se retrouvent fauchés en quelques années, selon certains experts.

Le gagnant de la loterie Jeffrey Dampier aurait été tué par sa belle-sœur après avoir gagné des millions Crédit : YouTube

Ronnie Music, Jr a dépensé ses gains en méthamphétamine et s’est retrouvé en prison, ont déclaré les procureurs fédéraux Crédit : Service de police de la ville de Johnson

Le jackpot de la loterie Mega Million vendredi vaut plus de 1,2 milliard de dollars Crédit : Getty

Un expert en finance a déclaré au National Endowment for Financial Education que les gagnants peuvent parfois “perdre tout sens de la réalité”.

Certains lauréats se sont même retrouvés en prison ou morts après avoir gagné gros.

Jay Sommer

En 1998, Jay Sommers a gagné 5 millions de dollars à la loterie de l’État du Michigan, ce qui, selon lui, a « ruiné » sa vie, selon le New York Post.

Il a dit qu’il n’avait que 20 ans à l’époque et qu’il n’avait pas les connaissances financières nécessaires pour gérer les fonds.

“Il n’y a plus d’argent”, a déclaré Sommers, 54 ans, au Post.

Il a déclaré au journal qu’il avait initialement placé l’argent dans un fonds en fiducie.

Malheureusement, il affirme que le syndic lui a détourné 2 millions de dollars.

Sommers a déclaré qu’il avait poursuivi le syndic, dépensant 380 000 $ en frais juridiques et 200 000 $ pour le procès malgré le règlement de l’affaire pour 800 000 $.

Sommers a déclaré qu’il avait également dépensé 200 000 $ par an pour courir en NASCAR et qu’il avait une fois terminé quatrième à Daytona.

Il a abandonné l’université, ce qu’il a qualifié d'”idiot”.

“Je travaille comme mécanicien de marine, réparant un bateau”, a-t-il déclaré à propos de ce qu’il fait ces jours-ci.

«Je suis un gars normal, travaillant de 9h à 17h.

“Tout le monde attendait de l’argent de moi”, a déclaré Sommers.

“J’avais des oncles qui attendaient et des amis [wanting money] à qui je ne parle même plus.

Jeffrey Dampier

Un homme de l’Illinois a gagné 20 millions de dollars à la loterie d’État en 1996.

Il a divorcé de sa femme et lui a donné la moitié de ses gains, puis s’est remarié, selon le Post.

Le point de vente a déclaré qu’il avait ensuite eu une liaison avec sa nouvelle belle-sœur, qui l’aurait tué par balle.

Ronnie Musique Jr

Un résident de Géorgie, âgé de 45 ans, a remporté 3 millions de dollars de gains à la loterie en 2015, puis aurait acheté 11 livres de méthamphétamine.

Ronnie Music Jr a été arrêté en 2016, selon le bureau du procureur américain.

L’avocat des États-Unis, Ed Tarver, a déclaré: «Le défendeur Music a décidé de tenter sa chance en enfonçant des millions de dollars de gains de loterie dans l’achat et la vente de crystal meth.

“En raison de sa stratégie d’investissement malsaine, Music risque maintenant des décennies dans une prison fédérale.”

La police a saisi plus d’un million de dollars de méthamphétamine, une grande cache d’armes à feu, des milliers de cartouches, plusieurs véhicules et plus de 600 000 dollars en espèces au cours de l’enquête.

Music a finalement plaidé coupable à des accusations fédérales de trafic de drogue et d’armes à feu.

Evelyne Adams

Une femme du New Jersey a gagné près de 5,5 millions de dollars sur deux billets distincts au milieu des années 1980.

Elle l’aurait fait exploser sur des machines à sous et aurait fini par vivre dans un parc à roulottes.

“Gagner à la loterie n’est pas toujours ce que c’est censé être”, a-t-elle déclaré.

“J’ai gagné le rêve américain mais je l’ai perdu aussi. C’était une chute très dure. C’est ce qu’on appelle le fond.”

Robert Pagliarini, auteur de “The Sudden Wealth Solution” et fondateur de Pacifica Wealth Advisors, a déclaré au Post que les gens ont des ennuis lorsqu’ils ont des attentes irréalistes concernant leur santé financière à long terme après avoir gagné beaucoup d’argent.

“Vous passez de zéro à un million et pensez que vous êtes riche”, a déclaré Pagliarini.

“Ensuite, un planificateur financier vous dit que l’argent doit être investi et que vous pouvez recevoir de manière conservatrice 2 000 $ par mois pour le reste de votre vie.”

« Ensuite, le gagnant dit : ‘De quoi parlez-vous ? Je suis millionnaire. Après cette conversation, il s’en va et dépense tout son argent.